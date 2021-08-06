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Новости
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Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, решение о его отставке не принято, - глава Нацполиции Клименко

Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, решение о его отставке не принято, - глава Нацполиции Клименко

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", - отметил он.

При этом Клименко подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

Корреспондент издания сообщает, что Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.

Как удалось узнать Цензор.НЕТ, Крищенко отсутствует по причине того, что находится на массовой акции возле Шевченковского райсуда и выполняет служебные обязанности.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.

Читайте: В полиции не подтверждают уход Крищенко в отставку

Автор: 

Нацполиция (16436) Крищенко Андрей (372) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+4
Після смерті Володимира Рибака від рук катів-садистів близько до подвигу.
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06.08.2021 14:07
+3
а что ты о нем знаешь?
это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
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06.08.2021 13:57
+3
Ну ротація у зеленського дуже цікава. Прилаштовувати ригів-антимайданівців татарових на найважливіші посади.
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06.08.2021 14:09
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Папки с док-ми жрет????
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06.08.2021 13:48 Ответить
а что ты о нем знаешь?
это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
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06.08.2021 13:57 Ответить
Для тебя то что мусор сделал то что он ОБЯЗАН был сделать это подвиг????
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06.08.2021 13:59 Ответить
в тех обстоятельствах да вообще то - поэтому я и назвал его ментом, а не мусором
вот как ты думаешь, если завтра Орда оккупирует Киев сколько будет ментов, а сколько муссоров?
Писали, что в лугандонии ментами остались только несколько.., но я знаю только одного - этого Крищенко
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06.08.2021 14:06 Ответить
Я довольно много с ними пересекался что бы верить в ментов. В них, по ходу, только мусора и верят...
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06.08.2021 14:10 Ответить
Так ты у себя в Чебоксарах ты встречался.
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06.08.2021 14:16 Ответить
Тебе часто говорят что ты идиот?
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06.08.2021 14:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/485622,ты перегрелся на солнце! посиди в спаме,остынь
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06.08.2021 15:14 Ответить
Тут много ещё таких идиотов?
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06.08.2021 15:18 Ответить
Після смерті Володимира Рибака від рук катів-садистів близько до подвигу.
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06.08.2021 14:07 Ответить
Еще можно добавить, что Крищенко тогда боевики, захватывавшие милицейский участок, зверски избили, били железными прутами по голове, он долго после этого лечился.
Так что не каждый, кто был обязан это делать, не стал бы в тех условиях рисковать своей жизнью.
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06.08.2021 14:23 Ответить
Это произошло в Горловке, которой правят рашисты на пару с сепарами.
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06.08.2021 20:35 Ответить
А как же принцип ротации для руководителей регионального звена? Или опять будем заводить местечковых царьков, греющих кресло по 8-10 лет?
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06.08.2021 13:52 Ответить
Ну ротація у зеленського дуже цікава. Прилаштовувати ригів-антимайданівців татарових на найважливіші посади.
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06.08.2021 14:09 Ответить
что ты называешь ротация? то что Зеленский назначает "новые" лица, с запахом нафталина -типа Татарова или Кинаха?
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06.08.2021 15:17 Ответить
 
 