По результатам третьей экспертизы будет новый толчок для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова

По результатам ожидаемой в августе третьей экспертизы в рамках расследования дела об Иловайской трагедии будут допрошены все, на кого укажет эта экспертиза.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Расследование продолжается. То, что можно озвучить: было проведено более 900 допросов, было проанализировано более 1600 документов, уже было проведено две экспертизы… Очень бы хотелось, что бы третья экспертиза была завершена в августе… По результатам третьей экспертизы, я думаю, будет новый толчок для нашего расследования", - сказала Венедиктова.

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При этом она подчеркнула, что следствие продолжает двигаться в том же направлении, которое было определено по результатам первой экспертизы, которая указала, что вторжение российской федерации является основной причиной трагедии.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли ожидать уведомление подозрений высшим высокопоставленным лицам государства на то время, генпрокурор сказала: "Понимаем ожидания общества, но правоохранительная система работает в соответствии с теми фактами и документами, которые есть. Можно ожидать допроса всех лиц, на которые нам укажет третья экспертиза, а о подозрениях - мы не работаем на заказ".

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Также Венедиктова сообщила, что рассекречивать информацию, что было анонсировано ранее, будет Генштаб, а инициирует этот вопрос СБУ.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.