Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время переговоров в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, возникающие в связи со строительством трубопровода "Северный поток-2"

Об этом сказал Кулеба журналистам после переговоров в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности этот вопрос поднимался во время переговоров с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами.

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"Безусловно, мы обсуждали "Северный поток-2", особенно в Конгрессе, - сказал Кулеба. - Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом ... Но сейчас, в ближайшие три недели это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат", - сказал Кулеба.

По его словам, стороны "дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую".

Украина не рассматривает "Северный поток-2" как экономический проект, а через призму своей безопасности, отметил он, подчеркнув, что в этом "нас поддерживают наши американские партнеры".

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