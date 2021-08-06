Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио
6 августа все спортсмены украинской сборной прошли в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио в трех видах гребли на каноэ и байдарках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Бронзовый призер Олимпиады 2020 года в одиночной гребле на каноэ (дистанция 200 м) Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой прошли в полуфинал с первого места в своем заплыве, свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.
Лузан после третьего места в одиночном каноэ говорила, что 500 метров – ее коронная дистанция. Она надеется на золото в этом заплыве.
Также в полуфинал прошли Павел Алтухов и Юрий Вандюк, которые принимают участие в заплыве на 1000 м в одиночном каноэ, и украинская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 м (Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх).
Полуфиналы в этих дистанциях пройдут 7 августа.
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Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу.
«Ммм-у!..» - вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев побежали по дорожке.
Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нём по грудь, и теперь казалось - большая белая утка плывёт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову.
Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на освещённую лунным светом долину, затопленную туманом.
Красиво было так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему всё это?
А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла.
«Расскажу - не поверят!» - подумал Ёжик, и стал смотреть ещё внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту."
Ежик в тумане.
Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной https://zn.ua/SPORT/ukraintsy-na-olimpiade-v-tokio-raspisanie-i-rezultaty-dnja-6-avhusta Олимпиаде , а после соревнований эмоционально раскритиковала НОК Украины за отсутствие личного тренера на турнире.
"Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер. Было бы все по другому, потому что он знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе. Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера.
Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку - на трибуне ни души из Украины. Я разминаюсь одна, совершенно одна. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я - одна", - сказала Килипко.
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Ця новина тільки з'явилась , можливо ще не встигли опублікувати .
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