Госагентство развития туризма вводит "знак безопасности" для отелей Украины, персонал которых полностью вакцинирован

Государственное агентство развития туризма рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет предоставлен "знак безопасности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Интерфакс-Украина сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - отметила она.

По словам Олеськив, после вакцинации всего персонала отеля им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей Госагентства, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", - добавила она.

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