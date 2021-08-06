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"Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос

Когда вопрос касается личного интереса Зеленского, то государство становится его частной армией.

Об этом нардеп Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой. Как и подобает диктатору, Зеленский организовал похищение свидетеля в другой стране руками украинских спецслужб, чем совершил тяжкое уголовное преступление. При этом он нанёс Украине большой ущерб на международном уровне. Ущерб, отголоски коротого мы ещё услышим, когда всё вскроется. Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине. Когда вопрос касается личного интереса Зеленского, то государство становится его частной армией. Но террористов Вагнера он ловить не готов. Вот и делайте выводы", - рассказал парламентарий.

По словам нардепа, Чаус "как опытный, гниющий давно в системе", понимал, что единственная для него возможность получить гарантии - встретиться с президентом.

"А Президент ради личной выгоды готов на все, поэтому берегов не видит. Только вот после этого Чаус зафиксировал наивысшее должностное лицо как организатора преступления. ... На сегодняшний день Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Этим он и его окружение заняты большую часть времени", - добавил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Лукашенко Александр (3611) Чаус Николай (330) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+11
вагнергейт, чаусгейт и десятки других преступлений зеленского..
самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
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06.08.2021 10:18
+6
Перш за все фразу "Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой" слід уточнити на "Зеленский думает(считает), что Чаус может быть важным свидетелем..."
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
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06.08.2021 10:25
+5
Оанський брехун казав що йому подобається Бульбофюрер.
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06.08.2021 10:11
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Оанський брехун казав що йому подобається Бульбофюрер.
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06.08.2021 10:11 Ответить
Бацка гуманней зеленского. Он сразу убивает, а не возит в багажнике бедного Чавуса по 2 месяца
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06.08.2021 10:17 Ответить
"Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос - Цензор.НЕТ 3852
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06.08.2021 10:24 Ответить
Клоун он и в Африке клоун....
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08.08.2021 07:51 Ответить
вагнергейт, чаусгейт и десятки других преступлений зеленского..
самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
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06.08.2021 10:18 Ответить
На сегодняшний день Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Этим он и его окружение заняты большую часть времени.

спецефически отношусь ко всем этим леросам, как когда-то к найемам, но абсолютно не сомневаюсь, что кроме как рейтингами, воровством и устранением конкурентов они даже не пытаются заниматься от слова вообще.
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06.08.2021 10:18 Ответить
Він же хвора людина!Нащо його цитувати?
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06.08.2021 11:14 Ответить
Беня с Зелей костьми лягут что бы Петя не прошел.
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06.08.2021 10:19 Ответить
треба, щоб лягли кістьми, тоді Петя пройде
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06.08.2021 10:21 Ответить
І кому від цього краще стало?
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06.08.2021 10:47 Ответить
Зеля дающий концерты в камере конечно интереснее . но и костями тоже годится
"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос - Цензор.НЕТ 2929
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06.08.2021 10:37 Ответить
К следующим выборам наш мудрый нарид станет еще мудрее и выберет ОПЗЖ
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06.08.2021 11:41 Ответить
Зеленський зараз - це Лукашенко 20 років тому. Але Зеленський дорогу Лукашенка пройде до фінішу набагато швидше і ганебніше.
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06.08.2021 10:19 Ответить
викрадення корупційного судді 1 левела -це тяжкий злочин ? а мішок на голову Саакашвілі і чартер в одну сторону -це який був злочин ?Гонгадзе вбили то Пукач так захотів ,чи у них зіпсовані були стосунки ?
Ото ж бо
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06.08.2021 10:22 Ответить
Да,за Чауса -це тяжкий злочин і зепацюк буде за це відповідати ,зесрань)
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06.08.2021 10:29 Ответить
з мегрелом реадмісію навіть ніхто не оскаржив при чинній владі. А що, в тебе є свідки, що Кучма давав Пукачу вказівку вбивати, чи хоча би пресанути? Чи може, в тебе є свідки, як Порох (чи навіть Кононенко) давали вказівки Чаусу пресанути Корбана?

