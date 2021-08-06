Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба

Общее количество участников инициативы "Крымская платформа" возросло до 33, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет, и новые подтверждения непременно будут", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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