Руководители областей и громады должны организовать подвоз жителей сел к центрам вакцинации, - Шмыгаль
Областная власть должна работать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок, по крайней мере, в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.
Отмечается, что перед руководителями областей поставлена задача в течение недели побывать в областных и районных центрах массовой вакцинации.
"Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого цитирует пресс-служба.
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То може краще почнете працювати та закуповувати нормальну вакцину? Дивись народ й сам якось пiдтянеться на вакцинацiю.
Хоча шо це я - там же-ж вiдкатiв немає, де ж ви "хурчаватись" тодi будете?