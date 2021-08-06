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В следующий парламент Зеленский будет собирать суперлояльных, которые со всех сторон "облизывают монарха", - Лерос

В следующий парламент Зеленский будет собирать суперлояльных, которые со всех сторон

Были моменты, когда те или иные депутаты выступали против Офиса Президента, но им вдвое сократили зарплаты.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп Гео Лерос.

"И когда они убедились в том, что их критика Офиса абсолютно ни к чему не приводит – ноль реакции, большинство этих ребят приняли решение: а смысл бороться? Я недавно общался с коллегой из "Слуги народа". Спросил его: слушай, ты считаешь это нормально? – Ответ такой: "Гео, я тебе абсолютно искренне скажу, я со своей критикой ничего не способен изменить. Поэтому я просто хочу отсюда выйти, хоть как-то набив карманы". Все", - рассказал он.

По словам Лероса, многих это устраивает: "Они не берут на себя никакой ответственности; хотят закончить каденцию с какой-то денежной подушкой".

"Понимают, что вряд ли пройдут в следующий парламент, потому что президент будет собирать суперлояльных. Таких как Тищенко, как Подоляк, которые со всех сторон облизывают монарха. Ему это подходит", - добавил нардеп.

Полное интервью с нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос

Автор: 

ВР (29233) Слуга народа (2629) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+17
следующий "парламент" Зеленский будет собирать в камере у параши!!!
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06.08.2021 12:25
+6
У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос - Цензор.НЕТ 7965
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06.08.2021 12:31
+4
Вам самому не смішно таке писати?
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06.08.2021 12:44
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следующий "парламент" Зеленский будет собирать в камере у параши!!!
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06.08.2021 12:25 Ответить
Следующего ОПГ калозебенских Украина не допустит , иначеот от государства ничего не останется - Малороссия ГУЛАГ
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06.08.2021 13:10 Ответить
РАЗВЕ ЧТО НА КЛАДБИЩЕ ВОВА БУДЕТ СОБИРАТЬ ДРУГАНОВ НА СВОЕМ КВАДРАТЕ С МОГИЛКАМИ.....
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06.08.2021 13:34 Ответить
А ви гадаєте, до 2024 року від України багато залишиться? Цього покидька з його шоблою «нових лиц» вже зараз потрібно гнати. І бажано, щоб вони прихопили із собою 73% казкових ідіотів.
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06.08.2021 13:52 Ответить
Лерос -Обиженная Политическая Проститутка -не даёт тебе мобилизовать Президент Зеленский за которого проголосовали 74% Избирателей =а ты кто такой который прошол в раду на плечах Президента Зеленского чтобы гадить на Граждан героического Народа и Президента Украины -просто дерьмо и заткнись от тебя воняет Порошенком. Народом Избранный Президент Зеленский честный и трудолюбивый человек с большим сердцем который любит граждан Украины а не бабло-сало ка все Предыдущие Президенты, которые построили Олигархическую Ветвь власти и все их помощники стали олигархами = которую Олигархическую Ветвь власть надо как гнилой зуб вырывать с корнем с семьёй и родственниками а украденные активы вернуть Народу Украины каждому Гражданину по 5000000 Миллиону долларов -а у парашы будите сидеть все те кто разграбил Народное Украинское Богачество,, которое продолжают грабить поколениями. Смерть Председателям и Изменикам Украинского Государства-Смерть Краха борам и тварям смерть. Слава Украине! Героям Слава на Века!
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06.08.2021 14:49 Ответить
русский, ты в жизни тоже самоудовлетворением грешишь?
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06.08.2021 16:56 Ответить
И шо теперь всем делать?😂🌷×××
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06.08.2021 12:28 Ответить
Лерос до микрофона дорвался? ну, нужен пиар.. хоть и черный но пиар! это всем уже давно понятно как и вбросы антипрививочников - ну озвучил то, что и так все знают и у каждого есть свое мнение... и шо?
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06.08.2021 12:27 Ответить
Интерестно кто оплачивает этот пиар?
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06.08.2021 12:58 Ответить
Даже противники Зеленского уже готовятся к его второму сроку. Печально.
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06.08.2021 12:28 Ответить
Тоді точно в Україні заборонять мультфільм https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html «Король Віслюк» .
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06.08.2021 12:31 Ответить
Побачите, реально будуть боротися бойко, Юлія і Зеленський
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06.08.2021 12:42 Ответить
Вам самому не смішно таке писати?
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06.08.2021 12:44 Ответить
Навесні 2019го Юля теж лідірувала в рейтингах. Але "бешкетливі ручки" в ЦВК відсунули її на третє місце на виборах. Так буде і зараз
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06.08.2021 13:41 Ответить
Да-да-да, Юля далжна была пабедить!

На самом деле нет, её время безвозвратно ушло. "Мудрий нарід" очарован новыми популистами, старые уже не в ходу. В паре "Юля против клоуна" у неё нет шансов - соревноваться, кто из них больший актер с комиком для неё бессмысленно, а ничего нового она стране предложить не может.
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06.08.2021 13:49 Ответить
Мнение коцапского ублюдка очень важно.Надувай щеки дальше😂🌷×××
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06.08.2021 12:47 Ответить
Вовсю готовится сценарий "Зеленский против Бойко во втором туре". И да, печально, но даже я в этой паре проголосую за клоуна.
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06.08.2021 13:44 Ответить
У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос - Цензор.НЕТ 7965
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06.08.2021 12:31 Ответить
Собрать то он соберет,а вот выберут ли их -это бабка надвое сказала!
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06.08.2021 12:40 Ответить
А він кому тепер лиже?
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06.08.2021 12:42 Ответить
навіть зебілам https://censor.net/ua/user/490636 та https://censor.net/ua/user/489801 стало в горлі припущення, що Клован може вдруге очолити Банкову.
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06.08.2021 12:42 Ответить
Вірастюк буде першим.
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06.08.2021 12:45 Ответить
ню ню, разве только выборы смухлевать,
а вперде зима и обвал гривны ...
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06.08.2021 13:01 Ответить
боты подоляка как один завыли "я конечно не люблю зеленского, но лерос перегибает"
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06.08.2021 13:06 Ответить
забагато стало на цензорі лєроса...мабуть всі в тємі і в долі...так подавайте вже рєчьовки скабєєвої - вони з лєросом з однієї стелі беруться...
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06.08.2021 13:28 Ответить
Сегодня в Украине день Курехяна?
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06.08.2021 13:32 Ответить
Який "наступний парламент"? У Зєлі на довічному будуть такі рольові ігри?
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06.08.2021 13:36 Ответить
 
 