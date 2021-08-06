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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Шойгу ответил на слова Зеленского об оккупированном Крыме одесским анекдотом: "Он всегда был, есть и будет российским"

Шойгу ответил на слова Зеленского об оккупированном Крыме одесским анекдотом:

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об оккупированном Крыме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу журналистам.

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - добавил министр обороны РФ.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией.

Также читайте: Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Крым (26373) россия (95413) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+35
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

- Изя, по-моему, россияне должны всё же что-то менять в своей жизни.
- И что именно? Сесть на телевизор и смотреть на диван?
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06.08.2021 12:21
+29
А зачем нам нужно знать про измышления этого глупого монгола?
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06.08.2021 12:21
+28
Нащот "всегда" чурбан уже погорячился.
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06.08.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
это он про воду шоле?про фонтан вспомнил...ассоциации, однако
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06.08.2021 12:20 Ответить
Интересно, а на раиси олени ещё есть?
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06.08.2021 12:51 Ответить
там никого кроме аленей нет.
ведь это же - тундра !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.08.2021 12:56 Ответить
даже с медмедями туго - на петухов косоглазых перевелись
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06.08.2021 12:57 Ответить
Алннь номер 1 - шойгу!
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06.08.2021 14:32 Ответить
Олени тоже разные бывают....Северные,типа Шойги и благородные....
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06.08.2021 16:55 Ответить
шойга зайнялася облаштуванням собі удєльного княжества

Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12375728@egNews сайте военного ведомства.
«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», - уточнил он.
По словам министра, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300-500 тыс. человек.
Как передает https://www.kommersant.ru/doc/4929493 «Коммерсантъ» , Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», - отметил министр.
Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь, например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.
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06.08.2021 12:59 Ответить
ОН прав -ведь на 1-й памятной доске России написанно, что Кремль строили МИДИОЛАНЦЫ((Мидия Атропатена=Индия ОдЭрБэйАта(Батя=Батьковщина)=Огня Муж Бек Отец))-половина Одэрбэйджана.Поэтому Россия на Олимпиаде выступает с прошлогодней формой страны огней-Огни в виде цветов флага.И это арабохаи захотели руками Кремля.Итак он прав -Москву НАДО ВОЗВРАЩАТЬ ИндоПэриджану, а не строить внутри него дороги шириной в 5км. для своих ближайших родственников. Шевелись Шойгу Тундровский.
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06.08.2021 15:18 Ответить
Употребляешь?
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06.08.2021 22:44 Ответить
«Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», - отметил министр.



А как искренне в ГУЛАГ ехали!..
Но идею создания в тундре 5 городов, "совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности" целиком и полностью поддерживаю: в одном будут лепить петухов, во втором медведЕй, в третьем танки/ракеты и тд - из одного "совершенно конкретного" материала, навозушки скрепного, или же родной говени, если поэтичнее выразиться
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06.08.2021 19:17 Ответить
Нащот "всегда" чурбан уже погорячился.
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06.08.2021 12:20 Ответить
Клинический идиот. И анекдоты у него идиотские.
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06.08.2021 12:21 Ответить
Анекдоты у него не из той оперы.
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06.08.2021 12:51 Ответить
так то оно так... не пойму зачем цензор вылаживает все эти высеры путинских баранов или в данном случае путинского оленя стойлового содержания ..что для Украины это новость?
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06.08.2021 13:33 Ответить
А зачем нам нужно знать про измышления этого глупого монгола?
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06.08.2021 12:21 Ответить
А он действительно монгол. Тувинцы всего лишь одно из монгольских племен.
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06.08.2021 14:36 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

- Изя, по-моему, россияне должны всё же что-то менять в своей жизни.
- И что именно? Сесть на телевизор и смотреть на диван?
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06.08.2021 12:21 Ответить
Комментарии Шахи я не очень понял. То, что рассказал на анекдот не похоже. Короче, Рашистов Ху... Поймешь
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06.08.2021 12:22 Ответить
Вор никогда не станет хозяином украденного.
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06.08.2021 12:23 Ответить
Закомплексованный ватный дебил. Его папа в детстве сильно бИл по голове - вот она и рождает такие "гениальные" мысли...
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06.08.2021 12:23 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

