Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко

Больницы, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 должны работать по европейским подходами по обеспечению кислородом.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Централизованные сети кислорода в больницах должны быть подведенными к каждой койке и иметь способность в 6 литров в минуту. Это позволит обеспечить потребность всех пациентов, которые могут потребовать больших объемов кислородной терапии (иногда в реанимации больные нуждаются в потоке до 60 л/мин, что в 6 раз превышает максимальную мощность портативных концентраторов).

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Модернизация систем кислородоснабжения в 257 больницах первой волны, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом является приоритетом в деятельности Минздрава совместно с местными властями и учреждениями здравоохранения", - отметил Ляшко.