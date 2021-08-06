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Дело об избиении танцора Гончаренко будет передано в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы, - ГБР

Дело об избиении танцора Гончаренко будет передано в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы, - ГБР

Дело об избиении танцора шоу-балета Нади Дорофеевой - Евгения Гончаренко будет передано следователями ГБР в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщила Цензор. НЕТ представитель ГБР Ольга Чиканова.

На сегодня проведены все необходимые оперативно-следственные действия допрошены свидетели уголовного преступления изъяты и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы.

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Подозреваемый в избиении сотрудник УГО уволен с должности и по решению суда находится под стражей. Его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1.ст.121 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Как известно, 1 августа около сотрудник охраны Управления государственной охраны Украины, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападавший нанес сильный удар в лицо, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

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На следующий день следователи территориального управления ГБР Киева сообщили ему о подозрении.

Чиканова отметила, что такое поведение сотрудников правоохранительных органов недопустимо. Человек, наделенный полномочиями, не имеет права применять силу против гражданского населения. ГБР будет жестко реагировать на подобные проявления.

Только за этот год ГБР сообщил о подозрении 93 сотрудникам правоохранительных органов за насилие в отношении граждан, 57 дел - направлены в суд.

Следователи ГБР проверяют информацию о причастности сотрудника УГО к другим противоправным преступлениям.

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избиение (9793) суд (25084) УГО (179) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+4
Смотря как и куда ударить. Обученный боец с одного удара тебя на тот свет отправит, так что я бы на твоем месте не зубоскалился.
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06.08.2021 14:16
+3
А ты спец по танцам? Вердикт выносишь плохой , хороший. Оно канечна языком молотить , не мешки ворочать. Тем более танцор в реанимации , в коме. Только о больных-калеках шутить как то не принято. А на того кто шутит смотрят как на падаль , или гниль , что одно и то же.
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06.08.2021 14:05
+3
Шутить над калеками-больными признак падали. С чем тебя и поздравляю.
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06.08.2021 14:23
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Осуждая этого придурка из УГО, который лучше бы тренировался на кокочленцах, всё-таки хотелось бы видеть пролетарскую ненависть и карающий меч революции в отношении полковников и генералов, в том числе и бывших, из наших недоправоохранительных органов, там проблем значительно больше
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06.08.2021 13:32 Ответить
А ты спец по танцам? Вердикт выносишь плохой , хороший. Оно канечна языком молотить , не мешки ворочать. Тем более танцор в реанимации , в коме. Только о больных-калеках шутить как то не принято. А на того кто шутит смотрят как на падаль , или гниль , что одно и то же.
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06.08.2021 14:05 Ответить
Смотря как и куда ударить. Обученный боец с одного удара тебя на тот свет отправит, так что я бы на твоем месте не зубоскалился.
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06.08.2021 14:16 Ответить
тебе весело, болван?
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06.08.2021 14:17 Ответить
Шутить над калеками-больными признак падали. С чем тебя и поздравляю.
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06.08.2021 14:23 Ответить
В лучшем случае танцора подлатают и тихонько выпишут. Если меньше повезет, будет мотать срок за то что его голова вероломно накинулась на кулак "праваахаронца".
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06.08.2021 14:44 Ответить
У наших правопохоронців і суддів такі випадки не виключення.
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06.08.2021 15:18 Ответить
 
 