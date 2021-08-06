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Дело Шишова может быть политизировано: пытаемся как можно меньше втягиваться в геополитику, - Венедиктова

Дело Шишова может быть политизировано: пытаемся как можно меньше втягиваться в геополитику, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет о преждевременности обнародования деталей расследования дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве и заверяет, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании.

По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле. "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала Генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - добавила Венедиктова.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

расследование (3040) смерть (9215) убийство (6479) Венедиктова Ирина (726) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+14
Дело Шишова ОБЯЗаТеЛьно должно быть политизированно, чтобы его не затолкали в самый дальнмй угол такие ставленики РФ как Венедиктова Ермак и т д
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06.08.2021 13:44
+7
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Завтра вийдуть із СІЗО двоє підозрюваних у справі Вербицького та Луценка.
Один переховувався сім років і мав фальшивий паспорт.
Запобіжний їм не продовжили, бо судді у відпустці, а повторний авторозподіл не провели.
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06.08.2021 13:43
+5
Венедиктова успокоила Лукашенко-мы тебя не тронем. Почему: Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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06.08.2021 13:52
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https://mobile.twitter.com/t_bezruk Tetiana Bezruk @t_bezruk

https://mobile.twitter.com/t_bezruk https://mobile.twitter.com/t_bezruk



Завтра вийдуть із СІЗО двоє підозрюваних у справі Вербицького та Луценка.
Один переховувався сім років і мав фальшивий паспорт.
Запобіжний їм не продовжили, бо судді у відпустці, а повторний авторозподіл не провели.
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06.08.2021 13:43 Ответить
Дело Шишова ОБЯЗаТеЛьно должно быть политизированно, чтобы его не затолкали в самый дальнмй угол такие ставленики РФ как Венедиктова Ермак и т д
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06.08.2021 13:44 Ответить
Эта венедиктова сама непонятно шо. - Странные слова. Странные дела.
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06.08.2021 13:45 Ответить
Она £ура, что ли? Она имеет в виду обычное бытовое повешание белорусского оппозиционера, что ли?
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06.08.2021 13:47 Ответить
Она не дура. Она - враг.
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06.08.2021 14:19 Ответить
Она думает, что мы дураки.
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06.08.2021 15:01 Ответить
Венедиктова успокоила Лукашенко-мы тебя не тронем. Почему: Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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06.08.2021 13:52 Ответить
Какая к черту геополитика? Расследуйте дело как обычный криминал и все. А геополитика или нет, это уже решать президенту, который может виновных помиловать, если там есть или появятся какие-то геополитические интересы.
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06.08.2021 13:53 Ответить
У тебя на территории безнаказанно орудуют террористические группы спецслужб соседних тоталитарных стран, а ты будешь "как можно меньше втягиваться в геополитику"?!
Понятно почему она экзамен не смогла сдать в свое время - полная проф.непригодность!
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06.08.2021 14:00 Ответить
Она просто покрывает возможных убийц и может быть их даже знает.
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06.08.2021 15:06 Ответить
Как и следовало ожидать от зе-упырей, что дело Шишова будет замято, чтобы не портить отношения с бульбофюррером. ведь бубочка совсем скоро будет соседом таракана в подмосковье
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06.08.2021 14:04 Ответить
Он из-за этого бульбофюрера Семёнченко в тюрьму посадил, а тут вдруг из-за какого-то Шиишова будет неприятности досавлять?
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06.08.2021 15:08 Ответить
Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - добавила Венедиктова. Источник: https://censor.net/ru/n3281243

Ты права, *****. Политизированным также не будет дело по расследованию твоего повешения.
Сразу установят что ты самоповесилась
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06.08.2021 14:38 Ответить
Она будет доказывать, что его убили случайные наркоманы попавшиеся ему на пути его пробежки. Лишь бы подозрение на пало на дорогого Лукашенка.
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06.08.2021 14:59 Ответить
Що, ***** бурятська, куратор наказав "на бацьку батон не крошить"?
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06.08.2021 15:41 Ответить
Тут бачу два варіанти.
1. Після неї хоч потоп - якщо за місяць таки на дємбєль.
2. Дуже сподівається в такий спосіб дємбєля уникнути.
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06.08.2021 15:47 Ответить
А чи не забагато сьодні тут цієї проКурватурші? Просто від її разглагольствованій на ригачку тягне...
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06.08.2021 16:31 Ответить
 
 