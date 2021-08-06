"Свободу патриотам!": активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным "азовцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 августа, в Шевченковском районном Суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным вчера в Харьковской области семерым членам харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко. Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку задержанных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения. Сегодня в 12.00 в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения задержанным.
С самого утра активисты "Национального корпуса" собрались под зданием суда на акцию в поддержку задержанных.
"CБУ провела обыски у 15 человек. Несколько человек задержали, хотя никаких аргументированных оснований для этого нет. Ребята, у которых прошли обыски - вeтераны poсийсско-укрaинской войны, гражданские aктивисты, представители Aзoвского движения и футбольные фaнаты, которые в 2014 остановили сeпаратистов и сорвали сздание "Харьковской Нaродной Рeспублики". Один из задержанных - Сергей Величко (Чили), один из лидeров харьковского околофутбольного движения, автор известного во всем мире слогана "Путин - х#йлo", вeтеран "Aзова", вoлонтер. Вместо того, чтобы борoться с пятой кoлоною, Зeленский и его окружение преследуют пaтриотов и вeтеранов, которые на деле доказали свою преданность Укрaине. Без сомнения, это дело является пoлитически сфабрикованным", - заявили организаторы акции.
"СБУ задержала 7-х ветеранов войны. Им инкриминируют создание преступной группировки и еще ряд эпизодов. У ребят изъяты средства, которые они собрали на лечение раненого побратима - добровольца Артема Мошенского, который лечится в Израиле. Защита считает инкриминируемые обвинения безосновательными", - отмечают организаторы акции.
Отметим, что под зданием суда дежурят усиленные отряды правоохранителей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Чи Бутусов працює на Зелю?
До речі, я щиро зневажаю зеленського, втім, як й вашого баригу.
У тебе по 2-3 помилки у кожному реченні.
І ти ще щось базікаєш за розумові здібності інших...
А що робить барига та його діти?
Ну, чи угода зі слідством
нах исчезло мясо и боль-мень нормальная колбаса на кухнях через одну слушали вражьи го-
лоса по приёмникам vef не боясь "баночек" в афган гребли всех кто не захавался....
клиент заказав обед в столовой вызвал заведующюю и потребовал книгу жалоб - это же ужас
суп прокис в котлетах один хлеб мяса нет компот пахнет селёдкой- я эту систему поломаю!!!
заведущая в ожидании записи в жалобную книгу шопотом на ушко - если хотите поломать сис
тему начинайте не с нашей столовой...... понимаете чертибываспобрали!!!!!!уже в то время!!!!!
нормальные люди понимали что крушить нужно не столовки............
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
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А то, что реально сделал - незачет.