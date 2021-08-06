Венедиктова о деле Чауса: "Будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.
По словам генпрокурора, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.
В то же время, Венедиктова добавил, что общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.
Генпрокурора отметила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы: "Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются".
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