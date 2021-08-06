Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Подозреваемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут выйти на свободу уже завтра.

Об этом сообщила Facebook адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра на свободу выйдут Мыслывый и Навотный. Завтра истекает мера двум обвиняемым по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, убийства Вербицкого - Мыслывому и Новотному.



21.07.2021 Белоцерковский суд безосновательно инициировал изменение подсудности по делу, которое уже определял до того Апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось (не могло не вернуться, потому что подсудность уже определена и споры о подсудности не допускаются), две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели", - подчеркнула адвокат.

"У меня нет цензурных слов. Это спланированные действия по освобождению главных подозреваемых. В убийстве в том числе. Напоминаю, до задержания Мыслывый скрывался под чужой фамилией с фальшивым паспортом", - добавила Закревская.

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Прокурор Офиса Генпрокурора Юлия Малашич в комментарии для Цензор.НЕТ рассказала, что еще не получила официальный ответ на на свое письмо об инициировании дополнительного автораспределения, из-за отсутствия боковых судей.

"Положением о системе электронного документооборота предусмотрено, в исключительных случаях осуществление дополнительного автораспределения для замены судей, в том числе если они в отпуске, если есть необходимость разрешения вопросов или соблюдение сроков в уголовном деле", - прокомментировала Малашич.

Цензор.НЕТ также обратился в Белоцерковский районный суд с вопросом о том, почему не было автораспределения по заявлению Офиса Генпрокурора. В канцелярии по уголовным делам ответили: "Я понимаю про какое дело, по телефону не могу, пишите официальный письменный запрос".

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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