Венедиктова о деле Чауса: "Будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.

В то же время, Венедиктова добавил, что общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.

Генпрокурора отметила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы: "Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются".

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