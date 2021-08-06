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Новости Коронавирус и карантин
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Руководители областей и громады должны организовать подвоз жителей сел к центрам вакцинации, - Шмыгаль

Руководители областей и громады должны организовать подвоз жителей сел к центрам вакцинации, - Шмыгаль

Областная власть должна работать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок, по крайней мере, в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.

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Отмечается, что перед руководителями областей поставлена задача в течение недели побывать в областных и районных центрах массовой вакцинации.

"Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого цитирует пресс-служба.

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а может легче передвижной пункт вакцинации организовать в такие населенные пункты ???
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06.08.2021 13:52 Ответить
Шо, вже не знаєте куди дiвати китайський шмурдяк та iндуський фiзрозчин?
То може краще почнете працювати та закуповувати нормальну вакцину? Дивись народ й сам якось пiдтянеться на вакцинацiю.
Хоча шо це я - там же-ж вiдкатiв немає, де ж ви "хурчаватись" тодi будете?
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06.08.2021 13:54 Ответить
захотів щепитися Пфайзером - переглянув карту де щеплюють бригади Комірнаті. Записався через хєлсі - прийшов (опускаю організаційні моменти щеплення) штрикнувся перший раз ... Щоправда про шо далі - нихто не зна - хтось каже зателефонують, хтось каже сам записувався.. бригада взагалі не в курсі...
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06.08.2021 14:08 Ответить
Мій знайомий ходив в такий центр. Там море народу, Вавілон. Нахвалялись вакцинувати в аптеках та і забули про це.
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06.08.2021 13:54 Ответить
Яка турбота раптом. ><
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06.08.2021 14:36 Ответить
Задолбали. Как все технически скидываю на тергромады. Даже мусорня, помните, "полицейский громады". Вуаля, 50% финансирование на транспорт дай с местного бюджета. Обеспечь офисом... круто... потом начнется, дайте на ГСМ, ремонты... И тут, вуаля... организуйте подвоз. Пох...й что бюджеты у многих не просто не тянут элементарных вещей. Сей час начнутся нарады от ОГА с грозными призывами организовать вакцинацию, подвоз и прочую х...йню. **...ный совок.
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06.08.2021 14:52 Ответить
как раз в совке гос.бабла хватало на все
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06.08.2021 15:09 Ответить
При совке было крепостное право. Никто никого особо ни о чем не спрашивал. Был феодал, были холопы и приблеженые холопы к жопам феодалов.
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06.08.2021 15:11 Ответить
 
 