Каждый второй грузовой автомобиль на украинских дорогах едет с перегрузкой, - Шмыгаль

Каждый второй грузовик на украинских дорогах едет перегруженным, что разрушает дорожное покрытие.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита на Черкащину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Многие дороги сегодня строятся, мы делаем WIM-комплексы для взвешивания в пути. Кстати, первые почти 30 работающих, показывают, что каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой, с нарушениями. Есть начисленные штрафы, статистика", - сказал глава правительства .

Премьер-министр добавил, что перегруженные автомобили разрушают дороги, в том числе недавно построенные.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что для сохранения дорог необходимо максимально переводить грузовые перевозки на железнодорожные и речные. Также добавил, что среди приоритетов для сохранения дорог является дальнейший весовой контроль, а также строительство с помощью концессии автобанов, которые заберут на себя основной поток грузовиков.

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