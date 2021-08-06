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Новости Борьба с коррупцией
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Без запуска прозрачного и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет, - Сытник

Без запуска прозрачного и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о необходимости перезапуска Высшего совета правосудия как залога судебных приговоров коррупционерам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сытник заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

"Без формирования и запуска действительно прозрачного, честного ВСП, который будет надлежащим образом оценивать работу судей, а не исходить из того, какой субъект проходит по делу,.. не будет результата в виде надлежащей судебной репрессии за совершение коррупционных преступлений", - отметил директор НАБУ.

Напомним, ранее Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП.

Читайте: ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко

Автор: 

Сытник (958) Высший совет правосудия (568)


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06.08.2021 12:33 Ответить
нету у нас судей...давайте китайских пригласим..они знают толк в корупционерах.
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06.08.2021 12:38 Ответить
перезапуск ВРП ? і гроші, витрачені на попереднє ВРП, повернете ?
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06.08.2021 13:25 Ответить
 
 