Украина - одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США, - Кулеба
Украина - одна из немногих тем, которая объединяет обе партии - Республиканскую и Демократическую - в Конгрессе США.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя журналистам результаты переговоров в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы гордимся тем, что Украина является темой, которая объединяет обе партии - и демократов и республиканцев, - сказал он. - И, кстати, все наши собеседники отмечали, что 99 процентов вопросов сейчас разъединяют партии, а вопрос Украины объединяет".
Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказали, что имели продуктивные переговоры с советником президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, шестью сенаторами и одним конгрессменом.
Ермак подчеркнул, что "Вашингтон ожидает приезда нашего Президента, и все настроены на то, чтобы это был очень продуктивный, фундаментальный визит". "Мы еще раз убедились, что США действительно является стратегическим партнером Украины, а также безопасность и защита Украины, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики Штатов", - добавил он.
По словам Ермака, Президент Украины "впервые за историю независимости приедет с совершенно новым видением, четким видением стратегии развития наших партнерских отношений".
Как отметил Кулеба, предстоящая встреча президентов Украины и США "определит динамику двусторонних отношений на последующие годы".
По его словам, Джо Байден - это первый в истории Соединенных Штатов президент, который "знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина и которому не надо читать лекции об украинцах".
Он отметил, что Президент Владимир Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом, "и это само по себе является сигналом".
Кулеба также сказал, что последние решения по судебной реформе, земельному рынку, "которыми занимался лично Президент", открывают уникальную возможность вывести стратегическое партнерство с Америкой на новый уровень не только в вопросах политики, но и инвестиций, реализации масштабных экономических проектов в Украине.
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5 августа в 13:29
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml#shareit Поделиться
COVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационные данные одной из башен Кремля или операция прикрытия?
Телеграм-канал «Генерал СВР» https://t.me/s/generalsvr опубликовал материал, в котором утверждается, что первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, вышел из лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Напомним, что по мнению бывшего резидента КГБ СССР украинца Юрия Швеца «Генерал СВР» и продвигающий этот канал кремлевский инсайдер Валерий Соловей - это проекты ФСБ, запущенные в рамках программы т.н. транзита власти.
Между тем поднятая тема «Генералом СВР» не новая. О том, что коронавирус имеет русский след активно обсуждалось еще в 2020 году в самом начале пандемии. И именно «Вектор» был «главным подозреваемым» в утечке вируса.
Вне зависимости от целей публикации «Генерала СВР» - является ли она операцией прикрытия, дезинформацией или правдивой утечкой одной из предполагаемых башен Кремля, борющейся за власть - сама тема представляет большой интерес в контексте того факта, что ведущие спецслужбы мира проводят расследование появления коронавируса.
Поэтому КЦ посчитал возможным опубликовать данный материал, учитывая тот факт, что участвующие в борьбе за власть в России группировки могут сливать компрометирующую информацию друг на друга.
«Генерал СВР» пишет:
- В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства.
Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР.
Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах.
Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли.
Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин.
У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе». (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%.
По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе.
Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта.
К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали «вакциной», для дальнейшей передачи китайской разведке с «легендой» получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло.
В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане.
Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после «работы» первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа «проработала» впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала «вакциной» (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой).
Руководство КСИР передало штамм и «вакцину» для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года.
Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и «вакцину» своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана.
В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и «вакцина» были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран.
В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с «грузом». Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те, кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в «бункер», а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время.
Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться «Спутник V», разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
Главное шоб зеля не спросил Байдена: "Пачіму мы ещьо нє в НАТА?" и "Пачіму ваш син Хантер пабірался в Украінє?"
РАБссиянские хмыри вопрос? хто браццкий народ в итоге Северный потоп Путлера мимо Украины,или Турецкий поток Эрдогана с Байрактарами для Украины?
РАБссия бензоколонка НАТО ,которая придывается вяикай Сраной,страной истинной демократии во главе с КГБным бараном...
Вы только популистские заявления отсеивайте от реальности.
Это либо бензоколонка.
Либо это государство, с чьим лидером Президент США обсуждает все важные вопросы. За спиной у Украины в том числе.
Не врите самому себе и людям.
Ермак і міністр Кулеба.
Саме в такій послідовності.😀
Завгосп що відповідає за наявність туалетного паперу в ОП - головний дипломат воюючої країни.
Ну а якийсь там міністр Кулеба носить за ним чемодани.🤣🤣
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bamr
@bamr69
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Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg. Согласно официальным данным, в мае США импортировали из России 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле. Санкции ???