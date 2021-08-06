Украина - одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США, - Кулеба

Украина - одна из немногих тем, которая объединяет обе партии - Республиканскую и Демократическую - в Конгрессе США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя журналистам результаты переговоров в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы гордимся тем, что Украина является темой, которая объединяет обе партии - и демократов и республиканцев, - сказал он. - И, кстати, все наши собеседники отмечали, что 99 процентов вопросов сейчас разъединяют партии, а вопрос Украины объединяет".

Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказали, что имели продуктивные переговоры с советником президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, шестью сенаторами и одним конгрессменом.

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Ермак подчеркнул, что "Вашингтон ожидает приезда нашего Президента, и все настроены на то, чтобы это был очень продуктивный, фундаментальный визит". "Мы еще раз убедились, что США действительно является стратегическим партнером Украины, а также безопасность и защита Украины, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики Штатов", - добавил он.

По словам Ермака, Президент Украины "впервые за историю независимости приедет с совершенно новым видением, четким видением стратегии развития наших партнерских отношений".

Как отметил Кулеба, предстоящая встреча президентов Украины и США "определит динамику двусторонних отношений на последующие годы".

По его словам, Джо Байден - это первый в истории Соединенных Штатов президент, который "знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина и которому не надо читать лекции об украинцах".

Он отметил, что Президент Владимир Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом, "и это само по себе является сигналом".

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Кулеба также сказал, что последние решения по судебной реформе, земельному рынку, "которыми занимался лично Президент", открывают уникальную возможность вывести стратегическое партнерство с Америкой на новый уровень не только в вопросах политики, но и инвестиций, реализации масштабных экономических проектов в Украине.