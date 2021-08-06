Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков

Учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева запланированы в Киеве с 7 по 13 августа.

Об этом сообщается на сайте Шевченковской районной администрации Киева в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, такое решение было принято главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Военнообязанные и резервисты в ходе сборов будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

"Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - предупреждают в райадмимнистрации.

Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на следующих местах: