В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели
В Украине зафиксирован 1 081 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксирован 1 081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 74, медработников - 32).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 516 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 478 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 929 человек,
методом ИФА - 7 546 человек,
экспресс-тестами - 15 122 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 257 478 человек;
выздоровели - 2 189 293 человека;
летальных случаев - 53 065;
проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях", - рассказали в Минздраве.
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СССР тоже поначалу хрен забивал на ВИЧ. А сейчас на территории бывшего СССР сплошные рекорды по инфицированию ВИЧ.