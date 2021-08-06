Россия будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины, - глава МИД Польши Рау
Глава польской дипломатии Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО
Министр иностранных дел Збигнев Рау сказал, что "Польша всегда готова говорить о направлениях своей политики", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
В интервью Рау поднял вопрос верховенства права, газопровода Nord Stream 2 и политики в отношении России. Дипломат также заверил в хороших отношениях между Польшей и Соединенными Штатами и в сотрудничестве, которое проходит в рамках Вышеградской группы.
"Мы являемся частью западного общества и всегда считали, что мы - Запад. Вот почему мы чувствуем, что Европейский Союз также является нашей собственностью, и мы имеем одинаковое право решать направление европейской интеграции и будущую форму Сообщества", - сказал польский министр.
Збигнев Рау также упоминал об отсутствии общей политики государств-членов в отношении России. "Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - сказал министр.
"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", - добавил глава польской дипломатии.
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Не надо было лет 15 назад гундеть
Без нас европа замерзнет -- догунделись
"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО",
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
"вілікава руSSкава ріфарматара...берію...."
Россия не будет использовать СП2 для шантажа Украины.
Россия просто отключит свой участок трубы на подходе к Украине на ремонт. Вечный.
Чисто из-за технического состояния. Ну и ещё там рядом ласточки селятся, надо же уважать права птиц, не стоит газ качать по трубе рядом с их гнёздами.
А если серьезно - то где шантаж-то? И почему предъявы к РФ? Германия, Франция и Нидерланды являются акционерами СП2 и дали бабло на его строительство.
Какое ещё тут "единство ЕС"? Какие ценности? ЭТот дебил вообще понимает что происходит или может только лозунги на фейсбуке строчить?
_Именно!