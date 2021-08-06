Руководители областей и громады должны организовать подвоз жителей сел к центрам вакцинации, - Шмыгаль

Областная власть должна работать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок, по крайней мере, в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.

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Отмечается, что перед руководителями областей поставлена задача в течение недели побывать в областных и районных центрах массовой вакцинации.

"Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого цитирует пресс-служба.