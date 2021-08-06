Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время переговоров в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, возникающие в связи со строительством трубопровода "Северный поток-2"
Об этом сказал Кулеба журналистам после переговоров в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности этот вопрос поднимался во время переговоров с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами.
"Безусловно, мы обсуждали "Северный поток-2", особенно в Конгрессе, - сказал Кулеба. - Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом ... Но сейчас, в ближайшие три недели это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат", - сказал Кулеба.
По его словам, стороны "дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую".
Украина не рассматривает "Северный поток-2" как экономический проект, а через призму своей безопасности, отметил он, подчеркнув, что в этом "нас поддерживают наши американские партнеры".
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Перья ему, что ли, чистит?
Это не то что не предусмотрено, это нонсенс - это вообще противоречит самому принципу передачи власти путем выборов, от народа как источника власти, его представителю (депутат, президент)
То, что с Ермаком на Западе никто не хочет разговаривать теперь будет называться "тихой дипломатией".