Нормализация отношений с РФ невозможна, пока она продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию, - посол Великобритании Симмонс
Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, пока она продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Украина продолжает платить высокую цену за свою смелость, за то, что решилась воспользоваться своим суверенным правом повернуться лицом к Западу. Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию", - сказала Симмонс.
Она заверила, что Великобритания будет пытаться усиливать решительность международного сообщества и прикладывать усилия, чтобы вопрос Крыма постоянно оставался в фокусе.
"Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени", - указала посол.
Симмонс подчеркнула, что незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности.
"Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку. Нам надо убедиться, что Россия несет ответственность за ужасные нарушения прав человека и уничтожение окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены", - сказала она.
Дипломат подчеркнула, что необходимо всегда напоминать миру, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной.
"Именно потому Великобритания приветствует активные усилия Украины по инициативе международная Крымская платформа", - добавила Симмонс.
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ото пердаки підгорять на московії!
Вибух на об'єкті з підготовки газоконденсату до транспортування.
А нещодавно, у липні, був вибух на газопроводі "Уренгой - Центр-2".
Показово, що "раптом" Газпром став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність:
"С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе "Средняя Азия - Центр-2", в июле - "Уренгой - Центр-2"."
Показовим є заголовок одного з пропагандистських ресурсів:
"Газпром столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири".
Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті - перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через "Північний потік-1", "Північний потік-2" і "Турецький потік". Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс, як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проєктам, бо буде холодно взимку.
Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них просто забава. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55547/vibuhi-na-obyektah-gazpromu-rukotvorni-kreml-zalyakuye-evropu
Для порівняння: як Бубочка вчора цілий день ішов по телевізору та ніс якусь дічь.