На Херсонщине школы трех громад с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно из-за низкой COVID-вакцинации педагогов: область на грани попадания в "оранжевую" зону, - ОГА
Школы Борозденской, Высокопольской, Лазурненской территориальных громад Херсонской области не смогут 1 сентября принять учеников. Обучение в этих заведениях будут проводить дистанционно. Здесь наименьший в регионе показатель вакцинации педагогов.
Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в этих громадах области провакцинировано от 11 до 15% педагогических работников. Этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную. В таком случае для работы офлайн учебные заведения должны иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.
Сейчас, по данным облгосадминистрации, на Херсонщине от COVID-19 привито 50% учителей. Менее 20 учреждений образования обеспечили вакцинацию 80% и более работников. А значит ученики и воспитанники этих заведений смогут посещать занятия даже во время усиленного карантина.
В Херсонской области 38 тысяч работников учебных заведений. По состоянию на 4 августа из них провакцинировано чуть более 19 тысяч человек.
За последние сутки на Херсонщине зафиксировали 37 случаев заболевания COVID-19.
Херсонщина может оказаться в "желтой-оранжевой" зоне, потому что количество больных COVID-19 растет. Об этом 4 августа на странице в Facebook написал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь.
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Я бы вообще не платил больничные заболевшим ковидом по одной простой причине - они наплевательское отнеслись к своему здоровью отказавшись от вакцинации.
Ежик в тумане