Пля, коли ж ви 73/43%зебіли, порозумнішаєте...
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06.08.2021 10:30 Ответить
Зебілізм це діагноз, вони не порозумнішають ніколи.
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06.08.2021 10:56 Ответить
Зеленский рептилоид, поработитель невинных чавусов. Ля-рюс не даст соврать.
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06.08.2021 10:23 Ответить
зєлі би до тих виборів у кріслі утриматись.
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06.08.2021 10:24 Ответить
Надо срочно организовывать импичмент.
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06.08.2021 11:15 Ответить
це важко буде. а от коли люди почнуть отримувати квитанції з новими цінами на світло, газ, воду, опалення то не виключаю народного імпічменту.
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06.08.2021 11:30 Ответить
Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах .-Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 . Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента" 24.06.21/ Сто лет назад врал кодлан где то Бланка. Сейчас врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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06.08.2021 10:24 Ответить
Перш за все фразу "Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой" слід уточнити на "Зеленский думает(считает), что Чаус может быть важным свидетелем..."
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
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06.08.2021 10:25 Ответить
І чомусь багато хто з тих, хто заявляють про те, що Зєля хоче отримати компромат на Пороха, не хочуть озвучувати можливу версію про те, що ОПа преЗедента хоче ізолювати Чауса, щоб замести сліди участі заступника Єрмака Смирнова у втечі Чауса з України в Молдову.
Про це писали журналісти Слідство.Інфо в 2020 році.
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06.08.2021 10:39 Ответить
Які саме дії?
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06.08.2021 10:43 Ответить
Ан Мур не стверджує, шо неправомірні дії були.
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06.08.2021 11:08 Ответить
Не відповідає? Я спробую. От, наприклад, погортаю стрічку новин вниз, і натикаюсь на "https://censor.net/ru/news/3281139/zaderjany_13_chlenov_gruppy_kravsheyi_neft_iz_magistralnogo_nefteproduktoprovoda_lisichanskkremenchug - і заявляю, що це була банда Пороха. А при Зе, його доблесні органи - розкрили цей злочин.
Ну, от, приблизно так вважає пересічний 73/43%зебіл...
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06.08.2021 11:03 Ответить
Буратіна як муха що потрапила в павутиння. Чим більше дриґається, тим більше заплутується.
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06.08.2021 10:33 Ответить
"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос - Цензор.НЕТ 9952
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06.08.2021 10:45 Ответить
По якому закону?
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06.08.2021 10:48 Ответить
По Конституции Украины, дурень.
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08.08.2021 07:32 Ответить
Міг би не представлятись. І так зрозуміло хто ти.
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08.08.2021 12:02 Ответить
Чем больше говорит Лерос ,тем все больше его выпады похожи на какой то бред. Понятно что конкуренция и полит борьба на марше , но делать это таким способом-играть на руку сопернику.
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06.08.2021 10:43 Ответить
Видеть во сне жабу или лягушку означает, что наяву вам придется столкнуться с человеком мерзким, неприятным во всех отношениях, но кроме того, от него можно ждать обмана, корыстных действий и предательства.
Убить, либо словить лягушку или жабу во сне - к достижению в своих делах, повышению статуса, однако окружающие будут вас за это осуждать.
P.S
Или у каждого свои методы ошкурить лягушку , которая решила своей глупой жабой мир поучать, забыв, что глупость (+ вкл.,ментальное толкование лягушки) никогда чужой ум, знание и интеллект ни поучить , ни проучить и т.д и т.п неспособно.
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06.08.2021 10:44 Ответить
Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Зєля з шоблою - довічні в'язні. Дострокові на цю осінь
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06.08.2021 10:50 Ответить
Юля ? )) Она же воровка и дура. - Вспомни как она каралевскую в подруги брала. Думаешь это ошибка ?
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06.08.2021 10:54 Ответить
