Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном Суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным вчера в Харьковской области семерым членам харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко. Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку задержанных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения. Сегодня в 12.00 в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным.

С самого утра активисты "Национального корпуса" собрались под зданием суда на акцию в поддержку задержанных.

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"CБУ провела обыски у 15 человек. Несколько человек задержали, хотя никаких аргументированных оснований для этого нет. Ребята, у которых прошли обыски - вeтераны poсийсско-укрaинской войны, гражданские aктивисты, представители Aзoвского движения и футбольные фaнаты, которые в 2014 остановили сeпаратистов и сорвали сздание "Харьковской Нaродной Рeспублики". Один из задержанных - Сергей Величко (Чили), один из лидeров харьковского околофутбольного движения, автор известного во всем мире слогана "Путин - х#йлo", вeтеран "Aзова", вoлонтер. Вместо того, чтобы борoться с пятой кoлоною, Зeленский и его окружение преследуют пaтриотов и вeтеранов, которые на деле доказали свою преданность Укрaине. Без сомнения, это дело является пoлитически сфабрикованным", - заявили организаторы акции.

"СБУ задержала 7-х ветеранов войны. Им инкриминируют создание преступной группировки и еще ряд эпизодов. У ребят изъяты средства, которые они собрали на лечение раненого побратима - добровольца Артема Мошенского, который лечится в Израиле. Защита считает инкриминируемые обвинения безосновательными", - отмечают организаторы акции.

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Отметим, что под зданием суда дежурят усиленные отряды правоохранителей.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