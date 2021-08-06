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Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба

Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба

Общее количество участников инициативы "Крымская платформа" возросло до 33, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет, и новые подтверждения непременно будут", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба 01

Автор: 

Крым (26373) саммит (1170) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Дело хорошее.Консолидация большинства усложнит брехню кремля. Процесс идет. Хоть и медленно.
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06.08.2021 13:37
+3
Крымская платформа это не что иное, как антипутинская коалиция, которая может легко открутить двуглавую голову последней империи - России. Последствия для России могут оказаться трагическими. На ее территории образуется множество независимых государств, которые не повторят ошибки России. Эти государства в отличии от России, буду гордиться своей историей, будут дорожить своей независимостью, будут уважать международное право, границы других государств. Единственно, что может сохранить от России ее старое название - Московия. Так, что поприветствует создание Крымской платформы, могильщика России
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06.08.2021 14:32
+1
Подожди трубить, циплят по осени считают. Давай посмотрим, сколько по факту приедут, а то обещателей всегда хватает.
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06.08.2021 13:35
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В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность выхода РФ из полуострова, - Кулеба/ Лучше всего к саммиту подготовлен глава МИД Франции Ле Дриан. Уж он то в моде понимает. Франция-родина выдающихся модельеров Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Пьер Карден, Юбер Живанши, Жан-Поль Готье , Жак Фат.
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06.08.2021 13:28 Ответить
Если участвует прызыдент, то в повестке дня будет кокс, покер и шлюхи... Мандель не пригласили, потому что при ее участии кокса понадобится в несколько раз больше...
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06.08.2021 13:36 Ответить
Подожди трубить, циплят по осени считают. Давай посмотрим, сколько по факту приедут, а то обещателей всегда хватает.
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06.08.2021 13:35 Ответить
Дело хорошее.Консолидация большинства усложнит брехню кремля. Процесс идет. Хоть и медленно.
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06.08.2021 13:37 Ответить
что это за платформа и когда придет поезд?
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06.08.2021 14:07 Ответить
Крымская платформа это не что иное, как антипутинская коалиция, которая может легко открутить двуглавую голову последней империи - России. Последствия для России могут оказаться трагическими. На ее территории образуется множество независимых государств, которые не повторят ошибки России. Эти государства в отличии от России, буду гордиться своей историей, будут дорожить своей независимостью, будут уважать международное право, границы других государств. Единственно, что может сохранить от России ее старое название - Московия. Так, что поприветствует создание Крымской платформы, могильщика России
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06.08.2021 14:32 Ответить
Ну ты размечтался..."будут гордиться своей историей, будут дорожить своей независимостью, будут уважать международное право, границы других государств". Там живет агрессивное, ментально отсталое, с рабской сущностью (точнее крепостной) стадо, которое не может жить без Царя, который должен за них думать
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06.08.2021 14:51 Ответить
Главное, что бы результатом этой платформы не стал запуск воды в Крым, при чем, единственным.
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06.08.2021 15:43 Ответить
 
 