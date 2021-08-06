"Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос
Когда вопрос касается личного интереса Зеленского, то государство становится его частной армией.
Об этом нардеп Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой. Как и подобает диктатору, Зеленский организовал похищение свидетеля в другой стране руками украинских спецслужб, чем совершил тяжкое уголовное преступление. При этом он нанёс Украине большой ущерб на международном уровне. Ущерб, отголоски коротого мы ещё услышим, когда всё вскроется. Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине. Когда вопрос касается личного интереса Зеленского, то государство становится его частной армией. Но террористов Вагнера он ловить не готов. Вот и делайте выводы", - рассказал парламентарий.
По словам нардепа, Чаус "как опытный, гниющий давно в системе", понимал, что единственная для него возможность получить гарантии - встретиться с президентом.
"А Президент ради личной выгоды готов на все, поэтому берегов не видит. Только вот после этого Чаус зафиксировал наивысшее должностное лицо как организатора преступления. ... На сегодняшний день Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Этим он и его окружение заняты большую часть времени", - добавил Лерос.
Полный текст интервью с нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
спецефически отношусь ко всем этим леросам, как когда-то к найемам, но абсолютно не сомневаюсь, что кроме как рейтингами, воровством и устранением конкурентов они даже не пытаются заниматься от слова вообще.
Ото ж бо
Пля, коли ж ви 73/43%зебіли, порозумнішаєте...
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
Про це писали журналісти Слідство.Інфо в 2020 році.
Ну, от, приблизно так вважає пересічний 73/43%зебіл...
Убить, либо словить лягушку или жабу во сне - к достижению в своих делах, повышению статуса, однако окружающие будут вас за это осуждать.
P.S
Или у каждого свои методы ошкурить лягушку , которая решила своей глупой жабой мир поучать, забыв, что глупость (+ вкл.,ментальное толкование лягушки) никогда чужой ум, знание и интеллект ни поучить , ни проучить и т.д и т.п неспособно.
Нам розумний прем'єр треба, щоб крав собі на кишеню.
Ну а про "дружбу з уродамі" звертайсь відразу до Ісуса Христа. Бо це він Іуду з Каріоту привів. І не забудся Його теж "повним дерьмом" назвати
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Щось мало вам, тролям, платять. Смикаєте з нафталіну побиті шашелем "лабутени" і ніякого креативу
Такої нахабності не було ні в кого крім в овоча, а по темпам, то Зе перевершує і овоча. Просто лицемірна мразь.
Просто - гівно гівном.
Сравнивать тупого Клоуна-наркомана, который может даже не продержаться один срок на посту
с ДИКТАТОРОМ, который 30 лет "водил за нос" Европу с Расией Путина?!!
Обоих мудаков я видел по телевизору - Лукашенко - рослый, статный, лысый мужлан с паскудными усами, с не звонким, но и не сиплым голосом, с кугуткувато-деревенскими говорком, похож на председателя колхоза. Зеленский же, напротив, плюгавый недомерок, с чубом, безусый, сиплоголосый, с витиевато-падлючей манерой речи, похож на сволочнойй вариант Наполеона. Даже не так, Зеленский похож на сволочь, отдающую Наполеоном в дальнем приближении.