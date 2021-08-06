Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус
ВОЗ напомнили, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Много достижений в борьбе с COVID-19 сегодня "подвергаются эрозии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как подчеркнул Гебрейесус во время брифинга, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".
Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".
"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.
По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.
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А мы к каким странам относимся, стесняюсь спросить? Хотя если судить по судьям, плокулолам, депутатам и другой сволочи, то мы таки страна с высокими доходами
Є початок, має бути кінець. В смислі - закінчення.
Про непрямі чинники пишуть ще з минулого року: що наслідки та втрати (на всіх рівнях) від =боротьби= з вірусом в рази перевищать втрати та збитки від самого вірусу. Втрата / збиток / шкода не завжди означає смерть.
От це і є те, на чому потрібно застановитися: тим більше, що Ви це усвідомлюєте.
Не можете дозволити тим =косвенньім причинам= настільки взяти гору.
Прораховуйте різні варіанти ситуацій та дій. Поле для маневру постійно зменшують, намагаючись загнати в глухий кут.
Але, як кажуть мудрі - бійтеся своїх бажань (с).
Витримую паузу.
А если что то не совпадает с линией партии то удаление постов и бан...что собственно со мной три дня назад и произошло..