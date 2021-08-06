Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков
Учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева запланированы в Киеве с 7 по 13 августа.
Об этом сообщается на сайте Шевченковской районной администрации Киева в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, такое решение было принято главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Военнообязанные и резервисты в ходе сборов будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.
"Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - предупреждают в райадмимнистрации.
Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на следующих местах:
- учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский");
- учебное место № 2 - поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
- учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
- учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
- учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации)
- учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
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