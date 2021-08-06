В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 1 081 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксирован 1 081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 74, медработников - 32).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 516 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 478 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 19 929 человек,

методом ИФА - 7 546 человек,

экспресс-тестами - 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 257 478 человек;

выздоровели - 2 189 293 человека;

летальных случаев - 53 065;

проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях", - рассказали в Минздраве.







