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Зеленский собирается подать воду в оккупированный Крым и имплементировать формулу Штайнмайера, во избежание протестов готовят новый локдаун, - Лерос

Зеленский собирается подать воду в оккупированный Крым и имплементировать формулу Штайнмайера, во избежание протестов готовят новый локдаун, - Лерос

Осень власть готовит новый локдаун как страховку на случай массовых протестов.

Нардеп Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ заявил, что в сентябре-октябре у ОП "будет напряженная осень".

"И именно поэтому нам готовят новый локдаун как страховку на случай массовых протестов. Во-первых, Зеленский собирается подать воду в Крым. То есть, не жителям Крыма, а Черноморскому флоту РФ, на секундочку! Во вторых, он намерен имплементировать формулу Штайнмайера, что также против интересов Украины.

Для всего этого ему нужен полный контроль над улицей и парламентом. Непредсказуемый министр МВД уже заменён на 100% своего, а в парламенте до сих пор, опять же, непредсказуемый Разумков со своими амбициями. Зная уже эго Зеленского, он будет пробовать Разумкова снимать - но это на закуску", - подчеркнул парламентарий.

"Это одно из условий решения ситуации на Востоке страны, которое принял Зеленский. Формула Штайнмайера и вода в Крым", - добавил Лерос

По словам нардепа, благодаря пиару на СНБО у Зеленского прибавилось самоуверенности.

"А у его партнеров и оппонентов - появился страх, что он теперь может делать все что угодно и как угодно с полным чувством вседозволенности", - подытожил Лерос.

Интервью с нардепом Гео Леросом читайте здесь.

Читайте: "Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Крым (26373) протест (5857) водоснабжение (722) Лерос Гео (378) Формула Штайнмайера (324) локдаун (294)


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Топ комментарии
+63
Идея всякими арахамиями озвучивалась неоднократно. Задача дать воду в Крым у них стоит уже давно. Ищут способ это сделать, оставшись живыми. Но если они это сделают, локдаун им не поможет ни в чем. Тут уже бабахнет.
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06.08.2021 11:46
+51
Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос - Цензор.НЕТ 3879
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06.08.2021 11:55
+50
Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос - Цензор.НЕТ 8963
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06.08.2021 11:41
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до сих пор, все сказанное лео херосом, оказалось полной чухней. здесь то же самое.
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06.08.2021 12:25 Ответить
та ти шо!
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06.08.2021 18:06 Ответить
А ведь этот может воду Крым подать! Вот -- уже и лапки сложил:

https://ibigdan.livejournal.com/27071442.html "Просто перестать стрелять" не вышло
И "договориться посредине" не получается, потому что Путин не хочет "договариваться", Путин хочет нашей капитуляции - о чём тебе и говорили два года назад. И выходит ты врал, что война продолжается потому, что "выгодна Порошенко"? И о "торговле на крови" врал? А если не врал, то выходит теперь это ты торгуешь?Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос - Цензор.НЕТ 731

Повезло тебе, Вова, что голосовавшие за тебя люди - в массе своей идиоты, и потому обещаний твоих не помнят и вопросов не задают.
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06.08.2021 12:25 Ответить
А как кукарекал - "Это Порошенко заинтерисован в войне, так как на ней барыжит". А Порох всегда говорил - "ключи от мира на Донбассе находятся в кремле"
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07.08.2021 11:13 Ответить
херня якась. хоть я и зелю презираю. но народ у нас субъект. протестам не мешали мороз с водометами. а тут какой-то локдаун от *************. звучит неправдоподобно
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06.08.2021 12:28 Ответить
Це ти так думаєш, а воно?
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06.08.2021 12:32 Ответить
Нєправдоподобно?
Згадай весну 2020 коли 20 ментів гоняли по Дніпру пацана який плив покачатись в качалку.
Назріває великий вибух людського гніву кримінальним і бездарним правлінням Зе клоуна
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06.08.2021 21:36 Ответить
Не назріває ніякий "вибух". Ті кто з самого початку казали що бубочка лайно це і зараз кажуть, а ті кто кто його обирав зараз кажуть "они все одинаковьіе", та знову не цікавляться політикою.
А ідеалізувати того пловця, це теж саме що захоплюватись дебілами які заради хайпу знімають дурні відосики.
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07.08.2021 08:56 Ответить
Тоді ти як той кугут, сам не знає хто він є - качок плив на свою треніровку, бо пішки його туди мєнти не пускали. І метів було 20 до одного качка.

Про Майдан теж казали що не буде ніякого вибуху, доти доки не зачепило багатьох Українців, а це повернення до Тайожного союзу і інщі сюрпризи як у Януковоща.
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07.08.2021 20:19 Ответить
Подача воды в Крым - предательство и преступление!
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06.08.2021 12:29 Ответить
Для человека без принципов -- это просто бизнес или шаг напути к своей цели.
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06.08.2021 12:31 Ответить
Да, согласен - предательство!

Но тут такой нюанс.
Северо-Крымский канал, это не река, а СЛОЖНОЕ гидротехническое сооружение. В него ежегодно запускали воду ранней весной, а осенью шлюзы перекрывали. При этом весной воду пускали не потоком, а наполняли канал водой постепенно.
Красивое сооружение, я там как-то купался, где-то на подъезде к полуострову, течение сильное, потому плотины каждые несколько сотен метров, чтобы притормозить скорость потока.

Я к чему написал этот пост. Ну осенью подача воды скорее навредит. Да и на канале наверняка сначала надо год ремонтные работы проводить. Локдаун не на вечно, перекрыть канал активисты всегда до весны успеют. Так что думаю, что в этот раз Лерус ошибается
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06.08.2021 20:58 Ответить
Буде прийнято рішення подавти воду у Крим цим каналом, а не сама технічна подача води -
так хоче Зе клоун вирішити свої проблеми і з кремлем, і з грошима.
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06.08.2021 21:38 Ответить
Ну проще сразу подать, чем не успеть подать и нарваться на жесточайшее сопротивлении народных масс и всей к нему оппозиции.
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07.08.2021 11:33 Ответить
Подача води в Крим це звичайна ДЕРЖЗРАДА, коли ми будемо поїти водою окупантів нашої землі.
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07.08.2021 20:20 Ответить
Уже б 2 год вода шла в Крым ..А проверял кто-нибудь канал мож она там уже йдет
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06.08.2021 12:32 Ответить
Так йде, що земля становиться соланчаком все більше і більше в Криму )
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06.08.2021 21:39 Ответить
не идет.
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07.08.2021 04:47 Ответить
Все что клоуну разрешено это пописять в этот канал чтоб Х#йло удовлетворилось...
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06.08.2021 12:52 Ответить
Уряяяяя от вон правда... Лерос все знає .. все навіть чиї жінки з ким зраджують своїїм чололовікам..Знає хто з вас громадяни не спалучеє податки .. навіть знає чия собака і скільки разів обісрала парки українських міст і скільки прищів на сраці у Зеленського... Пан Лерос я вірю що ви все знаєте мені от цікаво взнати у вас хто хотів продавати електроєнергію в окупований Крим хто заарештовував тіх хто перекрив канал подачі українсьої вод в окупований Кримі т.д
А ваші пріння з Єрмаком і чому він тобі на яйця наступив мене не цікавить ..
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06.08.2021 12:54 Ответить
Як ти думаєш, звідкіля Лерос щось знає??
Думаю.... його інформують люди, які самі не можуть озвучити інформацію. Думаю... таких людей багато в різних структурах.
Твій сарказм смішний !!
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06.08.2021 19:29 Ответить
А он знает или просто болтает,что политбрехунйцы ему в уши дуют?
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06.08.2021 21:04 Ответить
Меньше треба ото за Зєлєю бігати, а збиратись на Майдані, узгоджувати нормальну владу і йти на дострокові
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06.08.2021 13:17 Ответить
От ти рогуль тупий! Як хтось міг знати про Лєроса, коли він в молодому віці тільки два роки тому по спискам Зєлі в Раду потрапив?
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06.08.2021 13:31 Ответить
А ти скажи, що зробив корисного для України пісюновий грун на піаніно?
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06.08.2021 13:55 Ответить
За кого ти голосувало?
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06.08.2021 13:31 Ответить
За Юлю? - не...
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06.08.2021 23:18 Ответить
Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает! ЛЕЛИК!!!
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06.08.2021 19:14 Ответить
А довідка є? Покажи.
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06.08.2021 20:31 Ответить
В 2019-м никто не верил, что зеленский со своими упырями будет уничтожать закон про мову и наберет к себе в партию украинофобов и сепарюг. В 2019-м никто не верил, что при зеленском будет уничтожен впк. В 2019 никто не верил, что при зеленском рыги спокойно вернутся в страну, поснимают с себя санкции и займут чиновничьи кресла. В 2019-м никто не верил, что всех убийц евромайдановцев выпустят при зеленском. Поэтому я верю в слова Лероса, зе-лох неоднократно доказывал, что он обычное малороское чмо типа януковича, который спешит услужить москве засчет украинских интересов.
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06.08.2021 13:28 Ответить
Как так никто не верил? Например я от зеленского именно этого и ожидал. Но я за него и не голосовал.
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06.08.2021 13:46 Ответить
Теперь жалеешь? Надо было голосовать?
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06.08.2021 20:41 Ответить
Пусть США придержат Зеленского у себя - Диснейленд, трава - ему понравится.
Пока не закончится война.
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06.08.2021 13:47 Ответить
Навіть Міхо таку дурню про Порошенко не вигадував, як цей Лерос- дах в нього геть поїхав.
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06.08.2021 15:10 Ответить
Виногрвдарь, чому під власним ім'ям дописувати боїшся?
Я не боюся, а ти боїшся
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06.08.2021 16:40 Ответить
Ічим нік Виноградар тобі не є власним? Ти хоч значення терміну "нік" знаєш?
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06.08.2021 17:50 Ответить
Щось я нічого не чув про Порошенко.
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06.08.2021 19:34 Ответить
Глупость какая-то. Похоже, что Леросу просто платят за чёрный пиар.
Тут наоборот идет к ужесточению отношений с рф. Какая вода в Крым?
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06.08.2021 15:49 Ответить
Раз в тему набігло багато кацапоїдів - значить, Гео Лерус говорить правду!

Tiranozavr Rex , почім український ІР купив ?
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06.08.2021 16:38 Ответить
Ну ни как не уймутся єти лакеи так стараются и стараются угодить путину.
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06.08.2021 18:42 Ответить
Это хуже чем Северный Поток2 достроить .
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06.08.2021 18:45 Ответить
цей Лерос мабуть новини про дії Зеленського отримує напряму з Одеського "Привозу...
Дивує його віра в те шо "локдаун" яось захистить Зеленського від народного гніву в разі намагання здійснити Леросівські фантазії....
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06.08.2021 18:47 Ответить
Перекрити рух дуже просто.
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06.08.2021 19:36 Ответить
Така ГОЛОВА не дотягне до чергового КВАРТАЛУ!!!
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06.08.2021 19:35 Ответить
О формуле Штаймайера фрау Риббентроп вспомнила когда Зеля был в Берлине...странно другое,причсем тут формула немца и Северный потоп Путлера?
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06.08.2021 20:01 Ответить
А при том, что министру Климкину дали указание составить план действий по оккупированным районам Донбасса.
Вот только Климкин задание провалил и НИЧЕГО не подготовил. Вот тогда Штанмайер и предложил выгодный Кремлю и Берлину вариант.
А кто у нас по Конституции за внешнюю политику отвечаете?

Собственно команда Клована тут лишь заложник ситуации.
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06.08.2021 21:05 Ответить
Договор Молотов-Риббеннтроп имплементировали в законодательство ССср в августе 1939 года...чем это закончилось знает весь Мир...
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06.08.2021 20:04 Ответить
место на кладбище уже зюзе купили? можно даже у папы римского на огороде между грядка
ми огурцов и брюссельской капусты... тогда начинайте водувкрым
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06.08.2021 20:09 Ответить
От же штирить нашого Главнаріка! От же штирить!..
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06.08.2021 20:25 Ответить
Ну пусть попробует…..всегда побеждает тот лидер, кого поддерживают вооруженные силы. Замете не менты , не кгбешники , ни разного рода гвардейцы и охранники вертухаи , а именно регулярные вооруженные силы. Даже зэк янек это понял и вовремя сделал рывок. Тут какой опзжист говорил что Януковичу мол надо было на майдан танки и арту вывести. Кого он имел ввиду ? кто этими танками руководил бы ? разве у беркута танки были ? а арта.? Дурачёк этот опзжист, он что не знал что солдаты и особенно офицеры ВСУ никогда зэка не поддерживали. Как рассказывал мой одноклассник ,кадровый офицер артиллерист ВСУ , офицерам всегда было стыдно что у нас в Украине верховный головнокомандувач бывший зэк-рецидивист, осуждённый несколько раз и неоднократно сидевший (спасибо Кучме хитрожопому).
В нашем сегодняшнем случае - гарант всегда от армии косил и за время каденции для армии вообще ничего не сделал…даже военных пенсов /ветеранов/ инвалидов/ калек и тех обидеть ухитряется . Так что навряд ли его эта часть общества его поддержат .
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06.08.2021 20:39 Ответить
Недавно пенсионеры МВД под Радой митинговали по поводу своих пенсий.
Из рассказа С. Пискуна.
- Толкаются митингующие с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии, и полицейский говорит митингующему "папа, не бойся, мы вас бить не будем, а дадут приказ вас бить, так мы к вам присоединимся".

У нас что в армии, что в полиции, что в прокуратуре целые семейные династии!!! Традиция такая ))))
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06.08.2021 21:10 Ответить
А беркуты шо разве не в составе мвс были.? А где в Крыму больше всего предателей было. Правильно у ментов и в сбу. Видик о том как Гиркину в Славянке всем горотделом менты сдались и на службу к новой власти перешли. А в Мариуполе шо менты устроили помнишь? Династии блин…. Ты ещё про династии в пенитенциарной службе мне расскажи…
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06.08.2021 21:32 Ответить
Вот потому и шопа ! Потому что у нас целые династии ....политиканов , депутанов , прокурворов , ментов , воров и т.д ! Потому и живем ТАК же как в рашке и в совке , а не в Европе как страны соседи
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06.08.2021 23:56 Ответить
Есть династии воров в структурах, а есть и порядочных - лично знаю таких.
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07.08.2021 11:29 Ответить
"Ты не путай государственную шерсть, со своей" (с) из фильма "Кавказская пленница".

Дело в том, пане https://censor.net/ru/user/269817, что Донбасс в советские времена плотно заселили переселенцами с Московии, и к слову, когда Украина отделилась, то говорили что Ельцин вздохнул с облегчением от того, что здыхался Донбасса. А полуостров Крым готовили к оккупации очень давно, собственно я слышал выступление Ельцина еще весной 1992-го года, когда он с турне по Волге плыл и заявлял, что "Крым - это россия".
Думаете мы не могли попробовать отстоять полуостров силой, в 2014-м? Могли. Вот только это на 99% оказалось бы авантюрой, а преданные Украине воинские части попали бы в мышеловку и не смогли бы вырваться через перешеек. Янукович - вот ответ на вопрос. При нём начальников отделов в СБУ прямыми переводами переводили из ФСБ!!! Ну и в Генштабе наверху оказались предатели, типа Муженко и Назарова, а на флоте типа Березовского.

Так вот, я фразу из фильма привел потому, что в том же Харькове Аваков сепаратизм остановил не с помощью войск НАТО, и у нас много проукраинских силовиков.
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07.08.2021 11:26 Ответить
В Крыму никто даже не попробовал применить оружие. Почему? Да трудно сказать сейчас, никто на себя ответственность за такой приказ брать не хотел, к тому же тогда никто и подумать не мог что «братья по одномунароту» могли такое вытворить. Поэтому, что бы было в случае нашего яростного сопротивления никто сказать не может. А вдруг бы был другой эффект и путлер почувствовав что всё может утонуть в крови не стал бы заходить слишком далеко????. Наверное и луганды тогда бы не было, не было бы гиркина с моторылой, не было бы ещё чего многого. Но это все гадание на кофейной гуще, сейчас уже есть то что есть. Не называй больше Муженко и Назарова предателями, они никого не предали, а то что случилось стечение обстоятельств и отсутствие боевого опыта у военного керивныцтва. Про лугандон скажу одно, будучи в АТО (16-17 гг) много разговаривал с местными, так они действительно не куя не украинцы ! Моё мнение - стена и ров с крокодилами, пусть сами себя кормят и поят. Демаркационная линия с мощными заграждениями как между Кореями. Но это лично моё мнение.
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07.08.2021 18:51 Ответить
Березовский , да согласен- предатель , путинский посипака и гад!!!! Кстати офицеров ВМС Украины, которые предали и перешли в ЧФ на сторону кацапов, через год-два всех отправили служить на северный и Тихоокеанский флоты. Тут я с рашистами согласен полностью - предатель он и в Африке предатель. А ведь могли бы и в Одессе служить! Дебилы….
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07.08.2021 18:57 Ответить
Почему? Я знаю точный ответ и сейчас его дам.

Согласно законодательства Украины, вооруженные силы ЗАПРЕЩЕНО применять на нашей территории в МИРНОЕ ВРЕМЯ! Согласно переходным положениям украинской Конституции и Большого договора о дружбе, войска РФ находились на полуострове ОФИЦИАЛЬНО!

Приказа о введении положения "Война" и объявления войны РФ за её действия Турчинов не отдал.
Была возможность попытаться выбить кацапский спецназ из здания ВР Крымской автономии еще до того, как туда силой загнали депутатов. Вот только вся Альфа полуострова обучалась бороться с крымскими татарами, а не с диверсантами из РФ, да и перешла она на сторону РФ в полном составе.

Зато первый же наш выстрел, по военнослужащему РФ и Кремль нас бы объявил агрессором и никто в мире не заступился бы. Так и всё Левобережье могли оттяпать. Но сдача полуострова дала возможность взять управление войсками и силовиками в руки новой власти, а вторжение кацапов на Донбасс уже не имело хоть капли законности, а было агрессией в чистом виде.

Кроме того, Наливайченко тогда не смог ими воспользоваться, так как такие действия просаботировал Начальник Антитеррористического центра (впоследствии мы все узнали, что он был завербован Кремлем). Когда уже враг захватил Донецк и Луганск, то Наливайченко отправлял туда альфовцев из Западных областей, но обе группы попали в засады и Чудом вышли без потерь (в случае с Донецком их спас офицер-десантник нарушивший приказ и заслонивший их от пулеметов ДРГ РФ корпусом своего БТР и огнем из башенного пулемета).

Предатели они оба, да и не только они. Просто надо внимательно изучить дела по Иловайску и Дебальцево. Спорить с вами не стану, сами со временем узнаете про те приказы, которые они отдавали.
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07.08.2021 23:21 Ответить
Да я и не собирался спорить, потому как предмет спора уже в прошлом. Может я как офицер запаса из пиджаков (военка в политехе и ВУС связиста) знаю не очень много. Согласен в том, что история со временем всё расставит по своим местам….
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08.08.2021 12:12 Ответить
Во-первых, Зеленский собирается подать воду в Крым. То есть, не жителям Крыма, а Черноморскому флоту РФ, на секундочку! Во вторых, он намерен имплементировать формулу Штайнмайера, что также против интересов Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3281193

В дебільності і кацапності Зе клоуна я ніколи не сумнівався.
Зе клоун тепер потенціональний Чаушеску, і міліція його не спасе -

Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос - Цензор.НЕТ 9927
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06.08.2021 21:00 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ


Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос - Цензор.НЕТ 8603

На Майдан.
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06.08.2021 21:03 Ответить
17) Участь в брифінгу по Шеремету і оголошення "винних",
18) Дурнувате опитування в день виборів.
19) Спроба узяти під контроль КСУ.
20) Смерть Журавля...
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06.08.2021 22:55 Ответить
А что там стало лучше сейчас?
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07.08.2021 10:17 Ответить
странно это все... Зелька либо заложник ситуации уже либо уверовал в безсмертие
но инсайды Лероса часто густо близки к реальности, возможно и скорее всего часть патриотичных силовиков разного статуса сливают ему инфу что б он озвучивал, и наверное у него есть гарантии безопасности
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06.08.2021 22:38 Ответить
Нууууу, в такому випадку найвеличнішого і всю його зелену кодлу сплавлять вниз за течією, прямо в радную говєнь
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06.08.2021 22:51 Ответить
тьі просто бот мищки падляка
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07.08.2021 10:19 Ответить
А они забронировали билеты в Ростов?
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07.08.2021 00:03 Ответить
они на Кипре счета открыли-за воду деньги принимать
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07.08.2021 04:01 Ответить
Формула Швайнштайґера - паршива штука. А от якщо подати воду до Криму та ще й через частково зруйнований канал, то каміння з неба для лаптів може здатися навіть меншою халепою. Головно, не попереджати їх, коли ту воду подаватимуть.
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07.08.2021 00:36 Ответить
соснет!))
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07.08.2021 01:36 Ответить
зелепупу хіба роялю воду дасть
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07.08.2021 01:49 Ответить
Не, зебил конечно дятел, но уже далеко не такой как был в начале срока. Ничерта он из этого не сделает - зассыт...
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07.08.2021 02:06 Ответить
..до Ростова не добежит...
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07.08.2021 04:00 Ответить
как всегда бредовая брехня.
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07.08.2021 05:25 Ответить
клоун президент - вот бредовая брехня
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07.08.2021 10:19 Ответить
Зебилы держат народ за скот, они уверовали в свой лохторат, равняют украинцев по нему... Ну, ну...
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07.08.2021 07:20 Ответить
Я і не здивують ,бо Ліга Сміху вже на Московії,серіал ПАПИК продали також,реклама на 1 каналі РФ виступів кварталу йде повним ходом,то чому дивуватися просто ГРОШІ,,, для нього на першому місці.
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07.08.2021 08:41 Ответить
Що лерос, що наєм - одного поля ягоди.
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07.08.2021 10:27 Ответить
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