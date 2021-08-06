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"Свободу патриотам!": активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным "азовцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном Суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным вчера в Харьковской области семерым членам харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко. Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку задержанных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения. Сегодня в 12.00 в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным.

С самого утра активисты "Национального корпуса" собрались под зданием суда на акцию в поддержку задержанных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове

"CБУ провела обыски у 15 человек. Несколько человек задержали, хотя никаких аргументированных оснований для этого нет. Ребята, у которых прошли обыски - вeтераны poсийсско-укрaинской войны, гражданские aктивисты, представители Aзoвского движения и футбольные фaнаты, которые в 2014 остановили сeпаратистов и сорвали сздание "Харьковской Нaродной Рeспублики". Один из задержанных - Сергей Величко (Чили), один из лидeров харьковского околофутбольного движения, автор известного во всем мире слогана "Путин - х#йлo", вeтеран "Aзова", вoлонтер. Вместо того, чтобы борoться с пятой кoлоною, Зeленский и его окружение преследуют пaтриотов и вeтеранов, которые на деле доказали свою преданность Укрaине. Без сомнения, это дело является пoлитически сфабрикованным", - заявили организаторы акции.

"СБУ задержала 7-х ветеранов войны. Им инкриминируют создание преступной группировки и еще ряд эпизодов. У ребят изъяты средства, которые они собрали на лечение раненого побратима - добровольца Артема Мошенского, который лечится в Израиле. Защита считает инкриминируемые обвинения безосновательными", - отмечают организаторы акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины

Отметим, что под зданием суда дежурят усиленные отряды правоохранителей.

Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 01
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 02
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 03
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 04
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 05
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 06
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 07
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 08
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 09
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 10
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 11
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 12
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 13
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 14
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 15
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 16
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 17
Свободу патриотам!: активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным азовцам 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

задержание (6674) Зеленский Владимир (20266) СБУ (19871) суд (25084) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+40
Ой, а шо трапилось? І нашо пікетувати?
Порошенка нема. Улюблена бубочка вже президент - все як ви хотіли.
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06.08.2021 11:36
+35
а где были нацпружины когда по делу шеремета патриотов закрывали?
когда зе страну просирал где были?
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06.08.2021 11:38
+32
С плюшевыми свинками бегали , подтанцовывали ОПГ КалоЗебенских ! А когда боевого генерала посадили ни за , что , так же помалкивали
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06.08.2021 11:44
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Та то ти на свою мамцю дивишся.
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06.08.2021 17:35 Ответить
Тебе вже трахали ще раз трахним
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06.08.2021 17:51 Ответить
Свої сексуальні марення тримай при собі.
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06.08.2021 19:05 Ответить
В тебе півня забули спитати що нам робити, ти тільки й вмієш задок підставляти, чмошник.
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06.08.2021 19:32 Ответить
Блазень соєвий, почитай хоча б те, що писав Бутусов, а вже потім патякай.
Чи Бутусов працює на Зелю?

До речі, я щиро зневажаю зеленського, втім, як й вашого баригу.
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06.08.2021 17:28 Ответить
А ти читати вмієш а думати не маєш чим баран
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06.08.2021 17:51 Ответить
Боже, яке ж ти вбоге...
У тебе по 2-3 помилки у кожному реченні.
І ти ще щось базікаєш за розумові здібності інших...
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06.08.2021 19:07 Ответить
В мене можливо є помилки, але в тебе вавки в голові мудак дебільний.
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06.08.2021 19:29 Ответить
"Азовці" теж худоба, поховали руки за спину, коли до них приїхав Порошенко, який підняв армію, -- нехай тепер свого зеленого верховного в дупу цілують.
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06.08.2021 15:25 Ответить
Худоба саме ваш смердючий барига. "Азовці" правильно зробили тоді. Треба було ще у пику йому дати.
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06.08.2021 16:47 Ответить
Сосун ты это про себя и зеленое стадо.Переводчик смени ,чмырь кацарылый.
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06.08.2021 13:03 Ответить
Дебільні порохоботи усіх, хто проти їх сраного бариги, одразу записують у зелені. Мені щиро похер на зеленського, я його ніколи не підтримував, втім, як й вашого смердючого баригу.
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06.08.2021 13:32 Ответить
Неужели себя недоразвитый избирал?
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06.08.2021 13:40 Ответить
Я голосую за правих, а не бариг та блазнів.
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06.08.2021 13:56 Ответить
Где эти правые? Продались ,твои тягнибоки.
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06.08.2021 14:28 Ответить
До чого тут Тягнибок? Типу він єдиний політик з правих.
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06.08.2021 14:35 Ответить
То за кого ви? За анархію чи за бандитизм.
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06.08.2021 15:29 Ответить
А-а, мабуть Хмара за Білецького, за цього підросійського сектанта "Белой расьі" !? Оце просувають клоуна -- але вже не смішного, а страшного, і явно небезпечного.
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06.08.2021 15:35 Ответить
Небезпечного для кого? Для вашої барижої отари? Так я готовий усе віддати, щоб вас не було в моїй країні.
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06.08.2021 16:48 Ответить
Я до кацапів ставлюся, як до худоби, але до порохоботів у мене ще гірше ставлення. Ви навіть на худобу не тягнете, звичайні хробаки, яких треба чавити.
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06.08.2021 16:50 Ответить
А ти на що тягнеш? баран.
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06.08.2021 16:57 Ответить
Це тебе барана трахають.
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06.08.2021 17:21 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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06.08.2021 17:29 Ответить
А хіба невидно на форумі хто тут жалюгідний.
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06.08.2021 17:30 Ответить
ублюдок ты уже заманал своими гомосячьими замашками . потвора дырявая
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06.08.2021 19:45 Ответить
СТО ПРОЦЕНТІВ ВІРНО, ПІДБАРИЖНИКИ СЦИКЛИВІ.
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06.08.2021 14:20 Ответить
Теперь эти продажные патриоты будут на зоне розовых свинок трахать
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06.08.2021 13:00 Ответить
Все за планом.
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06.08.2021 13:06 Ответить
Солидарен с большинством комментов выше. Плевать на этих нацжен. Сами выбрали эту владу, сами пусть с ней и разбираются. Если Майдан и будет, то не из-за них.
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06.08.2021 13:06 Ответить
Поки прохоботи, зебіли, нацики сруться - риги потихеньку рейтинги набирають
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06.08.2021 13:13 Ответить
Це так, ти правий, але я щиро не можу збагнути, як можна найти спільну мову з порохоботами. Вони ж геть впороті, не визнають нікого, окрім свого смердючого бариги.
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06.08.2021 13:35 Ответить
Сам ти смердючий, як і твій білецький, проросійський білий расист.
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06.08.2021 15:39 Ответить
Угу, такий "проросійський", що вбиває кацапів останні 7 років.

