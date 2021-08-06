РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8584 посетителя онлайн
Новости
1 058 1

Экс-чиновников Одесского морского порта подозревают в растрате 1,8 млн грн, - Офис генпрокурора

Экс-чиновников Одесского морского порта подозревают в растрате 1,8 млн грн, - Офис генпрокурора

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге (ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП "Одесский морской торговый порт". Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму.

Также смотрите: Отстраненный директор Одесского порта Мясковский совершил рейдерскую атаку на предприятие. ВИДЕО

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

коррупция (8558) Одесса (7869) порт (732) Офис Генпрокурора (2462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда прочитаешь про "подозрение" ,прям на душе легче становиться .... Вот же ,борются ! И так решительно и бесповоротно ! Одно ,лишь, порождает сомнения ....не слышно ,чтобы кто-то из "подозреваемых" вернул украденное и попал в казенный дом.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:37 Ответить
 
 