За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 284 166 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Новый рекорд прививок в сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 5 августа 2021. Первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек.
В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов вакцинации, 301 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 237 706 прививок", - рассказали в Минздраве.
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С другой стороны, третья доза очень сильно повышает уровень антител, и это может хорошо помочь со всякими новыми вариантами, типа "дельты".
По поводу воя дебилов-антиваксов на счёт третьей дозы - не понимаю, что их так удивляет? Например, вакцина от гепатита Б всегда вводится тремя дозами с промежутками, и это её стандартное применение, и почему-то это никого не удивляет. А вот про вакцины от ковида стоит вой, что это прямо заговор какой-то с третьей дозой.