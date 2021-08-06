В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией России, - Венедиктова

"Департаменты войны" аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

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