В переводе с тувинского, "гу" это олень, а "шой" это член
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06.08.2021 12:27 Ответить
"аленевод "-ни дня не служивший в армии отвечает такому же не служившему уклонисту, сюрреализм какой то.
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06.08.2021 12:27 Ответить
о! ещё один с легендарным "Запомните этот твит".
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06.08.2021 12:28 Ответить
Шойгу - министр обороны РФ для Цензора. Для всех остальных украинцев Шойгу - это подозреваемый в создании террористической организации на территории Украины. Нужно прямо писать, а не с каким-то трепетом и скрытым уважением...
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06.08.2021 12:28 Ответить
Лапті нашорошили вуха і слухають шо там ляпає наш найвеличніший. Реагують, а значить баяцца.
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06.08.2021 12:29 Ответить
О судетских немцах в Чехии, в 1945 году.
"Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение. Выселить их в Германию, куда они так хотели", - говорит Иржи Ситлер, дипломат.

Это чешские немцы, поддержавшие Гитлера и Рейх. У некоторых на спинах - свастика. В таком виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя.

В 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без права на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репараций.
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06.08.2021 12:30 Ответить
Одесский анекдот-правящим Украиной хохмачам Коломойского. Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны (!) ". -При том что Ермак-Козырь в ФСБ свой человек.
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06.08.2021 12:33 Ответить
А вони на Банковій (тихцем від д"Єрмака) організували "внутрішнє підпілля"
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06.08.2021 13:01 Ответить
https://via-midgard.com/news/article/znachenie-familii-shojgu.htm значение фамилии Шойгу. Лично проверял, так и есть: трупная яма
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06.08.2021 12:34 Ответить
шойга лапотна-ти ще не встигнеш зд0хнути як Крим буде Українським!
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06.08.2021 12:36 Ответить
вони собі дозволяють це, тому що їм попускають прес санкцій.
А при Пороху - навпаки, закручували.
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06.08.2021 12:38 Ответить
Избыточное количество хромосом мешает Шайке говорить правду.
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06.08.2021 12:39 Ответить
Руцкие отдайте немцам Кенексберг (Калининград) а потом рассуждайте чей Крым.
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06.08.2021 12:43 Ответить
Чурці початкову школу ще треба закінчувати, а ви на нього убогого розумом накинулись. Негарно із каліки іздіваться.
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06.08.2021 12:45 Ответить
у москалей не только фонтаны, но и анекдоты про фонтаны - краденные
нечего сами сделать не умеют
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06.08.2021 12:46 Ответить
Вигадані!
Я 50 років живу в Одесі, і ніколи цього анекдоту не чув!
Чого тільки крадій не вигадає, аби не визнавати, що він крадій!
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06.08.2021 16:40 Ответить
ПЗДЦ, еще один "историк" тупорылый нашелся! Печенеги его сильно мучали с половцами, как и другого "историка" - ***.а Владимировича Путлера?
Мало бурятов с армяшками, еще тывинцы задрыпаные в патриоты Кацапстана влезли...
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06.08.2021 12:53 Ответить
...всё от того, что не били давно......спесь "ножками буша" не сбивали...
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06.08.2021 13:00 Ответить
Целый отдел МО готовил шпаргалку оленеводу чтоб тот мог блестануть познаниями анекдотов для дебилов...Лапоть конченный такие анекдоты в Одессе никогда не ходили...!
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06.08.2021 13:01 Ответить
Гірше за розумного, який прикидається дурнем, є дурень, що намагається прикидатись розумним...
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06.08.2021 13:05 Ответить
И на мацкве не бессмертные.....А насчет "всегда" ,так в учебниках пишут ,что Крым чей только не был .Немножко он был и под мацковитами ,чему украинцы сдуру поспособствовали , но теперь настала пора ошибку исправить!
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06.08.2021 13:05 Ответить
Крим такий само пацакський, як шойга-шмайга - слов'янин.
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06.08.2021 13:08 Ответить
Зара з Криму спробуй вибити цапо монголів з відти,без зброї,грошей та справжньої підтримки з боку заходу..
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06.08.2021 13:09 Ответить
шойгу прямо истенно руцький
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06.08.2021 13:12 Ответить
малобурят одуплився.
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06.08.2021 13:13 Ответить
шойгу та адесіти - адін народ
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06.08.2021 13:20 Ответить
НЕ КАЖИ ГОП имбицил Серёга предавший родину СВОЕЙ МАТЕРИ, и вспомни **** ПАСКУДНАЯ где тебя урода крестили.
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06.08.2021 13:23 Ответить
Будет российской помойкой....
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06.08.2021 13:45 Ответить
Будет камнем на шее, который и утопит заСраху
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06.08.2021 18:32 Ответить
Шойгу - иди юрту строй!!!! Клоун!!
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06.08.2021 13:53 Ответить
Шойгу не просто брехун, - а навіть не приховує цього:

