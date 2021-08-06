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Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020
Украинский каратист Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В первом поединке Горуна встречался с Кеном Нисимурой из Японии и одержал победу - 2:1.
Во второй схватке украинец с минимальным преимуществом одолел Томаса Скотта (США) - 2:1.
В третьей схватке с венгром Габором Харспатаки была зафиксирована ничья - 0:0.
В заключительном поединке Горуна со счетом 1:4 уступил сопернику из Египта Абделазизе Абдалле и занял второе место в своей группе.
Таким образом, украинец гарантировал себе выход в полуфинал и, как минимум, бронзовую медаль.
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