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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, зафиксировано 164 новых случая, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, зафиксировано 164 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 164 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве 5 242 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 927", - сообщил Кличко.

Заболели 90 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 77 лет. А также 7 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом. А также 27 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 125 человек. В целом коронавирус преодолели 210 033 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 26 и в Святошинском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.

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