А що робить барига та його діти?
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06.08.2021 17:14 Ответить
Емм, а інвалід війни Яна Зінкевич у твоїй системі координат хто буде? Вона і права, і депутат від ЄС...
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06.08.2021 19:56 Ответить
Зара полк "Азов" з Маріупаля прибрати - два дні і місто під триколором, без жодного пострілу. Місцева влада - одні риги, єдине стримання це полк який наші поважають в місті а сєпарня тупо вякнуть боїться.
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06.08.2021 13:16 Ответить
А где клоун со своим РНБ? боеых генералов сажает которые защищали Мариуполь
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06.08.2021 13:33 Ответить
Яких саме? Тих, хто має нести відповідальність за тотальну корупцію в ЗСУ?
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06.08.2021 13:36 Ответить
За велике крадивництво клоуна закатают в асфальт
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06.08.2021 14:06 Ответить
ВІРНО ,ЯКБИ БУВ БОЙОВИМ ГЕНЕРАЛОМ ЙОГО НІЯКА ПОЛІЦІЯ НЕ АРЕШТУВАЛАБ, ВІН БИ ВІДСТРІЛЮВАВСЯ НА ДОПОМОГУ ПРИЙШЛИ БОЙОВІ ПОБРАТИМИ, А ВІН ЯК ТЕЛЯ ПІШОВ НА ЗАБІЙ, ПІД ГАВКІТ ПІДБАРИЖНИКІВ.
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06.08.2021 14:26 Ответить
Є таке і це лякає
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06.08.2021 14:07 Ответить
Після звільнення Авакова, підтримки корпусним не буде. Будуть розганяти як корпус, так і інші організації..
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06.08.2021 13:46 Ответить
Говорять, що боїться любих протестних акцій, аж всирається. Чи це організації, чи пенсіонери, чи газові протести. Його коробить. Ще дуже злопам"ятний. Зара всим активним організаціям буде прес, правим, лівим і т.д. - вулиці він почисте любо ціною.
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06.08.2021 14:14 Ответить
Їх треба було розігнати ще 5 років тому, це приватна армія п'ятої колони.
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06.08.2021 15:43 Ответить
Як то дивно обирають у НК кого захищати, а кого "зрадити"...вибірково, безліч прикладів. Але ж треба на щось і жити, звісно...
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06.08.2021 14:11 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3281283/slushayi_uban_esli_ne_budesh_v_kontse_mesyatsa_babki_platit_ya_tebya_pohoronyu_nahyi_sbu_opublikovala
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06.08.2021 16:46 Ответить
Тупое мусорское бандформирование, "патриоты" по вызову. Напомнило дело "Торнадо".
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06.08.2021 18:05 Ответить
Не знаю кому вірити: Національному корпусу чи СБУ? Обом не вірю. Але аудіо з погрозами виклали. Якщо рекетом займалися, то в буцигарню. Ну, а потім при хорошій поведінці (хоча би півроку після вироку) та каяття тим, хто воював, можна амністію призначити. От такий компроміс я бачу.
Ну, чи угода зі слідством
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06.08.2021 19:53 Ответить
анекдот средины 80-х если кто не в курсах тогда напомню- воровали все поголовно в магази-
нах исчезло мясо и боль-мень нормальная колбаса на кухнях через одну слушали вражьи го-
лоса по приёмникам vef не боясь "баночек" в афган гребли всех кто не захавался....
клиент заказав обед в столовой вызвал заведующюю и потребовал книгу жалоб - это же ужас
суп прокис в котлетах один хлеб мяса нет компот пахнет селёдкой- я эту систему поломаю!!!
заведущая в ожидании записи в жалобную книгу шопотом на ушко - если хотите поломать сис
тему начинайте не с нашей столовой...... понимаете чертибываспобрали!!!!!!уже в то время!!!!!
нормальные люди понимали что крушить нужно не столовки............
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06.08.2021 20:47 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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06.08.2021 21:21 Ответить
нацжены! Вы патриотами станете только тогда, когда исправите СВОИ ошибки : снесете зебила и извинитесь перед Порохом!
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07.08.2021 01:18 Ответить
А нахера перед однотуровым то извиняться? За то что он кума путяна из говна поднял? Или за то что имея всю полноту власти в пост-революционное время, и время войны - ничерта не сделал ни с чем, по факту. Лишь армию немного поднял, дабы она защищала его капитал?
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07.08.2021 02:03 Ответить
Правильные претензии, что мало сделал. Мы всегда хотим больше.
А то, что реально сделал - незачет.
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07.08.2021 11:43 Ответить
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