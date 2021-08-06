Зеленский собирается подать воду в оккупированный Крым и имплементировать формулу Штайнмайера, во избежание протестов готовят новый локдаун, - Лерос
Осень власть готовит новый локдаун как страховку на случай массовых протестов.
Нардеп Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ заявил, что в сентябре-октябре у ОП "будет напряженная осень".
"И именно поэтому нам готовят новый локдаун как страховку на случай массовых протестов. Во-первых, Зеленский собирается подать воду в Крым. То есть, не жителям Крыма, а Черноморскому флоту РФ, на секундочку! Во вторых, он намерен имплементировать формулу Штайнмайера, что также против интересов Украины.
Для всего этого ему нужен полный контроль над улицей и парламентом. Непредсказуемый министр МВД уже заменён на 100% своего, а в парламенте до сих пор, опять же, непредсказуемый Разумков со своими амбициями. Зная уже эго Зеленского, он будет пробовать Разумкова снимать - но это на закуску", - подчеркнул парламентарий.
"Это одно из условий решения ситуации на Востоке страны, которое принял Зеленский. Формула Штайнмайера и вода в Крым", - добавил Лерос
По словам нардепа, благодаря пиару на СНБО у Зеленского прибавилось самоуверенности.
"А у его партнеров и оппонентов - появился страх, что он теперь может делать все что угодно и как угодно с полным чувством вседозволенности", - подытожил Лерос.
Интервью с нардепом Гео Леросом читайте здесь.
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https://ibigdan.livejournal.com/27071442.html "Просто перестать стрелять" не вышло
И "договориться посредине" не получается, потому что Путин не хочет "договариваться", Путин хочет нашей капитуляции - о чём тебе и говорили два года назад. И выходит ты врал, что война продолжается потому, что "выгодна Порошенко"? И о "торговле на крови" врал? А если не врал, то выходит теперь это ты торгуешь?
Повезло тебе, Вова, что голосовавшие за тебя люди - в массе своей идиоты, и потому обещаний твоих не помнят и вопросов не задают.
Згадай весну 2020 коли 20 ментів гоняли по Дніпру пацана який плив покачатись в качалку.
Назріває великий вибух людського гніву кримінальним і бездарним правлінням Зе клоуна
А ідеалізувати того пловця, це теж саме що захоплюватись дебілами які заради хайпу знімають дурні відосики.
Про Майдан теж казали що не буде ніякого вибуху, доти доки не зачепило багатьох Українців, а це повернення до Тайожного союзу і інщі сюрпризи як у Януковоща.
Но тут такой нюанс.
Северо-Крымский канал, это не река, а СЛОЖНОЕ гидротехническое сооружение. В него ежегодно запускали воду ранней весной, а осенью шлюзы перекрывали. При этом весной воду пускали не потоком, а наполняли канал водой постепенно.
Красивое сооружение, я там как-то купался, где-то на подъезде к полуострову, течение сильное, потому плотины каждые несколько сотен метров, чтобы притормозить скорость потока.
Я к чему написал этот пост. Ну осенью подача воды скорее навредит. Да и на канале наверняка сначала надо год ремонтные работы проводить. Локдаун не на вечно, перекрыть канал активисты всегда до весны успеют. Так что думаю, что в этот раз Лерус ошибается
так хоче Зе клоун вирішити свої проблеми і з кремлем, і з грошима.
А ваші пріння з Єрмаком і чому він тобі на яйця наступив мене не цікавить ..
Думаю.... його інформують люди, які самі не можуть озвучити інформацію. Думаю... таких людей багато в різних структурах.
Твій сарказм смішний !!
Пока не закончится война.
Я не боюся, а ти боїшся
Тут наоборот идет к ужесточению отношений с рф. Какая вода в Крым?
Tiranozavr Rex , почім український ІР купив ?
Дивує його віра в те шо "локдаун" яось захистить Зеленського від народного гніву в разі намагання здійснити Леросівські фантазії....
Вот только Климкин задание провалил и НИЧЕГО не подготовил. Вот тогда Штанмайер и предложил выгодный Кремлю и Берлину вариант.
