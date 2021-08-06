Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко
Больницы, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 должны работать по европейским подходами по обеспечению кислородом.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Централизованные сети кислорода в больницах должны быть подведенными к каждой койке и иметь способность в 6 литров в минуту. Это позволит обеспечить потребность всех пациентов, которые могут потребовать больших объемов кислородной терапии (иногда в реанимации больные нуждаются в потоке до 60 л/мин, что в 6 раз превышает максимальную мощность портативных концентраторов).
Модернизация систем кислородоснабжения в 257 больницах первой волны, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом является приоритетом в деятельности Минздрава совместно с местными властями и учреждениями здравоохранения", - отметил Ляшко.
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что вы делали 1,5 (полтора) !!!! года ?
кислород на асхвальт ререрабатывали ?
ВОРЫ !!!!!!!!!!!!