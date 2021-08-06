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Скоростные электропоезда из Черкасс в Киев начнут курсировать в этом году, - Шмыгаль

Скоростные электропоезда из Черкасс в Киев начнут курсировать в этом году, - Шмыгаль

Скоростные электропоезда из Черкасс в Киев будут запущены в 2021 году в связи с электрификацией железной дороги до ст. Т. Шевченко в Смеле.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году благодаря модернизации и электрификации железной дороги от г. Черкассы до ст. Т. Шевченко в г. Смела общей протяженностью 30 км, будут запущены скоростные электропоезда от Черкасс в столицу со временем в пути 2 ч. 30 мин", - отметил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что электрификация этого участка - исторический момент, ведь только два города - Черкассы и Житомир - до сих пор были лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.

Также благодаря электрификации железной дороги от Черкасс до ст. Т. Шевченко жители области получат качественно новое пригородное сообщение с областным центром.

По словам главы правительства, в планах на последующие годы предусмотрено продление электрификации от Черкасс до станции Гребенка общей протяженностью 90 км.

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Кроме того, сообщается, что от Черкасс будут запущены ежедневные поезда в соседний областной центр - Кропивницкий, а также можно будет запустить дневной скоростной поезд сообщением Харьков - Черкассы - Львов, который будет проходить также через Полтаву, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

железная дорога (1411) поезд (1024) Черкассы (834) Шмыгаль Денис (2679)


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це він на фоні того швидкісного потягу сфоткавсь?
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06.08.2021 13:08 Ответить
как то настораживает
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06.08.2021 14:04 Ответить
Нічого страшного! Багато людей так подорожує!
https://youtu.be/1**********?list=PLqWdYjn21PdFoKJdCz3Lu16MF_tN_4UFI&t=1073 18 годин на грузовому потязі
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06.08.2021 17:21 Ответить
Зелёный вагончик,желтая агитка. Всё по фен шую.
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06.08.2021 13:17 Ответить
в той зоне надо запрещать продажу наушников...
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08.08.2021 09:36 Ответить
 
 