Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, решение о его отставке не принято, - глава Нацполиции Клименко
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", - отметил он.
При этом Клименко подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.
Корреспондент издания сообщает, что Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.
Как удалось узнать Цензор.НЕТ, Крищенко отсутствует по причине того, что находится на массовой акции возле Шевченковского райсуда и выполняет служебные обязанности.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.
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это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
вот как ты думаешь, если завтра Орда оккупирует Киев сколько будет ментов, а сколько муссоров?
Писали, что в лугандонии ментами остались только несколько.., но я знаю только одного - этого Крищенко
Так что не каждый, кто был обязан это делать, не стал бы в тех условиях рисковать своей жизнью.