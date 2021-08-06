РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8382 посетителя онлайн
Новости Олимпиада-2020
7 962 55

МОК высылает с Олимпиады тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую

МОК высылает с Олимпиады тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.

Как информировал МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель об инциденте с белорусской спортсменкой Тимановской: "Олимпийское перемирие было нарушено"

Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Он заявил на пресс-конференции, что МОК "быстро отреагировал" на ситуацию, проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами. По итогам МОК намерен определить, "какие дисциплинарные меры могут быть приняты".

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу.

Автор: 

Беларусь (7888) МОК (178) Олимпиада (1136) Тимановская Кристина (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Точно! А ще б молот кинула, штовхнула ядро, та з жердиною стрибнула. Який чудак Усейн Болт що не бігає марафони...
показать весь комментарий
06.08.2021 09:30
+18
Спортсмены не работяги. Спортсмен приходит соревноваться в том, в чем он хочет. Это его честь. Когда ему говорят: давай тобой заткнем тут дырку, он может не захотеть, его дело, его честь. А когда спортсмену за отказ быть затычкой угрожают... это Беларусь.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:35
+16
кацапа, ти зашкварилося) як можно уявляти, сидячі в лахті?)) ось і ти обісралося на банальних дрібницях)
показать весь комментарий
06.08.2021 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, пробежала бы 400 метров, не упала бы с неё корона. Все равно в той дисциплине беларусы пришкандыбали последними. Потом бы еще и 100 метровку свою пробежала. Может даже бы и медаль взяла.

Можете кидать камнями, но так и во всех сферах жизни: люди строят из себя большую цацу и попроси их чота сделать, то пошлют на хрен или потом будут обижаться... проще нада быть
показать весь комментарий
06.08.2021 09:26 Ответить
Точно! А ще б молот кинула, штовхнула ядро, та з жердиною стрибнула. Який чудак Усейн Болт що не бігає марафони...
показать весь комментарий
06.08.2021 09:30 Ответить
Друже, ты путаешь теплое с мягким: тяжелую атлетику и легкую. Это как сравнивать футбол и хоккей. Какая в хрен разница пробежать 100 метров или 400? Это же бег, то же самое только дистанция длиннее, всего то аж на 300 (триста) метров, не на километр и не на два. Да и главное не победа, а участие.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:49 Ответить
Друже, ты путаешь теплое с мягким: тяжелую атлетику и легкую.


Далі можна не читати.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:54 Ответить
Ну молот хоть и к легкой относится, но посмотри на этих дядек, которые его толкают
МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 6968
показать весь комментарий
06.08.2021 09:57 Ответить
Так що я там сплутав?
показать весь комментарий
06.08.2021 09:59 Ответить
Бег на 100м и бег на 400м это бег. Бег и толкание ядра это теплое с мягким
показать весь комментарий
06.08.2021 10:01 Ответить
І 42 кілометри також біг. І добовий біг, також біг. Смішно, коли людина не відрізняючи важку атлетику від легкої розповідає як мала поводитися у цьому випадку спортсменка. Ходи здоровий, хай щастить.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:06 Ответить
То есть 300 метров пробежать это так тяжело шо аж писец? Да уж охренительные люди эти спортсмены. Один он сравнивает штангу 100 кг и 200 кг. Ты вот 100 метров и 42 киллометра. А потом мне байки какие-то рассказываете

