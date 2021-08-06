В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией России, - Венедиктова
"Департаменты войны" аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.
Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.
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Зеленський підписав Закон України про ліквідацію воєнної прокуратури.
Розкручують, щоб Порошенко притягти.
https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
Суддя, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, був покараний. На Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення. Вперше за 25 років служби.
Офіс Президента не зупиняється ні перед чим, аби притиснути, дістати, покарати, кожного, хто їм заважає. Або ви будете, як покірне телятко. Або терпіть покарання, кримінальні справи та погрози.
Коли Юрій Гудименко разом з Ігорем Лапіним та Андрієм Тетеруком подали заяву про державну зраду Зеленського у справі «вагнерівців» до ДБР, то бюро відмовилося її реєструвати. Ми пішли до суду й поскаржились на дії ДБР.
І ось, 22 липня, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров розглянув нашу скаргу й визнав, що ДБР діяло незаконно. І справу за державну зраду проти Зеленського відкривати треба.
Через два тижні суддя отримує дисциплінарне стягнення.
Цього разу Офіс Президента використав Андрія Портнова та наближених до нього нардепів Бужанського та Демченка. Саме вони протягом сорока днів бомбардували скаргами Вищу раду правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.
Сам Євгеній Сидоров вже повідомив, що із накладеним дисциплінарним стягненням не погоджується, лишається вірним присязі та готує апеляцію. Те, як посіпаки Зеленського і Єрмака сьогодні «заганяють» суддю, говорить про нього більше, ніж двадцять п'ять років беззашкварної роботи в професії.
Ми будемо стежити за ходом цієї справи і будемо вимагати від ДБР відкриття справи про держзраду. Бо ми маємо справу з бандитами. Звичайними бандитами, хоч і одягненими в елітні костюми. І вони дуже бояться, коли їх злочини починають розслідувати. А тим більше, коли про них починають говорити всі.
Зрештою, термін Зе збігає. І «хеппі енду» точно не буде.