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На Херсонщине школы трех громад с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно из-за низкой COVID-вакцинации педагогов: область на грани попадания в "оранжевую" зону, - ОГА

На Херсонщине школы трех громад с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно из-за низкой COVID-вакцинации педагогов: область на грани попадания в

Школы Борозденской, Высокопольской, Лазурненской территориальных громад Херсонской области не смогут 1 сентября принять учеников. Обучение в этих заведениях будут проводить дистанционно. Здесь наименьший в регионе показатель вакцинации педагогов.

Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в этих громадах области провакцинировано от 11 до 15% педагогических работников. Этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную. В таком случае для работы офлайн учебные заведения должны иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.

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Сейчас, по данным облгосадминистрации, на Херсонщине от COVID-19 привито 50% учителей. Менее 20 учреждений образования обеспечили вакцинацию 80% и более работников. А значит ученики и воспитанники этих заведений смогут посещать занятия даже во время усиленного карантина.

В Херсонской области 38 тысяч работников учебных заведений. По состоянию на 4 августа из них провакцинировано чуть более 19 тысяч человек.

За последние сутки на Херсонщине зафиксировали 37 случаев заболевания COVID-19.

Херсонщина может оказаться в "желтой-оранжевой" зоне, потому что количество больных COVID-19 растет. Об этом 4 августа на странице в Facebook написал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь.

На Херсонщине школы трех громад с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно из-за низкой COVID-вакцинации педагогов: область на грани попадания в оранжевую зону, - ОГА 01

Автор: 

школа (3012) дистанционное обучение (115) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+3
Вот так вот! Ловкость рук у шулеров. Вроде как никого не уволили, из преподавателей, да? Но фактически- пальцем на них показали, как на врагов подрастающего поколения.
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06.08.2021 08:12
+3
вот так делаются неопапуасы все болезни от злогого духа ковида очередное табу от шамана -ляшко и быдло побежало в стойло. У вас есть конституция ст 142.143 и права нам уже пора определится мы грамодяны своих громад или подножный корм для свиней с печерских пагорбив и их челяди.
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06.08.2021 08:24
+2
А где за Кловуна голосуют 78%? Не обречена? Где Ляшко есть министр.
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06.08.2021 08:43
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Вот так вот! Ловкость рук у шулеров. Вроде как никого не уволили, из преподавателей, да? Но фактически- пальцем на них показали, как на врагов подрастающего поколения.
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06.08.2021 08:12 Ответить
Может ето они и вирус придумали? Разносят... Как в Санжарах, развозили.
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06.08.2021 08:16 Ответить
Этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную. В таком случае для работы офлайн учебные заведения должны иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.Источник: https://censor.net/ru/n3281154---А хто вот это вот придумал,- 80%, желтая красная фиолетовая, не прафессор Кива?
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06.08.2021 08:19 Ответить
вот так делаются неопапуасы все болезни от злогого духа ковида очередное табу от шамана -ляшко и быдло побежало в стойло. У вас есть конституция ст 142.143 и права нам уже пора определится мы грамодяны своих громад или подножный корм для свиней с печерских пагорбив и их челяди.
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06.08.2021 08:24 Ответить
Страна, где только 15% учителей имеют мозг - обречена.
Я бы вообще не платил больничные заболевшим ковидом по одной простой причине - они наплевательское отнеслись к своему здоровью отказавшись от вакцинации.
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06.08.2021 08:40 Ответить
А где за Кловуна голосуют 78%? Не обречена? Где Ляшко есть министр.
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06.08.2021 08:43 Ответить
И так все лечение за счет пациентов... Кто считает себя больным с набором хронических болезней, и думает что вакцина 100% единственный выход вперед !
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06.08.2021 12:20 Ответить
Чтоб вы панимали - Лазурненский раён - это половина моря на Херсонщине и толпа курортников
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06.08.2021 11:09 Ответить
"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
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06.08.2021 11:10 Ответить
 
 