Зы. может я не правильно написал: "тяжелую атлетику и легкую", а должен был написать "молот и бег". Но там как коршуны на меня налетели, то писал на автомате и признаю свой косяк. С кем не бывает, даже с мэтрами Цензора
показать весь комментарий
06.08.2021 10:11 Ответить
Воно настільки тупе, що не може зрозуміти простого сарказму. Аж гидко стало від такої сракоголовості лукашенківського попихача.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:51 Ответить
А при чом тут лукашенка? Спорт же вне политики
показать весь комментарий
06.08.2021 10:55 Ответить
Ну да, то ли 100 кг. штангу поднимать, то ли 200 кг., одно и то же.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:55 Ответить
Сразу видно, что ты спортом никогда не занимался. Но эсперд куда там..
А назови-ка хоть одного известного легкоатлета, который бы совмещал 100 и 400 м.
Не назовёшь.
И попробуй пробежать 100-метровку после 400 метров.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:01 Ответить
Они прибежали последними эти беларусы. Там пешком можно было пробежать. Какая разница
показать весь комментарий
06.08.2021 10:02 Ответить
Какая разница...
Ты реально тупой. Они годами готовятся, чтобы выйти на свой лучший результат.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:08 Ответить
Для дилетанта разницы, конечно, никакой.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:22 Ответить
Сам ты дилетант. Давай на примере Яны Клочковой. Она взяла золото в Сиднее на 200х метрах и на 400х метрах. Ей не западло было проплыть на 200 метров больше. А Титановской на 300 метров западло пробежать
показать весь комментарий
06.08.2021 10:36 Ответить
Ти типовий совковий пдрс, якщо не розумієш своєю сракоголовою, що людина має права і не важливо подобається це ойухівшому диктатору та його холіям (тобі в тому числі), чи ні.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:54 Ответить
А ти типове хамло і рагуль, якщо зразу переходиш на образи і лайку. Я тобі навів конкретний приклад, але ж ні, ти починаєш нести якусь маячню, приплітаєш сюди бульбофюррера, про якого я, до речі, ні слова вище не писав
показать весь комментарий
06.08.2021 10:57 Ответить
Я "попрошу" тебя заткнутся и залезть обратно в свою кацапскую клоаку. Иди коментируй на Лента.сРУ.
Будь проще.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:32 Ответить
Спортсмены не работяги. Спортсмен приходит соревноваться в том, в чем он хочет. Это его честь. Когда ему говорят: давай тобой заткнем тут дырку, он может не захотеть, его дело, его честь. А когда спортсмену за отказ быть затычкой угрожают... это Беларусь.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:35 Ответить
люди які спорт бачать раз на рік по тв, думають що то все одно яку дистанцію бігти, та у спорті де вирішють десяті долі секунд, все має значення.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:37 Ответить
Яна Клочкова взяла золото в Сиднее на 200 и 400 метрах. А тут на 300 метров больше пробежать западло.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:02 Ответить
ну ну, а ще вона взяла золото на дистанції 50 та 100 так ?
Є звісно унікуми як фелпс, та все ж, якщо у людини профільна 50, то поставивши її на 400 вона програє навіть посередньому плавцю який постійно виступає на цій дистанції.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:14 Ответить
кацапа, ти зашкварилося) як можно уявляти, сидячі в лахті?)) ось і ти обісралося на банальних дрібницях)
показать весь комментарий
06.08.2021 09:35 Ответить
Піндоський тренер ніколи не віддав би такий наказ. Бо піндоси поважають гідність людини. Піндоський тренер хіба з великою повагою попросив би. І вибачився б за свою просьбу у випадку відмови.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:40 Ответить
Дебіле, спорт то тренування, підготовка і багаторічна виснажлива праця в чомусь конкретному. І, уяви собі, дебіле кацапський, що ніякий піндоський тренер ніяку піндоську спортсменку БЕЗ ЇЇ ВІДОМА І ЗГОДИ о так на змагання не поставив би. То тільки довбаний совок таке може собі дозволити.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:40 Ответить
Ідіоте, вона тренувалась на 200 м, а не 400. А це РІЗНІ дисципліни. То є раз. І основне, про те, що вона там заявлена вона дізналась ВИПАДКОВО. Совок, пілять, є совок. Не доходить?
показать весь комментарий
06.08.2021 09:53 Ответить
Придурку, від дзеркала відійди.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:10 Ответить
Тыц😂🌷××÷
показать весь комментарий
06.08.2021 10:19 Ответить
політична заказуха - це те, що тренери довбойоби і не змогли взяти спорсменів на цю дистанцію? ))) ти хоча б почитай чого тих спортсменів немає - бо РБ = Рашка
показать весь комментарий
06.08.2021 10:01 Ответить
політична що заказуха ?
тобто її пендоси заявили на естафету(ну бо тренери не повідомили заздалегіть, що вона з профілем 100 і 200 буде бігти 400 ).
а потім певно янкі намагались вивезти швиденько в Білозасрашку дівчину яка публічно сказала "фе"
показать весь комментарий
06.08.2021 10:34 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
06.08.2021 10:36 Ответить
Кацапи, МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 9361 https://censor.net/ru/user/490916, МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 9361 https://censor.net/ru/user/481759, https://censor.net/ru/user/490636, у вас що, пердаки запалали? А ну на хрін!
показать весь комментарий
06.08.2021 09:36 Ответить
Стівен Стрибай не кацап. Ти помилився
показать весь комментарий
06.08.2021 09:40 Ответить
Бо мову знає чи вміє перекладачем користуватись? Але ж мислення тупе совково-кацапське! До речі, кацап то не національність, то порода людиноподібних створінь з дуже сильними моральними і психічними розладами.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:43 Ответить
Підлогу Маккартні знаєш? Ми всі маємо свої погляди, і комусь вони не подобаються.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:46 Ответить
"Трєнєри в штатском"
показать весь комментарий
06.08.2021 09:39 Ответить
Думаю , що в Токіо залишаться і інші спортсмени із Біларусі 😏
показать весь комментарий
06.08.2021 09:44 Ответить
поки що +1 (+одна)!..
показать весь комментарий
06.08.2021 11:09 Ответить
Правильно! Стая Лукашенко жидеет.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:46 Ответить
Еще один..
В спам.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:05 Ответить
Разумеется это нонсенс: американские тренеры отправляют домой спортсменку отказавшуюся бежать эстафету, - то чего не может быть в принципе!
показать весь комментарий
06.08.2021 11:13 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
06.08.2021 10:36 Ответить
та забанити режим вусатого фюрера на всіх міжнародрих рівнях до повної демократії в Білорусі
показать весь комментарий
06.08.2021 18:13 Ответить
 
 