Каждый второй грузовой автомобиль на украинских дорогах едет с перегрузкой, - Шмыгаль
Каждый второй грузовик на украинских дорогах едет перегруженным, что разрушает дорожное покрытие.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита на Черкащину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Многие дороги сегодня строятся, мы делаем WIM-комплексы для взвешивания в пути. Кстати, первые почти 30 работающих, показывают, что каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой, с нарушениями. Есть начисленные штрафы, статистика", - сказал глава правительства .
Премьер-министр добавил, что перегруженные автомобили разрушают дороги, в том числе недавно построенные.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что для сохранения дорог необходимо максимально переводить грузовые перевозки на железнодорожные и речные. Также добавил, что среди приоритетов для сохранения дорог является дальнейший весовой контроль, а также строительство с помощью концессии автобанов, которые заберут на себя основной поток грузовиков.
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- жаль дыбилы - водители этого не понимают
- езжайте в неметчину - там и гоняйте..
Что значит штрафы-статистика? Не знаю - правда или нет, но писали, что в Германии, если оказывается, что фура с перегрузом - ей не просто штраф впаивают, но и запрещают дальнейшее движение с перегрузом - приходится вызывать другую фуру и перегружать часть товара на нее.
У нас на днепропетровщине к примеру выехать лишний раз подумаешь - и про подвеску и про колеса..
но у нас народ привык своих чмырить
воровская власть на распилах дорог крикнет - Ату их, ату! и весь Цензор начинает пинать бедных водил ногами..
ты мня не понял наверное
вот все обсуждают перегрузы, НО это дикость вообще то..
на нормально сделанной дороге по принятым стандартам цивилизованных стран, перегруза вообще быть не может...
Дорога это не мост понимаешь ли - под ней земная твердь вообще то, и при хорошей утрамбовке и покрытии с ней ничего не должно случится априори..
Но ездящие с переглузом для других водителей хуже остальных - ибо они разрушают дороги. Потому не набивайтесь к нам в "свои". Вы - вредители, а не свои.
и даже не бетонки - нормальный асфальт тоже пойдет с хорошей утрамбовкой основы и в несколько слоев, такие технологии как в норм.странах ..
Сам наблюдал как те дороги там делают - танками можно ездить блн..