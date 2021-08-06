Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО
В Киеве около 3 тысяч патриотов собрались под стенами Шевченковского районного суда, где началось заседание по делу харьковчанина Сергея Величко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, вчера, 5 августа, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома членов Азовского движения в Харькове. На задержанных ветеранов и патриотов завели уголовные производства. Участники акции указывают: дела сфабрикованы и необоснованы никакими доказательствами. Активисты вышли под суд, чтобы выразить поддержку Величко и всем патриотам, которых незаконно пресследуют.
"Наша численность уже выглядит убедительно и демонстрирует, что мы готовы. Пройдя множество испытаний, закаленные Майданом, войной, борьбой с врагом внутри страны, так просто сдаваться не собираемся. И если у Зеленского есть намерение посягнуть на воинов-патриотов, то у него есть все шансы повторить судьбу большинства своих предшественников - уйти с позором", - сообщили в "Национальном корпусе".
Сергей Величко (позывной Чили) - харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны, автор известного во всем мире лозунга "Путин - х*йло".
В "Нацкорпусе" убеждены: процесс над ним связан с активной гражданской позицией: "Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский прибегнул к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальные интересы государства".
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ситуація - вори в законі - вигнав
тарифи не піднімає в 10 разів як декотрі і не хизується перед іноземцями що підняв навіть більше ніж треба
не краде
Багато ще гарного
знаючи про розкрадання ковідного фонду в догоду "великогобудівництва" з якого потім знов крали.
знаючи про "короновак", який виявляється не можна закуповувати без фірми-прокладки.
знаючи про перерозподіл впливів на митниці.
знаючи про те, що антимонопольний штампує рішення на догоду ахметова.
знаючи, про те, що прибуткові в останні роки державні підприємства, "раптово" стали не тільки не прибутковими, а збитковими.
знаючи про зростання статків його оточення, хоча б навіть з того, що вони не соромлячись показують офіційно.
знаючи це все, ви ще наважуєтесь патякати, що воно не краде?
ох, ***, яке ж ви кончене.
може тому, що голова СБУ -стовідсотково голова того самого "некумівського" зеленського?
може тому, що голова МВС - стовідсотково голова "демократичного" зеленського?
може тому, що радник (а точніше куратор) ОП з правоохоронної діяльності - стовідсотково людина "новообличного" зеленського?
може тому, що всі гілки влади в країні очолюють люди з оточення зеленського або єрмака, може тому, що всі гілки влади, всупереч Конституції призначаються та підпорядковуються безпосередньо зеленському?
сечу з очей витріть, або, якщо ви все розумієте, припиніть заливати її в очі іншим.
Теперь "не краде" - ГДЕ, МЛЯТЬ, 35 МИЛЛИАРДОВ ИЗ АНТИКОВИДНОГО ФОНДА?! ПОЧЕМУ КИЛОМЕТР ДОРОГОИ ПРИ ЗЕЛЕ СТОИТ В РАЗЫ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРИ ПОРОХЕ?! Почему 100 миллиардов на объездную дорогу в Киеве вывели из-под тендера?! Баран ты пучеглазый, когда тебе уже моча зе-шоблы глаза промоет, ссут тебе уже третий год в твою тупую морду, а ты все не умнеешь.
Думаю, что даже четыре ортодоксальных уклониста не перевесят одного Патриота !!!
Більшість членів НК занадто амбіційні та честолюбні і як наслідок, деякі з них, щоб підняти свій статус в очах оточуючих іноді мають тенденцію похизуватися певними своїми "подвигами" вже поза зоною БД, направленими на підтримку своєї організації...
Патріотизм це звісно чудово, але не думаю, що він може перекривати собою ганебність певних вчинків...
Нацжонам і Порошенко не такий був!
Одні жони патріоти!
Що цікаво: заодно вони би вступились за чесного суддю цього же Шевченківського райсуду Євгена Сидорова - але вони, видать, за нього навіть нічого не знають...
22 липня ц.р. слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євген Сидоров, розглянувши скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, визнав незаконними дії ДБР і зобов'язав внести у ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 111 Державна зрада, що викладені у заяві Юрія Гудименка, Ігоря Лапіна та Андрія Тетерука.
Якщо коротко - то це йде мова про так звану "справу вагнерівців" і звинувачення на адресу Президента Зеленського у державній зраді.
І ось, пройшло лише два тижні від того рішення, а суддя Євген Сидоров отримав ПЕРШЕ у своїй 25 річній судовій практиці дисциплінарне стягнення! Раптом!
Тут треба пояснити, що наявність або відсутність подібних стягнень у особовій справі судді стає вирішальним у питанні його кар'єри. Саме через такі стягнення, система, вибудована колись паном Портновим, позбавляє неугодних суддів кар'єри та місця роботи!
До речі, про Портнова. Влітку 2020 року саме Євген Сидоров скасував рішення слідчих і не дав їм закрити кримінальну справу проти колишнього голови Адміністрації президента України часів В.Ф. Януковича - ПортноваА.В.!