А кто у нас по Конституции за внешнюю политику отвечаете?
Собственно команда Клована тут лишь заложник ситуации.
ми огурцов и брюссельской капусты... тогда начинайте водувкрым
В нашем сегодняшнем случае - гарант всегда от армии косил и за время каденции для армии вообще ничего не сделал…даже военных пенсов /ветеранов/ инвалидов/ калек и тех обидеть ухитряется . Так что навряд ли его эта часть общества его поддержат .
Из рассказа С. Пискуна.
- Толкаются митингующие с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии, и полицейский говорит митингующему "папа, не бойся, мы вас бить не будем, а дадут приказ вас бить, так мы к вам присоединимся".
У нас что в армии, что в полиции, что в прокуратуре целые семейные династии!!! Традиция такая ))))
Дело в том, пане https://censor.net/ru/user/269817, что Донбасс в советские времена плотно заселили переселенцами с Московии, и к слову, когда Украина отделилась, то говорили что Ельцин вздохнул с облегчением от того, что здыхался Донбасса. А полуостров Крым готовили к оккупации очень давно, собственно я слышал выступление Ельцина еще весной 1992-го года, когда он с турне по Волге плыл и заявлял, что "Крым - это россия".
Думаете мы не могли попробовать отстоять полуостров силой, в 2014-м? Могли. Вот только это на 99% оказалось бы авантюрой, а преданные Украине воинские части попали бы в мышеловку и не смогли бы вырваться через перешеек. Янукович - вот ответ на вопрос. При нём начальников отделов в СБУ прямыми переводами переводили из ФСБ!!! Ну и в Генштабе наверху оказались предатели, типа Муженко и Назарова, а на флоте типа Березовского.
Так вот, я фразу из фильма привел потому, что в том же Харькове Аваков сепаратизм остановил не с помощью войск НАТО, и у нас много проукраинских силовиков.
Согласно законодательства Украины, вооруженные силы ЗАПРЕЩЕНО применять на нашей территории в МИРНОЕ ВРЕМЯ! Согласно переходным положениям украинской Конституции и Большого договора о дружбе, войска РФ находились на полуострове ОФИЦИАЛЬНО!
Приказа о введении положения "Война" и объявления войны РФ за её действия Турчинов не отдал.
Была возможность попытаться выбить кацапский спецназ из здания ВР Крымской автономии еще до того, как туда силой загнали депутатов. Вот только вся Альфа полуострова обучалась бороться с крымскими татарами, а не с диверсантами из РФ, да и перешла она на сторону РФ в полном составе.
Зато первый же наш выстрел, по военнослужащему РФ и Кремль нас бы объявил агрессором и никто в мире не заступился бы. Так и всё Левобережье могли оттяпать. Но сдача полуострова дала возможность взять управление войсками и силовиками в руки новой власти, а вторжение кацапов на Донбасс уже не имело хоть капли законности, а было агрессией в чистом виде.
Кроме того, Наливайченко тогда не смог ими воспользоваться, так как такие действия просаботировал Начальник Антитеррористического центра (впоследствии мы все узнали, что он был завербован Кремлем). Когда уже враг захватил Донецк и Луганск, то Наливайченко отправлял туда альфовцев из Западных областей, но обе группы попали в засады и Чудом вышли без потерь (в случае с Донецком их спас офицер-десантник нарушивший приказ и заслонивший их от пулеметов ДРГ РФ корпусом своего БТР и огнем из башенного пулемета).
Предатели они оба, да и не только они. Просто надо внимательно изучить дела по Иловайску и Дебальцево. Спорить с вами не стану, сами со временем узнаете про те приказы, которые они отдавали.
В дебільності і кацапності Зе клоуна я ніколи не сумнівався.
Зе клоун тепер потенціональний Чаушеску, і міліція його не спасе -
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
На Майдан.
18) Дурнувате опитування в день виборів.
19) Спроба узяти під контроль КСУ.
20) Смерть Журавля...
но инсайды Лероса часто густо близки к реальности, возможно и скорее всего часть патриотичных силовиков разного статуса сливают ему инфу что б он озвучивал, и наверное у него есть гарантии безопасности