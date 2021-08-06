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Новости Газовая война
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Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат

Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время переговоров в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, возникающие в связи со строительством трубопровода "Северный поток-2"

Об этом сказал Кулеба журналистам после переговоров в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности этот вопрос поднимался во время переговоров с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном и сенаторами.

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"Безусловно, мы обсуждали "Северный поток-2", особенно в Конгрессе, - сказал Кулеба. - Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом ... Но сейчас, в ближайшие три недели это будет время тихой дипломатии. Будет огромное количество контактов, обменов документами, переговоров, телефонных разговоров, чтобы выйти на результат", - сказал Кулеба.

По его словам, стороны "дали импульсы этому процессу и сейчас вышли на финишную прямую".

Украина не рассматривает "Северный поток-2" как экономический проект, а через призму своей безопасности, отметил он, подчеркнув, что в этом "нас поддерживают наши американские партнеры".

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Автор: 

Конгресс США (1231) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+5
Ну про Елдака это версия ОП. В США про встречу с ним знают что нибудь?
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06.08.2021 09:14
+3
А почему мнение завхоза оп должно интересовать кого-либо в конгрессе?
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06.08.2021 09:10
+3
Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом

Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат - Цензор.НЕТ 7531
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06.08.2021 09:12
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А почему мнение завхоза оп должно интересовать кого-либо в конгрессе?
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06.08.2021 09:10 Ответить
мне вот тоже интересно - почему главный на ресепшене в ОП сидит рядом с главой МИД при международных переговорах.
Перья ему, что ли, чистит?
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06.08.2021 09:16 Ответить
А вот Клоун, ничего необычного в этом не видит! Как и допуск к секретной информации человека ответственного за то, чтобы в ОП не заканчивалась туалетная бумага и канц принадлежности!!!!
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06.08.2021 09:24 Ответить
Єрмака народ не выбирал, ни прямо, ни опосредованно через Верховну Раду. Ермак не может заниматься внешней политикой государства. Это нарушение Конституции. Под суд дожны пойти и он, и тот, кто дал ему такие полномочия.
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06.08.2021 09:37 Ответить
Да как раз я, это и понимаю! Вы это Бубочке объясните! Что он не может делегировать свои полномочия никому другому, поскольку его полномочия, ему самому делегированы, народом на выборах!!!
Это не то что не предусмотрено, это нонсенс - это вообще противоречит самому принципу передачи власти путем выборов, от народа как источника власти, его представителю (депутат, президент)
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06.08.2021 09:45 Ответить
мнение россии вообще никого не колышет - не медицины нет, ни технологий, ни достижений, ни науки. Видывал как кацапофашисты запустили к МКС свой новый модуль наука. Так он после пристыковки включил двигатели и уперся в МКС пытаясь сдвинуть ее с орбиты, чтоб не ухэкать международную космическую станцию - россияне запустили двигатели своего Прогресса. по итогу этот безжалостный и беспощадный бой российской науки и прогресса закончился, лишь когда закончилось топливо в Науке. Российская часть мкс , как говорят, пришла в результате этих потуг в полную не годность, астронавты же других стран были готовы покинуть станцию - ибо то, что творили эти мельдониевые приматы было достойно олимпийских игр
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06.08.2021 09:18 Ответить
Не неси ерунды. После стыковки в Науке осталось полтонны топлива. Закрутка на полоборота произошла из-за планового включения двигателей ориентации. Ни о каком изменении орбиты не могло быть и речи. Космонавты этих полоборота даже и не заметили. С Наукой и станцией полный порядок. Модуль уже разгрузили и готовятся к первому выходу для подлючения сетей, а также приему еще одного модуля в ноябре
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06.08.2021 10:37 Ответить
Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом

Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат - Цензор.НЕТ 7531
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06.08.2021 09:12 Ответить
Ну про Елдака это версия ОП. В США про встречу с ним знают что нибудь?
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06.08.2021 09:14 Ответить
с советником президента - это не "за спиной", это подготовка визита.
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06.08.2021 09:17 Ответить
Онихрена они "за спиной" не делают! Они вообще нихрена не делают, но озвучили что будут делать - нихрена! "Тихая дипломатия" как раз и означает, вы нас не трогайте, за что мы ничего не делаем процесс - типа идет, потом уже по факту скажем, что "К сожалению наши европейские партнеры....."
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06.08.2021 09:26 Ответить
Пару недель назад на РАБссии горело 1 млн гектаров леса,сейчас горит уже 5 мн га...Госдеп спасите РАБссию...медведи зайцы и прочая живность сгорели заживо...
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06.08.2021 09:17 Ответить
а кстати, чего гринписовцев не слышно по поводу этого кошмара на россии? как воды в рот набрали!
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06.08.2021 09:20 Ответить
Штирлиц Путлера дЕрмак встретится с Байденом тэт-а-тэт,обсудят тему построить Северное дермо-3 Путлера...Стоимость прэкта 200 миллиардов американских рублей...
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06.08.2021 09:21 Ответить
Що сказати? Коли президентом обирають актора, який живе за сценаріями, то наївно думати, що до керівництва державою не дорветься сценарист, який пише актору сценарії. Не може актор діяти самостійно. Фізично не може. Психологічно не може. Зебіли промахнулися. Їхній вибір - не "свой парєнь із народа, бубачька-Буратіно". Їхній і вибір - тіньовий Карабас - Барабас, якого ніколи не видно на сцені.
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06.08.2021 09:25 Ответить
"У нас есть такие приборы... Но мы вам про них не расскажем".

То, что с Ермаком на Западе никто не хочет разговаривать теперь будет называться "тихой дипломатией".
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06.08.2021 10:04 Ответить
Никто с дерьмаком там вообще ничего не обсуждает,особенно в конгрессе ,где к нему стойкое отвращение ,после его дикой брехни про убиенного братца)
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06.08.2021 10:22 Ответить
Ну, может на людях и не обсуждают. А вот где-нибудь втихаря, в интимной обстановке......
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06.08.2021 12:11 Ответить
Это тоже самое,что я,например, не могу терпеть подвальных крыс до дикого отвращения,но это на людях,а когда никто не видит,то целую эту мерзость в морды -кто такой дерьмак для них,чтоб они сами себя так насиловали...
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06.08.2021 12:37 Ответить
Если Ермак, например, ставленник кремля, а Байдэн прокатил нас с "северным потоком", то вряд ли америкосы будут так уж плеваться от общения с, предположительно, рашкинским шпиёном. Тем более, мало ли шо им между собой порешать надо
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06.08.2021 13:05 Ответить
С сев потоком нас прокатили зебилы ,выбрав спецом полного идиота -никто ничем не обязан клиническим идиотам,тем более никто не будет рвать дупу
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06.08.2021 13:24 Ответить
 
 