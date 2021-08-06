За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 284 166 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок в сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 5 августа 2021. Первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек.

В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов вакцинации, 301 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 237 706 прививок", - рассказали в Минздраве.



