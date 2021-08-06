МОК высылает с Олимпиады тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую
Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.
Как информировал МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры".
Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Он заявил на пресс-конференции, что МОК "быстро отреагировал" на ситуацию, проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами. По итогам МОК намерен определить, "какие дисциплинарные меры могут быть приняты".
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
4 августа Тимановская прибыла в Польшу.
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Можете кидать камнями, но так и во всех сферах жизни: люди строят из себя большую цацу и попроси их чота сделать, то пошлют на хрен или потом будут обижаться... проще нада быть
Далі можна не читати.
Зы. может я не правильно написал: "тяжелую атлетику и легкую", а должен был написать "молот и бег". Но там как коршуны на меня налетели, то писал на автомате и признаю свой косяк. С кем не бывает, даже с мэтрами Цензора
А назови-ка хоть одного известного легкоатлета, который бы совмещал 100 и 400 м.
Не назовёшь.
И попробуй пробежать 100-метровку после 400 метров.
Ты реально тупой. Они годами готовятся, чтобы выйти на свой лучший результат.
Будь проще.
Є звісно унікуми як фелпс, та все ж, якщо у людини профільна 50, то поставивши її на 400 вона програє навіть посередньому плавцю який постійно виступає на цій дистанції.
тобто її пендоси заявили на естафету(ну бо тренери не повідомили заздалегіть, що вона з профілем 100 і 200 буде бігти 400 ).
а потім певно янкі намагались вивезти швиденько в Білозасрашку дівчину яка публічно сказала "фе"
В спам.