Дело Шишова может быть политизировано: пытаемся как можно меньше втягиваться в геополитику, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет о преждевременности обнародования деталей расследования дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве и заверяет, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании.

По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле. "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала Генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - добавила Венедиктова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.