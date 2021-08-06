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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко

Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко

Больницы, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 должны работать по европейским подходами по обеспечению кислородом.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Централизованные сети кислорода в больницах должны быть подведенными к каждой койке и иметь способность в 6 литров в минуту. Это позволит обеспечить потребность всех пациентов, которые могут потребовать больших объемов кислородной терапии (иногда в реанимации больные нуждаются в потоке до 60 л/мин, что в 6 раз превышает максимальную мощность портативных концентраторов).

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Модернизация систем кислородоснабжения в 257 больницах первой волны, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом является приоритетом в деятельности Минздрава совместно с местными властями и учреждениями здравоохранения", - отметил Ляшко.

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну.. Тогда и получать европейские зарплаты..Всё должно быть, как в Европе, а не выборочно
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06.08.2021 12:02 Ответить
И желательно ,что бы мед.персонал и работал тогда как в европейских больницах.Сейчас зарплаты уже не маленькие,но работают они как будто им вообще ничего не платят.
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06.08.2021 12:09 Ответить
Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6910
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06.08.2021 12:03 Ответить
Отличная новость! Полностью поддерживаю!!!! Только вот не могу найти в прочитанном что он, как министр, сделал для того что бы так было....
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06.08.2021 12:04 Ответить
приоритет на вчера или только на завтра ?
что вы делали 1,5 (полтора) !!!! года ?

кислород на асхвальт ререрабатывали ?

ВОРЫ !!!!!!!!!!!!
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06.08.2021 12:06 Ответить
"надо шоб было" не равно "я сделал". Но зебилы хавают...
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06.08.2021 12:12 Ответить
И снова развод. Он должен говорить не "должны работать", а "будут работать". Мало ли что там кому должен.
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06.08.2021 12:32 Ответить
 
 