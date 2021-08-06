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Новости Агрессия России против Украины
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Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков

Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков

Учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева запланированы в Киеве с 7 по 13 августа.

Об этом сообщается на сайте Шевченковской районной администрации Киева в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, такое решение было принято главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Военнообязанные и резервисты в ходе сборов будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

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"Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - предупреждают в райадмимнистрации.

Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на следующих местах:

  • учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский");
  • учебное место № 2 - поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
  • учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации)
  • учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).

Автор: 

Киев (25490) оборона (5201) сбор (298) военные учения (3457) резервисты (61) тероборона (338)


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Головне, шоб бубачька не обісрався!)
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06.08.2021 11:55 Ответить
Этот может
Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков - Цензор.НЕТ 125
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06.08.2021 11:59 Ответить
Судячи по його одягу, це його основний стан.
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06.08.2021 12:18 Ответить
вы ещё план учений у пушилина и прочих кремлёвских дыбилов утвердите...
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06.08.2021 12:11 Ответить
А от кого столицу оборонять будут?
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06.08.2021 12:18 Ответить
Главное, чтобы говноралиссимус одел бронированные подгузники.
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06.08.2021 12:19 Ответить
а им правда оружие дадут ?
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06.08.2021 13:02 Ответить
М-да. Комменты один тупее другого. Тролятина.
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06.08.2021 13:43 Ответить
Я правильно прочитал: "поддержание правопорядка", "охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти"? Может быть, на украинском что-то другое написано? Если все правильно, тогда готовьтесь, Зеленский планирует стать путиным.
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06.08.2021 16:41 Ответить
 
 