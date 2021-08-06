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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Подозреваемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут выйти на свободу уже завтра.

Об этом сообщила Facebook адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра на свободу выйдут Мыслывый и Навотный. Завтра истекает мера двум обвиняемым по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, убийства Вербицкого - Мыслывому и Новотному.

21.07.2021 Белоцерковский суд безосновательно инициировал изменение подсудности по делу, которое уже определял до того Апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось (не могло не вернуться, потому что подсудность уже определена и споры о подсудности не допускаются), две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели", - подчеркнула адвокат.

"У меня нет цензурных слов. Это спланированные действия по освобождению главных подозреваемых. В убийстве в том числе. Напоминаю, до задержания Мыслывый скрывался под чужой фамилией с фальшивым паспортом", - добавила Закревская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении еще одному участнику похищения Вербицкого и Луценко во время Евромайдана

Прокурор Офиса Генпрокурора Юлия Малашич в комментарии для Цензор.НЕТ рассказала, что еще не получила официальный ответ на на свое письмо об инициировании дополнительного автораспределения, из-за отсутствия боковых судей.

"Положением о системе электронного документооборота предусмотрено, в исключительных случаях осуществление дополнительного автораспределения для замены судей, в том числе если они в отпуске, если есть необходимость разрешения вопросов или соблюдение сроков в уголовном деле", - прокомментировала Малашич.

Цензор.НЕТ также обратился в Белоцерковский районный суд с вопросом о том, почему не было автораспределения по заявлению Офиса Генпрокурора. В канцелярии по уголовным делам ответили: "Я понимаю про какое дело, по телефону не могу, пишите официальный письменный запрос".

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Также читайте: Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

Автор: 

Вербицкий (76) Луценко Игорь (231) Закревская Евгения (96) Мыслывый Сергей (7)


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Топ комментарии
+5
Зєля Гепатіт - повільна смерть України
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06.08.2021 11:37
+5
Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на свободу, - Закревська - Цензор.НЕТ 9039
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06.08.2021 11:41
+3
Украинское правосудие ,самое правосудное в мире! Немедленно повысить им содержание и пенсии!
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06.08.2021 11:37
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Тільки не пишіть , що все грьобане судове законодавство України не проходило перевірку на вєрховєнство права у грьобаній Веніціанській камісії.
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06.08.2021 11:33 Ответить
От цікаво голову цього суду.. Випадково не свиня порошенко назначав?
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06.08.2021 12:00 Ответить
При зеленском выпустили всех убийц, но виноват опять порошенко?!
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06.08.2021 13:14 Ответить
Украинское правосудие ,самое правосудное в мире! Немедленно повысить им содержание и пенсии!
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06.08.2021 11:37 Ответить
Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на свободу, - Закревська - Цензор.НЕТ 9039
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06.08.2021 11:41 Ответить
Зєля Гепатіт - повільна смерть України
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06.08.2021 11:37 Ответить
У нас самый справедливый суд. Все, кому нада выходят на свободу. Главное бабла побольше судьям занести
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06.08.2021 11:39 Ответить
зато тамагоча много трындит про "барьбу с росией". Только а в реале вот так.
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06.08.2021 11:43 Ответить
Якраз більшіть назгачень у Теперішніх судах відбулось під час свині порошенка.. Під сас так званої реформи
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06.08.2021 12:01 Ответить
А вы заметили, что с приходом зеленского к власти, всех убийц евромайдановцев - выпустили на свободу?!
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06.08.2021 13:13 Ответить
Бо наші "судді" і убивці - це одне ціле.
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06.08.2021 13:13 Ответить
Зек отпускает преступников Майдана. Это он развязал руки бывшим Рыгам. Зато уничтожает активистов. Как и Парашенко. вСЕ ДЛЯ СВОЕЙ ВЛАСТИ
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06.08.2021 15:15 Ответить
 
 