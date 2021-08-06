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Новости Агрессия России против Украины
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После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора

После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора

Министерство иностранных дел Украины в день памяти жертв Большого террора 1937-1938 годов призвало международное сообщество должным образом отреагировать на продолжающиеся политические преследования в России, в частности на преследования историков, исследующих период террора.

"Вынуждены констатировать, что с распадом СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились - преследование в духе сталинского НКВД продолжаются, в частности на временно оккупированных территориях частей Донбасса и Крыма, где жертвами репрессий со стороны оккупационных властей стали, прежде всего, крымские татары - коренной народ Украины", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что 5 августа в Украине чествуют память жертв Большого террора 1937-1938 годов - одного из самых масштабных преступлений советской власти против человечества, которое по количеству жертв на украинской территории уступает только Голодомору 1932-1933 годов.

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"Именно в этот день 84 года назад по приказу НКВД СССР вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которая санкционировала самую массовую за всю советскую эпоху карательную операцию. Зачистке подлежали все, кто, по мнению высшего коммунистического руководства, не подходил для "строительства светлого коммунистического будущего". Целью этой беспрецедентной по масштабу карательной операции, которая началась 5 августа 1937 года и продолжалась до 15 ноября 1938 года, в была тотальная физическая ликвидация политических оппонентов Сталина, запугивания и усмирения населения СССР, создание удобной и безопасной для советской власти социальной и национальной структуры общества", - указывается в комментарии.

За этот период на территории Украинской ССР, по оценкам историков, осудили более 198 000 человек, из которых примерно две трети - к расстрелу. Остальные отправили в тюрем и лагерей. Лишь примерно 0,3% из арестованных освободили.

В течение нескольких дней октября-ноября 1937 года по карельском урочище Сандармох казнили почти трехсот представителей украинской интеллигенции, так называемого "расстрелянного возрождения" - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них - режиссер Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Антон Крушельницкий, Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Алекса Слисаренко, Валерьян Полищук, Мирослав Ирчан, академик Степан Рудницкий, министр иностранных дел УНР Николай Любинский, общественный и политический деятель Холмщины, посол в польский Сейм Яков Войтюк.

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Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, военной, научной и художественной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций и стирание национальной идентичности, подчеркивают в МИД.

В министерстве напомнили, что 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил с трех с половиной до тринадцати лет срок заключения для историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал", лауреата Премии свободы имени Сахарова 2021 года Юрия Дмитриева, который разоблачал преступления советского режима во время Большого террора – в частности, массовые казни в Сандармохе.

"В связи с этим поддерживаем позицию Европейского Союза, который осудил этот неправосудный приговор, назвав его наступлением на все гражданское общество, которое неизбежно приведет к ухудшению ситуации с правами человека, к урезанию пространства для гражданского общества и независимых голосов в России", - заключили в министерстве.

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Автор: 

МИД (6938) россия (95413) СССР (812) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+5
Упырям из НКВД и всем их кремлёвско-московским наследникам- вечное проклятие.
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06.08.2021 03:24
+2
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 6285Профессор... скидовай сапоги...а то опять Швондера пришлю и он заберет все комнаты....
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06.08.2021 03:47
+1
Швондеров развелось больше чем Голобородьков....
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06.08.2021 04:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упырям из НКВД и всем их кремлёвско-московским наследникам- вечное проклятие.
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06.08.2021 03:24 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 6285Профессор... скидовай сапоги...а то опять Швондера пришлю и он заберет все комнаты....
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06.08.2021 03:47 Ответить
Свидетелями красного террора в 1918 году были краснопузый бандюк Миша Шолохов якобы написавший Тихий Дон и настоящий философ и писатель Михаил Булгаков....
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06.08.2021 04:02 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 7121
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06.08.2021 04:03 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8308
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06.08.2021 04:04 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8297
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06.08.2021 04:07 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 2100
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06.08.2021 04:08 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 3554
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06.08.2021 04:09 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 9785После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 3545
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06.08.2021 04:12 Ответить
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8605
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06.08.2021 04:13 Ответить
Швондеров развелось больше чем Голобородьков....
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06.08.2021 04:14 Ответить
А як творилася Київська Русь-Україна, яка, за науковим висновком академіка АН СРСР Рибакова, родом із Москви, а не Львова, пролягала від Балтійського до Азовського моря в і від Вісли до Волги, за що його називали українським буржуазним націоналістом.
У цому науковому висновку відповідь на питання: чий Крим.
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06.08.2021 05:59 Ответить
Всех проверять на РАБссии будут на наличие лишней 47 Хромосомы Мединского... Путлер назначил этого дурака главным по истории РАБссии...был министром культуры сей баран-плагиатор,срисовавший чужую диссертацию....теперь Мединский станет профессором Преображенским... всея сраной РАБссии
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06.08.2021 06:10 Ответить
Надеюсь что ни удного украинца лищней хромосомы нет,а значит это 2 разных Народа Мавзолейное дерьмо аршином не измеришь... СкреПОНОСныя и Вяликия...
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06.08.2021 06:13 Ответить
Национальность "великорос" придумал тоже РАБссиянский Ысторык 19 века Кара-Мзын,но товаристч Сралин в 1932 году переписал историю РАБссии по новой шкале...,великоросс стал по национальности рюсским...типа не отвечающим на истинно рюсский вопрос... КТО?ЧТО?имя существительное...рюсский...какой...имя прилагательное.... полный атас и дебилизм...
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06.08.2021 06:21 Ответить
Если есть рюсский нарот,то где Рюсская республика и ее сталица?
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06.08.2021 06:23 Ответить
Есть даже республика Саха-Якутия,где сейчас творится тихий ужас с пожарами на площади 5 млн гектаров леса горит...Но на РАБссии кажуть Тушить бесполезно...,денег нет для пожарной авиации
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06.08.2021 06:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.08.2021 09:31 Ответить
На наши налоги до сих пор получают военные пенсии нквд-ники и их пособники. А судьи повстанцев вырастили новое поколение судий.

Повстанця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/10/23/156416/
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06.08.2021 11:11 Ответить
 
 