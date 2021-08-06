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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 1 081 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксирован 1 081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 74, медработников - 32).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 госпитализированы - 516 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 летальных случаев - 16;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 выздоровели - 478 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 19 929 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 546 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 заболели - 2 257 478 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 189 293 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 065;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
в нас потроху люди просинаються - якщо 2 тижні тому у суспільних місцях люди гомоніли будуть щеплюватись чи ні, то зараз балакають де та чим... хоча, час упущений. Так, самому було трохи лячно як організм відреагує - але поки усе добре, невеличка алергічна реакція була на 2 день але на наступний день пройшла, хоча ніколи алергій не було...шипами не обріс і то добре
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06.08.2021 09:01
+2
Привіт із Буковеля, чувакі!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9156
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06.08.2021 08:26
+2
В привитой Спутником Нефтяной Орде зараженных в 50 раз больше.
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06.08.2021 08:47
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Привіт із Буковеля, чувакі!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9156
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06.08.2021 08:26 Ответить
Це до чого зараз?
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06.08.2021 08:43 Ответить
К началу новой волны эпидемии.
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06.08.2021 08:47 Ответить
Посмотри результаты по областям и поймёшь, что в местах скопления отпускников самые высокие показатели. Так что "Буковель" наше всё!
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06.08.2021 09:44 Ответить
12 із 13 найбільш вакцинованих країн світу зараз занесені CDC як ризиковані для подорожей

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/12-13-vaccinated-countries-world-now-listed-cdc-travel-risk/
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06.08.2021 08:40 Ответить
В привитой Спутником Нефтяной Орде зараженных в 50 раз больше.
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06.08.2021 08:47 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8674
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06.08.2021 09:00 Ответить
Путешествуйте по странам с минимальным риском - Северная Корея, Туркменистан, Венесуэла, Ливия, Танзания. В Танзании недавно даже президент окочурился, есть подозрения, что от ковида.
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06.08.2021 10:28 Ответить
в нас потроху люди просинаються - якщо 2 тижні тому у суспільних місцях люди гомоніли будуть щеплюватись чи ні, то зараз балакають де та чим... хоча, час упущений. Так, самому було трохи лячно як організм відреагує - але поки усе добре, невеличка алергічна реакція була на 2 день але на наступний день пройшла, хоча ніколи алергій не було...шипами не обріс і то добре
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06.08.2021 09:01 Ответить
Тихой сапой приближалась Четвёртая волна, что бы никого не спугнуть.
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06.08.2021 08:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27070006.html Народное творчество

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 1750

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4107

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4546
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06.08.2021 09:22 Ответить
Ну шо українці? Атдахнулі за рубєжом? Акунулісь в Срєдізємноє морє? Привезли зарази? Можете тепер спати спокійно...
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06.08.2021 10:51 Ответить
Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека...
СССР тоже поначалу хрен забивал на ВИЧ. А сейчас на территории бывшего СССР сплошные рекорды по инфицированию ВИЧ.
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06.08.2021 12:15 Ответить
 
 