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Новости Агрессия России против Украины
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В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией России, - Венедиктова

В СБУ и Нацполиции создадут

"Департаменты войны" аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о деле Чауса: "Будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов"

Автор: 

Нацполиция (16436) россия (95413) СБУ (19871) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
Такой департамент уже был. Эта тупая курица всех поувольняла. Имитация бурной деятельности.
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06.08.2021 14:22
+12
А дело вангеровцов туда войдет?
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06.08.2021 14:22
+9
Департамєнт войни, дєпартамєнт міра, дєпартамєнт по делам Чауса, дєпартамєнт поддєржкі потєрпєвшего...
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06.08.2021 14:25
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Такой департамент уже был. Эта тупая курица всех поувольняла. Имитация бурной деятельности.
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06.08.2021 14:22 Ответить
В пані сьогодні словесний пронос !!!)))
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06.08.2021 14:32 Ответить
А дело вангеровцов туда войдет?
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06.08.2021 14:22 Ответить
Департамєнт войни, дєпартамєнт міра, дєпартамєнт по делам Чауса, дєпартамєнт поддєржкі потєрпєвшего...
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06.08.2021 14:25 Ответить
Зелени гельмінти розмножуються за геометричною прогресією !!!)))
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06.08.2021 14:33 Ответить
Детки подрастают, а пристраивать некуда, приходится открывать всякие, новые департаменты.
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06.08.2021 21:22 Ответить
И для этого Гюндуза Мамедова уволили?
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06.08.2021 14:25 Ответить
Шёл 2021-й год, 8-й года войны , а "департаменты войны" ещё не созданы... Вопрос : а что делали с 2014-го? Кто-то видел на фронте сводные батальоны прокуроров, сбушников, особенно их "экономистов" и милиционеров?..
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06.08.2021 14:26 Ответить
23 вересня 2019 року

Зеленський підписав Закон України про ліквідацію воєнної прокуратури.
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06.08.2021 21:58 Ответить
так наркєт призедент міра ж!
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06.08.2021 14:26 Ответить
Буде розслідувати що завгодно, тільки не Зеліну державну зраду.
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06.08.2021 14:36 Ответить
і Міністерство Правди..
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06.08.2021 14:41 Ответить
Новый департамент по дерибану бюджета.
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06.08.2021 15:12 Ответить
Ще не всі блазні з 95-ква , прилаштовані біля корита
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06.08.2021 15:59 Ответить
"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. Нет ничего хуже если в стране глупостью увлекается власть а особенно ген,прокурор.Одна линия может быть только от ЕДИНОГО "департамента " в стране,но если их много,то это одно и то же мракобесие ,что и при ловле "чавушеску украинского",то СБУ ,то НАБУ,то он там, а то там он.Мировая общественность с недоумением смотрит на движение глупости "зе" власти
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06.08.2021 17:20 Ответить
Маю підозру, що головне це: "І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і за Іловайською трагедією"

Розкручують, щоб Порошенко притягти.
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06.08.2021 18:23 Ответить
Іловайськ: смертельна авантюра. Аналіз передумов.

https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
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06.08.2021 22:09 Ответить
Багато емоцій, припущень ... Нуль документів.
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07.08.2021 17:48 Ответить
Если хочешь бороться с преступностью - борись. Не хочешь - создавай департаменты для замыливания глаз общественности и отличные должности для родственничков. Это уже было в 90-х прошлого века. Вспомним этих "беркутов", "рысей", "слонов", "бегемотов" и пр. шваль.
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06.08.2021 18:40 Ответить
Під час війни - військова прокуратура, військова поліція, ТРИБУНАЛ!!!- а не байки сивої кобили із 100відсотковим " внеском" !!!- вивчай матчасть, а не нові матюги виписуй!!!
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06.08.2021 20:10 Ответить
У нас агрессор оттяпал три области, а мы создаем кружки по изучению вопроса, как это удалось северо-восточным племенам.
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06.08.2021 21:34 Ответить
видимость бурной деятельности
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06.08.2021 22:16 Ответить
И ещё одна бюрократическая опухоль на бюджете государства ...
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06.08.2021 23:22 Ответить
Будут ермака-Козыря, татарова и портнова и прочих агентов руSSни отмазывать?
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07.08.2021 02:53 Ответить
Януковичів потрібно зупиняти поки вони маленькі
У СБУ та Нацполіції створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2594

Суддя, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, був покараний. На Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення. Вперше за 25 років служби.

Офіс Президента не зупиняється ні перед чим, аби притиснути, дістати, покарати, кожного, хто їм заважає. Або ви будете, як покірне телятко. Або терпіть покарання, кримінальні справи та погрози.

Коли Юрій Гудименко разом з Ігорем Лапіним та Андрієм Тетеруком подали заяву про державну зраду Зеленського у справі «вагнерівців» до ДБР, то бюро відмовилося її реєструвати. Ми пішли до суду й поскаржились на дії ДБР.

І ось, 22 липня, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров розглянув нашу скаргу й визнав, що ДБР діяло незаконно. І справу за державну зраду проти Зеленського відкривати треба.

Через два тижні суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Цього разу Офіс Президента використав Андрія Портнова та наближених до нього нардепів Бужанського та Демченка. Саме вони протягом сорока днів бомбардували скаргами Вищу раду правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.

Сам Євгеній Сидоров вже повідомив, що із накладеним дисциплінарним стягненням не погоджується, лишається вірним присязі та готує апеляцію. Те, як посіпаки Зеленського і Єрмака сьогодні «заганяють» суддю, говорить про нього більше, ніж двадцять п'ять років беззашкварної роботи в професії.

Ми будемо стежити за ходом цієї справи і будемо вимагати від ДБР відкриття справи про держзраду. Бо ми маємо справу з бандитами. Звичайними бандитами, хоч і одягненими в елітні костюми. І вони дуже бояться, коли їх злочини починають розслідувати. А тим більше, коли про них починають говорити всі.

Зрештою, термін Зе збігає. І «хеппі енду» точно не буде.
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07.08.2021 06:27 Ответить
зачем отменили военную прокуратуру? ответ прост- держать под своим контролем
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07.08.2021 07:16 Ответить
 
 