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Новости Олимпиада-2020
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Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020

Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020

Украинский каратист Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом поединке Горуна встречался с Кеном Нисимурой из Японии и одержал победу - 2:1.

Во второй схватке украинец с минимальным преимуществом одолел Томаса Скотта (США) - 2:1. 

В третьей схватке с венгром Габором Харспатаки была зафиксирована ничья - 0:0.

В заключительном поединке Горуна со счетом 1:4 уступил сопернику из Египта Абделазизе Абдалле и занял второе место в своей группе.

Таким образом, украинец гарантировал себе выход в полуфинал и, как минимум, бронзовую медаль.

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Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020 01

Автор: 

карате (24) Олимпиада (1136) спорт (2423)


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Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7698

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06.08.2021 13:44 Ответить
 
 