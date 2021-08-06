Дело об избиении танцора Гончаренко будет передано в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы, - ГБР

Дело об избиении танцора шоу-балета Нади Дорофеевой - Евгения Гончаренко будет передано следователями ГБР в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщила Цензор. НЕТ представитель ГБР Ольга Чиканова.

На сегодня проведены все необходимые оперативно-следственные действия допрошены свидетели уголовного преступления изъяты и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы.

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Подозреваемый в избиении сотрудник УГО уволен с должности и по решению суда находится под стражей. Его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1.ст.121 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Как известно, 1 августа около сотрудник охраны Управления государственной охраны Украины, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападавший нанес сильный удар в лицо, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

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На следующий день следователи территориального управления ГБР Киева сообщили ему о подозрении.

Чиканова отметила, что такое поведение сотрудников правоохранительных органов недопустимо. Человек, наделенный полномочиями, не имеет права применять силу против гражданского населения. ГБР будет жестко реагировать на подобные проявления.

Только за этот год ГБР сообщил о подозрении 93 сотрудникам правоохранительных органов за насилие в отношении граждан, 57 дел - направлены в суд.

Следователи ГБР проверяют информацию о причастности сотрудника УГО к другим противоправным преступлениям.

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