Войска РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины": обстреливали жилые кварталы из 122-мм артиллерии и противотанковых орудий, ранен мирный житель, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галицыновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галицыновки. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

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В направлении населенного пункта Пивденное оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.