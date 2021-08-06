Шойгу ответил на слова Зеленского об оккупированном Крыме одесским анекдотом: "Он всегда был, есть и будет российским"

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об оккупированном Крыме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу журналистам.

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - добавил министр обороны РФ.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией.

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