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Венедиктова о деле Чауса: "Будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов"

Венедиктова о деле Чауса:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.

В то же время, Венедиктова добавил, что общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.

Генпрокурора отметила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы: "Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются".

Читайте: "Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос

Автор: 

апелляция (628) Чаус Николай (330) Венедиктова Ирина (726)


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Я не знаю кто похитил Чауса, но, как независимый прокурор, я точно знаю кто этого не делал!
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06.08.2021 13:55 Ответить
Хто, хто... Вже всім відомо хто, а вона корчить з себе пришелепкувату.
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06.08.2021 13:59 Ответить
Та придушили б в камері по тихому. 1.Суддя. 2.хабар в 150тис баксів. 3. Втік з країни. Вистачить?
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06.08.2021 14:06 Ответить
Венедиктовой делать нечего, чтобы оценивать уровень эмоциональности общества по отдельным уголовным делам или у нас появилась новая клоунесса в стиле трижды Пискуна?..
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06.08.2021 13:57 Ответить
Скоро на экранах-"Кто слил операцию по вагнеровцам?" Не пропустите.
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06.08.2021 13:58 Ответить
Про вагнергейт вже і забули. З кожнної праски Чаус, Чаус, Чаус...
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06.08.2021 14:01 Ответить
раздуплилась...
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06.08.2021 14:00 Ответить
Опять Чаус нужен власти, чтобы теперь от дела Шишова еще отвлекать. Как уже достала это фриковое дело с фриком, как он судьей смог стать, хотя если Зе президент т о все логично.
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06.08.2021 14:14 Ответить
 
 