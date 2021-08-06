МОК высылает с Олимпиады тренеров, причастных к попытке вывезти в Беларусь Тимановскую

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.

Как информировал МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры".

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Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Он заявил на пресс-конференции, что МОК "быстро отреагировал" на ситуацию, проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами. По итогам МОК намерен определить, "какие дисциплинарные меры могут быть приняты".

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу.