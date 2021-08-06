В следующий парламент Зеленский будет собирать суперлояльных, которые со всех сторон "облизывают монарха", - Лерос
Были моменты, когда те или иные депутаты выступали против Офиса Президента, но им вдвое сократили зарплаты.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп Гео Лерос.
"И когда они убедились в том, что их критика Офиса абсолютно ни к чему не приводит – ноль реакции, большинство этих ребят приняли решение: а смысл бороться? Я недавно общался с коллегой из "Слуги народа". Спросил его: слушай, ты считаешь это нормально? – Ответ такой: "Гео, я тебе абсолютно искренне скажу, я со своей критикой ничего не способен изменить. Поэтому я просто хочу отсюда выйти, хоть как-то набив карманы". Все", - рассказал он.
По словам Лероса, многих это устраивает: "Они не берут на себя никакой ответственности; хотят закончить каденцию с какой-то денежной подушкой".
"Понимают, что вряд ли пройдут в следующий парламент, потому что президент будет собирать суперлояльных. Таких как Тищенко, как Подоляк, которые со всех сторон облизывают монарха. Ему это подходит", - добавил нардеп.
Полное интервью с нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".
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