Так, Натаха Юлю кинула, коли її закрили. Юля - дура і воровка. Вкрала у Фірташа 11 млрд кубів газу і все в бюджет, дурепа!
Нам розумний прем'єр треба, щоб крав собі на кишеню.
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06.08.2021 11:03 Ответить
Да хватит уже нафталин собирать ! Ни одного умного слова. Дела тоже под большим сомнением. Дружба с уродами. Что еще нужно,чтобы понять,что это полное дерьмо ?
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06.08.2021 11:07 Ответить
Про "нафталін" можеш Байдену сказати. Або Рейгану. Або Тетчер, яка сказала про Юлю, що такі, як вона, народжуються раз на 300 років.
Ну а про "дружбу з уродамі" звертайсь відразу до Ісуса Христа. Бо це він Іуду з Каріоту привів. І не забудся Його теж "повним дерьмом" назвати
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06.08.2021 11:28 Ответить
Ты сравниваешь палец с генеталиями...Названные лидеры США,Англии - это устоявшаяся веками демократия.Они даже по сути не могут шагу сделать иначе.А ты сравниваешь с совками да еще как гангстеров с 90-х.Про Иуду тоже неудачно. Там был еще павлуша лазаренко с миллионами украденными. Не нужно нас за дураков держать,если скажешь что она не была в деле.
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06.08.2021 11:34 Ответить
То що ж ця "устоявшаяся вєкамі дємократія" Юлю не садить, як Лазаренка? Але навпаки, аплодує їй стоячи, як на Молитовному Сніданку у Обами?
_____
Щось мало вам, тролям, платять. Смикаєте з нафталіну побиті шашелем "лабутени" і ніякого креативу
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06.08.2021 11:51 Ответить
Зачем грубить ? В США даже преступников отпускают,если те сдают других. Видимо она является неким балансом в противовес открыто пророссийским. Но то,что она не лидер и не умница - давно всем понятно. Иначе бы не занимала свою позорную нишу. Народ не обдуришь.
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06.08.2021 11:57 Ответить
Що за маячня? У 2010му Юля перемогла у Янека відсотків на 15 по оцінкам фахівців. Янек домалював собі декілька мільонів голосів. Тобто у Юлі тоді було майже 60%. І після того у владі не була. Яка це "позорная ніша"? На двух наступних перегонах відбулась подібна картина
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06.08.2021 12:48 Ответить
Короче,ты разумные доводы не понимаешь...Если ты из ее кубла на должность,то с кем я спорю ?
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06.08.2021 13:34 Ответить
Навіть сліпому буде очевидно, що Зе намагається усіма правдами і неправдами залишитись у влади, йде по шляху Путіна, Лукашенко вибиваючи усіх конкурентів. Клоун, який чесно перемогти просто не здатен.
Такої нахабності не було ні в кого крім в овоча, а по темпам, то Зе перевершує і овоча. Просто лицемірна мразь.
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06.08.2021 10:51 Ответить
Та ні, зовсім не схожий.
Просто - гівно гівном.
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06.08.2021 11:09 Ответить
Для шмаркли Лукашенко положительный герой. Он с него берёт пример для достижения своих целей.
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06.08.2021 11:20 Ответить
СМЕШНО!!!
Сравнивать тупого Клоуна-наркомана, который может даже не продержаться один срок на посту
с ДИКТАТОРОМ, который 30 лет "водил за нос" Европу с Расией Путина?!!
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06.08.2021 11:23 Ответить
препздун Зеля - коварний, сцикливий, закомплексований, мстивий, брехливий ворог України
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06.08.2021 11:29 Ответить
Комуняка Зе не просто похож на комуняку уголовника, луку, это пример для подрожания.
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06.08.2021 11:44 Ответить
ЗЕк превращает Украину в сРашку - 2. а людей в бессловесную тварь. ЗЕк достоин виселицы за предательство страны.
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06.08.2021 15:07 Ответить
Ненадранная (надеюсь, пока) азербайджанскими специалистами Тофиком и Рафиком шерстистая армянская жопа Жорика Курехяна, придумавшего себе типа благозвучное погоняло "Гео Лерос", - НАГЛО ВРЁТ!
Обоих мудаков я видел по телевизору - Лукашенко - рослый, статный, лысый мужлан с паскудными усами, с не звонким, но и не сиплым голосом, с кугуткувато-деревенскими говорком, похож на председателя колхоза. Зеленский же, напротив, плюгавый недомерок, с чубом, безусый, сиплоголосый, с витиевато-падлючей манерой речи, похож на сволочнойй вариант Наполеона. Даже не так, Зеленский похож на сволочь, отдающую Наполеоном в дальнем приближении.
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08.08.2021 09:26 Ответить
 
 