24 октября 2017 года на совещании министров обороны стран - членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%90%D0%9D АСЕАН на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B Филиппинах Шойгу сообщил, что за время российской военной операции в Сирии от боевиков ИГИЛ было освобождено 503 тысячи 223 квадратных километра сирийской территории, при том что в реальности территория Сирии почти в три раза меньше. Как следует из письма заместителя начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Виктора Познихира в ответ на запрос главы военной кафедры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Ивана Марущака , «точные измерения Министерства обороны России показали, что площадь территории Сирийской Арабской Республики намного больше и составляет 529 708 квадратных километров», причём с https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 учётом рельефа местности , то есть «площади гор и ущелий, параметров речного дна».
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06.08.2021 14:10 Ответить
Обратите внимание как палится шойгу. Вместо стандартной мантры о рферендуме как основании для отжатия Крыма, он говорит, что Крым НИКОГДА не был Украинским то есть противоречит кремлевской официальной линии о законности отжима.
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06.08.2021 14:21 Ответить
Вор никогда не станет хозяином украденного. Крым некогда не был российским, он всегда был и будет украинским. Его Украина поила и кормила, поднимала на ноги. Россия неспособна напоить, накормить и создать нормальные условия проживания крымчанам. Россия даже не способна создать нормальные условия проживания на своей территории. Большая часть населения России живет без природного газа, водоснабжения, канализации, без дорог, есть только одни направления. Кругом безработица, нищета, безысходность.
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06.08.2021 14:23 Ответить
Ха ха, чукча разказывает анегдот за Одессу!!!
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06.08.2021 14:41 Ответить
Слышь, Кунжутович. Аленя не кормленная у тибя шибко долго аданака. Харош херней занимацца, выйди из юрта, аленя мала мала, пакарми
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06.08.2021 14:41 Ответить
Шойгу Тундровский не знает,что Крым нач-ся с Греции(Ахерус и ...... -2 озера были в Египте),где столица была Спарта=УшБэрда=БэрдэКуш.Там царевна Пэриханум принимала гостя Искен.Магедонским.(кн.Низами 12в.).Предки Шойгу в это время были на лесоповалах Тундры вместе с оленями.А сейчас они отнимают земли у начало цивилизаций ИндоПэриджана и Украины.Такой мир долго не потянет,он должен взорваться.
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06.08.2021 15:32 Ответить
Не зрозуміло,а навіщо тут взагалі цитувати цю кацапську гниду?
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06.08.2021 16:37 Ответить
Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським" - Цензор.НЕТ 480
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06.08.2021 16:38 Ответить
Спочатку його росіянці викинули, як непотріб, а коли Україна його обігріла, напоїла, нагодувала, вони згадали, що колись у них був Крим. До речі, а як там наш Таганріг (Троїцьк)?
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06.08.2021 17:03 Ответить
А когда смеяться надо в шойгином анекдоте?
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06.08.2021 18:08 Ответить
Это в принципе то совковое мышление я шо хочу то и ворочу.
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06.08.2021 18:26 Ответить
Прошу модератора забанить навсегда рашиста *аверкова*,лайкнувшего министру нападения шойге-тайге
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06.08.2021 18:27 Ответить
"Руководители Украины приходят и уходят:"(c)
Во именно руководители Украины приходят и уходят , а росийских выносят вперед ногами пока не истлеют и не покроються трупными пятнами . Дикари из средневековья и рабы .
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06.08.2021 18:42 Ответить
кацапо-ордынец, прищуренное чмо, рюзьге мЯнистр, просто иди нахрен. просто нахрен.
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06.08.2021 21:12 Ответить
Хоспаді, какой іскрамйотний юмор. Петросян ти наш ненаглядний.
З себе тут метрополію не корчіть. Не ваше собаче діло коментувати Українське керівництво.
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06.08.2021 21:58 Ответить
Військова форма може прикрасити фактично будь-якого чоловіка. За винятком двох. Один з них - Шойгу, з його бегемотною зовнішністю і бойовими заслугами оленевода.
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06.08.2021 22:14 Ответить
 
 