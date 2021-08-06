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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 284 166 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок в сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 5 августа 2021. Первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек.

В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов вакцинации, 301 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 237 706 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 167 383 человека, всего - 3 953 542, - Минздрав 02

Автор: 

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А через какое время вторая доза вакцЫны обнулится? Ну типа наши доходяги из МОЗ от общей сумы вакцинированых, по идее, должны будут отнимать обнулившихся, а не только добавлять новых привитых, срок действия вакцЫны и выработаных нею антител в организме ж заканчивается?
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06.08.2021 08:50 Ответить
*******-антипривиочник, тебя в гугле забанили?
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06.08.2021 09:07 Ответить
Я ж нормально спросил, а ты сразу матом кроешь и гадости пишешь. В том то и отличие между нами: ковид диссидентами и коронабесами Не позорь свой лагерь и отвечай по существу или молчи в тряпочьку
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06.08.2021 09:19 Ответить
якщо не помиляюсь, бустерна доза - в половину менше звичайної і поки йдуть дослідження через який час від другої вона дасть найбільший ефект. Поки що вчені кажуть що це 6- 12 місяців після другого щеплення
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06.08.2021 09:10 Ответить
Ну вот Модерна заявила, что за полгода эффективность её вакцины снижается на 1% всего. Если это так, то неизвестно, будет ли нужна третья доза вообще.
С другой стороны, третья доза очень сильно повышает уровень антител, и это может хорошо помочь со всякими новыми вариантами, типа "дельты".
По поводу воя дебилов-антиваксов на счёт третьей дозы - не понимаю, что их так удивляет? Например, вакцина от гепатита Б всегда вводится тремя дозами с промежутками, и это её стандартное применение, и почему-то это никого не удивляет. А вот про вакцины от ковида стоит вой, что это прямо заговор какой-то с третьей дозой.
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06.08.2021 11:04 Ответить
 
 