Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба
Общее количество участников инициативы "Крымская платформа" возросло до 33, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет, и новые подтверждения непременно будут", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+3 Игорь Бех
показать весь комментарий06.08.2021 13:37
+3 Kare Resa
показать весь комментарий06.08.2021 14:32
+1 Ben23
показать весь комментарий06.08.2021 13:35
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий06.08.2021 13:28 Ответить Мне нравится 0
Дід Панас #485622
показать весь комментарий06.08.2021 13:36 Ответить Мне нравится 1
Ben23
показать весь комментарий06.08.2021 13:35 Ответить Мне нравится 1
Игорь Бех
показать весь комментарий06.08.2021 13:37 Ответить Мне нравится 3
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий06.08.2021 14:07 Ответить Мне нравится 1
Kare Resa
показать весь комментарий06.08.2021 14:32 Ответить Мне нравится 3
Вальдемар Кепський
показать весь комментарий06.08.2021 14:51 Ответить Мне нравится 1
Анна Красненко #465048
показать весь комментарий06.08.2021 15:43 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль