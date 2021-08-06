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Новости Коронавирус и карантин
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Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус

Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус

ВОЗ напомнили, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Много достижений в борьбе с COVID-19 сегодня "подвергаются эрозии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как подчеркнул Гебрейесус во время брифинга, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".

Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

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"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Короче, Гербарий, тебе пока так не выдали затребованные 11,5 лярдов, да? Так тебе и надо, черный шулер!
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06.08.2021 08:33
+6
З 7-ми новин, які є на цю хвилину, 4 - про єдину у світі хворобу від зими 2020.
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06.08.2021 08:41
+6
Тихіше, бо вчора соліста групи Бітлз відправили до лазні, бо невинним жартом спровокував срач на коронавірусному підгрунті Поки, що в нерівному двобої перемагають самі знаєте хто
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06.08.2021 08:44
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Короче, Гербарий, тебе пока так не выдали затребованные 11,5 лярдов, да? Так тебе и надо, черный шулер!
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06.08.2021 08:33 Ответить
Не нагоняйте на человека напраслину. Какие 11.5 миллиардов? Он просто хочет курточку как у Макса Степанова за 650 000 гривен!!!
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06.08.2021 08:36 Ответить
Не буду нагонять. Просто он 17 лярдов сначала потребовал, вовсе не в гривнах, потом сбавил обороты. Наверное ему за это не одну курточку подарили.
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06.08.2021 08:38 Ответить
ВОЗ напомнили, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".


А мы к каким странам относимся, стесняюсь спросить? Хотя если судить по судьям, плокулолам, депутатам и другой сволочи, то мы таки страна с высокими доходами
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06.08.2021 08:35 Ответить
Ранок п*ятниці починається з ковідного бомбардування.
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06.08.2021 08:39 Ответить
З 7-ми новин, які є на цю хвилину, 4 - про єдину у світі хворобу від зими 2020.
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06.08.2021 08:41 Ответить
Ваши замечания учли! Видите, сверху добавили пятую!
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06.08.2021 08:44 Ответить
Інформаційний терор. Не лише в Україні.
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06.08.2021 08:45 Ответить
Ну да... так оно и есть. Интересно, этот кошмар надолго или навсегда?
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06.08.2021 08:47 Ответить
Пане Андрію, ніщо не може тривати вічно (знаю, що банально).
Є початок, має бути кінець. В смислі - закінчення.
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06.08.2021 08:53 Ответить
Та я понимаю... интересно только по одной причине: доживу ли я до конца этого кошмара? То есть- для меня это вполне может быть и навсегда. Понятно, что свой конец я никоим образом не связываю с барановирусом напрямую. А вот косвенные его причины- не исключаю.
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06.08.2021 08:56 Ответить
Та мусите, куди дінетеся. Цікаво ж побачити, куди прийдемо і як зміниться цивілізація.

Про непрямі чинники пишуть ще з минулого року: що наслідки та втрати (на всіх рівнях) від =боротьби= з вірусом в рази перевищать втрати та збитки від самого вірусу. Втрата / збиток / шкода не завжди означає смерть.

От це і є те, на чому потрібно застановитися: тим більше, що Ви це усвідомлюєте.
Не можете дозволити тим =косвенньім причинам= настільки взяти гору.
Прораховуйте різні варіанти ситуацій та дій. Поле для маневру постійно зменшують, намагаючись загнати в глухий кут.
Але, як кажуть мудрі - бійтеся своїх бажань (с).
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06.08.2021 09:07 Ответить
Ну да... я попробую.
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06.08.2021 09:10 Ответить
Обов'язково.
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06.08.2021 09:12 Ответить
Тихіше, бо вчора соліста групи Бітлз відправили до лазні, бо невинним жартом спровокував срач на коронавірусному підгрунті Поки, що в нерівному двобої перемагають самі знаєте хто
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06.08.2021 08:44 Ответить
Дякую. Я теж маю, що викласти від окремих, які з котушок злетіли в істериці своїй.
Витримую паузу.
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06.08.2021 08:49 Ответить
С недавнего времени на форуме о вакцинах и вакцинированных можно или хорошо...или ничего...как о...
А если что то не совпадает с линией партии то удаление постов и бан...что собственно со мной три дня назад и произошло..
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06.08.2021 09:07 Ответить
Тіки промовив за бан і - все? ><
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06.08.2021 10:40 Ответить
Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8058
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06.08.2021 08:45 Ответить
Дмітро, а чого увідник порожній на картинці?
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06.08.2021 08:47 Ответить
Ай-яй-яй... б/у на рынке сбыта. Не удивлен я почему-то.
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06.08.2021 08:58 Ответить
Миру необходимо ПРОРЕЖИВАНИЕ...
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06.08.2021 09:22 Ответить
Геббельсу надо было еще в начале пандемии в конце 2019 года эррозиями заниматься , а не успокаивать весь мир , что волноваться не надо , все под контролем. Марионетка китаезная.
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06.08.2021 10:17 Ответить
Для скорочення споживання - все логічно
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06.08.2021 11:44 Ответить
 
 