Венедиктова о возможной связи гибели Шишова с делом Шеремета: Такие большие домыслы делать преждевременно. Ни одна из двух основных версий еще не отброшена

В рамках расследования гибели белоруса Виталия Шишова пока еще нет международного сотрудничества правоохранителей, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Непосредственно по Шишову пока что международного сотрудничества нет. Как показывает практика, для этого необходимо определенное время", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о сотрудничестве украинских правоохранителей с другими странами в рамках расследования этого дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках сотрудничества по конвенции дела находятся у нас, поэтому если у нас будут какие-то вопросы, мы уже будем спрашивать стороны. На сегодняшний момент об этом преждевременно говорить. Если будет необходимо, мы будем в рамках конвенции сотрудничать", - добавила она.

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По словам генпрокурора, версия убийства "рассматривается также очень тщательно".

"Ни одна из двух основных версий (самоубийство и убийство. - Ред.) еще не отброшена. Следствие работает… нам сейчас надо больше работать и меньше разглашать информации", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть это дело связано с делом Шеремета и иметь так называемый белорусский след, Венедиктова сказала: "На сегодняшний день такие большие домыслы делать (преждевременно), давайте двигаться step by step, чтобы мы понимали, какая версия будет приоритетной".

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.