Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

6 августа все спортсмены украинской сборной прошли в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио в трех видах гребли на каноэ и байдарках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Бронзовый призер Олимпиады 2020 года в одиночной гребле на каноэ (дистанция 200 м) Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой прошли в полуфинал с первого места в своем заплыве, свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.



Лузан после третьего места в одиночном каноэ говорила, что 500 метров – ее коронная дистанция. Она надеется на золото в этом заплыве.

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Также в полуфинал прошли Павел Алтухов и Юрий Вандюк, которые принимают участие в заплыве на 1000 м в одиночном каноэ, и украинская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 м (Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх).



Полуфиналы в этих дистанциях пройдут 7 августа.