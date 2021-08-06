Без запуска прозрачного и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о необходимости перезапуска Высшего совета правосудия как залога судебных приговоров коррупционерам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сытник заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

"Без формирования и запуска действительно прозрачного, честного ВСП, который будет надлежащим образом оценивать работу судей, а не исходить из того, какой субъект проходит по делу,.. не будет результата в виде надлежащей судебной репрессии за совершение коррупционных преступлений", - отметил директор НАБУ.

Напомним, ранее Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП.

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