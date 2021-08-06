Экс-чиновников Одесского морского порта подозревают в растрате 1,8 млн грн, - Офис генпрокурора

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге (ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП "Одесский морской торговый порт". Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.