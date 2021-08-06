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Новости Борьба с коронавирусом
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Госагентство развития туризма вводит "знак безопасности" для отелей Украины, персонал которых полностью вакцинирован

Госагентство развития туризма вводит

Государственное агентство развития туризма рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет предоставлен "знак безопасности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Интерфакс-Украина сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - отметила она.

По словам Олеськив, после вакцинации всего персонала отеля им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей Госагентства, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", - добавила она.

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Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Олеськив (17) Госагентство развития туризма (25)


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Я так понимаю, что сотрудников этих отелей, которые пожелали не вакцЫнироваться - просто уволили?
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06.08.2021 11:53 Ответить
А в чем безопасность то..?? Вакцинированный персонал является точно таким же переносчиком вируса как и не вакцинированный..
И если утверждение о том что вакцинированные легче переносят болезнь верно...то вероятность того что больной вакцинированеый припрется на работу выше..
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06.08.2021 11:57 Ответить
им этого не понять. у них пелена перед глазами... даже бесполезно, что-то доказывать или объяснять.
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06.08.2021 14:09 Ответить
Мені дуже сподобався Чортків, в якому я побував нещодавно вперше. Спершу, боявся подорожувати в чуже місто, але заздалегідь забронював апартаменти https://oneday.city/ дуже комфортабельні і не дорогі! Із задоволенням погуляв по старовинних вуличках і відвідав древній замок.
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09.06.2022 16:18 Ответить
 
 