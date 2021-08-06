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Новости Газовая война
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Россия будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины, - глава МИД Польши Рау

Россия будет использовать

Глава польской дипломатии Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО

Министр иностранных дел Збигнев Рау сказал, что "Польша всегда готова говорить о направлениях своей политики", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В интервью Рау поднял вопрос верховенства права, газопровода Nord Stream 2 и политики в отношении России. Дипломат также заверил в хороших отношениях между Польшей и Соединенными Штатами и в сотрудничестве, которое проходит в рамках Вышеградской группы.

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"Мы являемся частью западного общества и всегда считали, что мы - Запад. Вот почему мы чувствуем, что Европейский Союз также является нашей собственностью, и мы имеем одинаковое право решать направление европейской интеграции и будущую форму Сообщества", - сказал польский министр.

Збигнев Рау также упоминал об отсутствии общей политики государств-членов в отношении России. "Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - сказал министр.

"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", - добавил глава польской дипломатии.

Автор: 

Польша (8405) россия (95413) Евросоюз (17088) Северный поток (1449) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+4
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4389
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06.08.2021 07:46
+2
ну говорю, дебильноватый, лексикон- десяток слов, выучи еще
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06.08.2021 07:29
+2
ну вот видишь,ущербный ты
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06.08.2021 07:35
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Излюбленная тактика КГБшного бідла еще при дохлом Совке
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06.08.2021 07:16 Ответить
На РАБсию едут только Дебилы... в концлагере ГУЛАГ денег нет,но вы дрочите...скоро появятся...тушить пожар в Якутии..
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06.08.2021 07:24 Ответить
Мацкаль в переводе означает рашка Лахта-2 вали отсюда
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06.08.2021 07:27 Ответить
ну говорю, дебильноватый, лексикон- десяток слов, выучи еще
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06.08.2021 07:29 Ответить
Отвали ...идиот...
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06.08.2021 07:30 Ответить
ну вот видишь,ущербный ты
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06.08.2021 07:35 Ответить
За 17 лет на этом сайте,ты первый баран которого выганяешь а ты под ноги лезешь..крысеныш...отвали..
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06.08.2021 07:38 Ответить
про тебя написали, что ты сын элл очки- людоедки, почитай , как о твоих умственных способностях народ отзывается
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06.08.2021 07:46 Ответить
Говноеды Мавзолейные,вам пора на ГУЛАГ путлеру мясо надо... стадо идиотов Шариковых
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06.08.2021 08:26 Ответить
Западные политики провокаторы,писала газета "Правда" в апреле 1986 года,в Чернобыле не было взрыва,а был небольшой пожар на одном из реакторов , который удалось быстро Локализовать...В итоге кто баран и идиот? Ольга ********* Володя Салавьев и прочие пропагандоны и тогда жили в умах Мавзолейных баранов...
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06.08.2021 07:21 Ответить
Картина маслом: "Иван Грозный убивает своего сына Ивана"
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06.08.2021 07:23 Ответить
Я на сайте Цензор 17 лет уже в декабре будет...,новички... будьте осторжны в выражениях шуток Юмора
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06.08.2021 07:29 Ответить
Германии нельзя получать газ от русских напрямую, это подрывает безопасность Европы. А транзит газа через Украину и Польшу это безопасность Европы. Поставьте себя на место немцев, для них такая позиция выглядит немного абсурдно.
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06.08.2021 07:43 Ответить
Чечню возьми третий раз там газу и нефти завались
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06.08.2021 08:27 Ответить
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 6136
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06.08.2021 07:46 Ответить
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4389
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06.08.2021 07:46 Ответить
Поздно слезы лить гтс - уже умерла
Не надо было лет 15 назад гундеть
Без нас европа замерзнет -- догунделись
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06.08.2021 08:12 Ответить
Россия будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы.

"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО",
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06.08.2021 08:25 Ответить
Шановні бандерівці,РАБссиянское бідло с Севернім Дермьмом попало в Западню Госдепа
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06.08.2021 08:29 Ответить
Скоро дата падения и дохлости ССсра сраного,с чего ві взяли что РАБссия круче советского говна? СССр производил 16 % Мирового продукта,РАБссия 1,5%...стадо идиотов...
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06.08.2021 08:35 Ответить
Кстати 24 августа 1969 года родился я,символичная дата рождения ...
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06.08.2021 08:38 Ответить
День падения советской Вампирии,....Україна стала Незалежною 30 років потому... З наступаючим Шановні...
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06.08.2021 08:42 Ответить
Белорусские спортсмены на Олимпиаде в Японии продолжают не возращатся на БероРашу...праздник на РАБссии
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06.08.2021 08:49 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.08.2021 09:35 Ответить
цей польский міністр Рау на фото чимось мені нагадує....
"вілікава руSSкава ріфарматара...берію...."
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06.08.2021 09:40 Ответить
Рау тупой.
Россия не будет использовать СП2 для шантажа Украины.
Россия просто отключит свой участок трубы на подходе к Украине на ремонт. Вечный.
Чисто из-за технического состояния. Ну и ещё там рядом ласточки селятся, надо же уважать права птиц, не стоит газ качать по трубе рядом с их гнёздами.
А если серьезно - то где шантаж-то? И почему предъявы к РФ? Германия, Франция и Нидерланды являются акционерами СП2 и дали бабло на его строительство.
Какое ещё тут "единство ЕС"? Какие ценности? ЭТот дебил вообще понимает что происходит или может только лозунги на фейсбуке строчить?
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06.08.2021 10:28 Ответить
Рашка этой своей трубой будет всех шантажировать до кого дотянется. По крайней мере - попытается
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06.08.2021 11:10 Ответить
"Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО"
_Именно!
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06.08.2021 11:36 Ответить
Вопрос же не в России,вопрос в ВАС УРОДАХ. Что бы не было шантажа надо трубу сделать интересной собственностью + хранилища( их еще надо на 50% увеличить)= газовый ХАБ и плевать что хочет раша. Но элита из УРОДОВ априори не может принимать правильные решения. В лексиконе ылиты ,состоящей из отжать,банкрутнуть,пихнуть металл,кинуть "порешать"- нет понимания что можно ЧЕСТНО и ЛЕГАЛЬНО зарабатывать, а не "косить капусту". Отсюда и решения- раша вай,вай отобрала возможность честно красть из трубы 3млр$. Вай,вай чем жить?( Ну уже слышно чем- тепло в два раза э/э 30% ,топливо,продукты,новые налоги) Хотят корову доить и не кормить. Не,ребята,корова уже сдохла. Пора уже вам хотя бы нанять лохов ( по вашей терминологии) ,которые на вами украденные деньги для вас примут нормальные законы и вы будете законными раньтье со всех "честно нажитых". Не мешайте уроды. Мы тоже хотим жить. Иначе скоро гранаты регулярно будут заносить туда куда недавно занес айдаровец и к вам,у вас же они есть ,а вокруг уже нет. Хотя бы из чуства самосохранения,поймите -надо другая страна.
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06.08.2021 11:42 Ответить
Управдом( Н.Мордюкова) не будете брать лотарейные билеты_ -- отключим газ.!!
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06.08.2021 12:08 Ответить
 
 