Так-так, вам не здалося - суддя українського суду в 2020 році не побоявся й не дав слідчим зробити те, що вони майже завжди роблять, коли треба зам'яти якусь справу - вони її просто закривають.
Але, цього разу, вони не вгадали. Євген Сидоров виявився принциповою людиною та суддею але це й не дивно для мене, бо він колишній офіцер, суддя військового суду!
Коротенько про суть справи: один з прокурорів ГПУ (Олександр Божко) звернувся до правоохоронних органів через те, що А.Портнов відкрито йому погрожував за виконання ним службових обов'язків.
Таке зухвале рішення судді Сидорова обурило Портнова і він вирішив покарати Євгена за його принциповість та непокору, використовуючи для цього загальновідомих одіозних осіб.
Так, протягом короткого проміжку часу, на Євгена Сидорова у Вищу Раду Правосуддя було направлено близько 30 скарг; увага: від М.Бужанського та С.Демченко - депутата Верховної Ради та високопосадовця з офісу преЗЕдента, яких ЗМІ тісно пов'язує дружбою із паном Портновим!
Но й це ще не все!
Як виявилось, вказані особи, які жодного разу не були присутніми у судових засіданнях у справах, що розглядав суддя Сидоров Є.В. та не були у них стороною, "невідомими шляхами" отримали у своє розпорядження матеріали судових справ які можна було отримати лише від працівників аппарату суду, що є протизаконним!
За цим фактом, за ініціативою Євгена Сидорова, у Шевченківському суді було проведено службове розслідування, яке підтвердило факт виготовлення вказаних копій з автоматизованої системи документообігу суду, однак встановити, хто ж саме з працівників суду, всупереч своїх посадових обов'язків, передав невідомим особам дані документи не змогли. Не змогли це встановити і працівники ДП ІСС України, що адмініструють АСДС Шевченківського районного суду м. Києва, які мають таку технічну можливість, але чомусь не змогли....
Що стосується самих скарг, які пани депутати спрямували до ВРП то всі вони були написані як під копірку і відрізнялись лише невеличкими косметичними правками, що не заважало ВРП побачити в них єдину природу походження. Іншими словами - вони були однаковими як за формою так і за змістом.
Ці скарги, враховуючи статус скаржників та кількість поданих ними 30 скарг у такий короткий час, розглядались ледь не усім складом ВРП, і абсолютна більшість з них тоді, в 2020-му, не знайшла підстав для притягнення судді Є. Сидорова до відповідальності; тому скаржникам було відмовилено у відкритті провадженнь по 29 (!) скаргам - у зв'язку із тим, що їх визнали явно безпідставними та політично мотивованими.
І ось раптом, після винесення суддею Сидоровим рішення про зобов'язання ДБР відкрити провадження по справі про "державну зраду" у якій фигурує Президент В. Зеленський, дістають одну з цих явно замовних скарг і притягують суддю до дисциплінарної відповідальності! До цього у цієї скарги не було особливих перспектив, а тут так поспішають, що накладають стягнення коли він, Є.Сидоров, перебуває у відпустці!
Перше за всю службу судді дисциплінарне стягнення - "попередження".
Що буде далі, якщо ми дозволимо так розправлятись із неугодним? І я чудово розумію офіцера Євгена Сидорова, бо, нажаль, сам пройшов цей шлях - шлях людини та офіцера який не погоджується із вседозволеністю, самоправством і зухвалістю "сильних мира сього" та діє керуючись цінностями та внутрішніми переконаннями.
Якщо ми втрутимося, то владі буде важко розправитися з порядним суддею. Якщо ні - ми втратимо останні шанси на закон і справедливість. Якщо суспільство стане контролювати цю справу, то не дасть зламати суддю та порядну людину. Тим більше, що те саме суспільство постійно вимагає від судової системи ришучих змін і мріє про чесних суддів. То для цього потрібно щось робити. Саме не "розсосеться", шановні. Автор: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004111636825&__cft__[0]=AZVYXngaKVQ1fAOUXoo9tsVIUOwvMbb63smBgfHc_rGGK15F4LFKTBabcE7oZiOEWFhFhdJ6YwJQuGAwvyvh92uWodJHIYtHTbI6Ro7mYy1CBVYII1slw6EIfDtxOdD1Uf4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Ковальов , - і https://emiliozk.livejournal.com/3474122.html?view=6886090#t6886090 тут, в блозі emiliozk
Там і про наїзди на Горбатюка...
Але ше одна прикметна справа, епілог розслідування "Незадовго до публікації цієї статті "Слідство.Інфо" довідалося з власних джерел, що Генпрократура вирішила забрати розслідування щодо погроз Божку від Державного бюро розслідувань. Тепер це провадження веде Служба безпеки України". Судячи з усього, це розслідування злочинів Портнова в нетрях СБУ закрите, закінчилось нічим, попросту похерене. Інакше - давно вже було би на розгляді в суді по звинуваченню Портнова...
И никто фото не сделал этой толпы?
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який знищує патріотів, а з тебе, як з повії нахабно сміється!