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По результатам третьей экспертизы будет новый толчок для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова

По результатам третьей экспертизы будет новый толчок для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова

По результатам ожидаемой в августе третьей экспертизы в рамках расследования дела об Иловайской трагедии будут допрошены все, на кого укажет эта экспертиза.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Расследование продолжается. То, что можно озвучить: было проведено более 900 допросов, было проанализировано более 1600 документов, уже было проведено две экспертизы… Очень бы хотелось, что бы третья экспертиза была завершена в августе… По результатам третьей экспертизы, я думаю, будет новый толчок для нашего расследования", - сказала Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Материалы уголовного производства об Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова

При этом она подчеркнула, что следствие продолжает двигаться в том же направлении, которое было определено по результатам первой экспертизы, которая указала, что вторжение российской федерации является основной причиной трагедии.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли ожидать уведомление подозрений высшим высокопоставленным лицам государства на то время, генпрокурор сказала: "Понимаем ожидания общества, но правоохранительная система работает в соответствии с теми фактами и документами, которые есть. Можно ожидать допроса всех лиц, на которые нам укажет третья экспертиза, а о подозрениях - мы не работаем на заказ".

Также читайте: "Иловайский котел": Двух российских генералов подозревают в убийстве украинских воинов

Также Венедиктова сообщила, что рассекречивать информацию, что было анонсировано ранее, будет Генштаб, а инициирует этот вопрос СБУ.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

Иловайск (469) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+15
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5440
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06.08.2021 14:27
+11
Ти тут мізки не засерай, а розслідуй вагнергейт.
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06.08.2021 14:28
+10
Кто эксперт? Коломойский? Или сразу Путин?
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06.08.2021 14:26
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"толчек" - це в туалеті?..
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06.08.2021 14:26 Ответить
какаяразница!
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06.08.2021 14:28 Ответить
...це до питання, як молоді 40 мінус вивчають росмову в інтернетрях
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06.08.2021 14:32 Ответить
экспертиза чего походка Порошенко якобы в Иловайске..Вова Зеленский таки больной подонок мразь и дегенерат по НЕМУ ПСИХИАТРИЯ ПЛАЧЕТ ВКУПЕ С НАРКОЛОГАМИ...его мозг надо током лечить или вообще лоботомию делать...
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06.08.2021 14:44 Ответить
Кто эксперт? Коломойский? Или сразу Путин?
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06.08.2021 14:26 Ответить
Діспєчєр Карлос.
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06.08.2021 14:28 Ответить
Не "новий толчьок" а "очєрєдной".
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06.08.2021 14:27 Ответить
Толчок в сортирі, коли на це вже пішло.
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06.08.2021 14:30 Ответить
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5440
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06.08.2021 14:27 Ответить
Демагогией занимается.
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06.08.2021 14:28 Ответить
Ти тут мізки не засерай, а розслідуй вагнергейт.
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06.08.2021 14:28 Ответить
А был ли мальчик?
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06.08.2021 15:47 Ответить
Так Матиос же кукарекал, что дело расследовано и вопрос за политиками?.. Ясно-понятно, очередной многолетний кейс Гонгадзе за деньги лохов-налогоплатильщиков
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06.08.2021 14:28 Ответить
Судя по тому как дуются,толчок малопродуктивный.А судьи непонятно за кого.Может и за врага. Зеля очень непереборчив в избранниках. Это настораживает и снижает авторитет.
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06.08.2021 14:30 Ответить
а вави буде новий толчек!

По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7987
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06.08.2021 14:30 Ответить
твое лицо, когда поняд, что ты не патриций, а просто сидишь в туалете Древнего Рима!
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06.08.2021 14:39 Ответить
Що таке толчек???
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06.08.2021 14:31 Ответить
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9795
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06.08.2021 14:34 Ответить
Венедиктова: может быть политизировано/ Будут апелляции/ о возможной связи/ создадут/ будет новый толчок/ "Блаженными" назывались пророки и чудотворцы. Блаженные нередко бывали безумными или умственно отсталыми. В России блаженные пользовались уважением. Считалось, что Василий Блаженный мог ходить по воде по примеру Господа. Многие утверждали, что видели, как тот прогуливается по Москва-реке .В РФ Венедиктова была бы
в авторитете.
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06.08.2021 14:37 Ответить
Для активной "работы" прокуратуры должно быть ДВА главных критерия:
1. Дело было возможно, хотя бы теоретически повесить на Порошенко.
2. Дело было невозможно, хотя бы теоретически привязать к теперешним ворам и предателям.
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06.08.2021 14:38 Ответить
то есть Каламуйский, Корбан, Хомчак и Семенченко/Гришин опять останутся не наказанными?!..
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06.08.2021 14:40 Ответить
накажут и еще разных говнокомандующих , спьяну посылающих солдат на погибель
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06.08.2021 15:18 Ответить
а ты чей фермер будешь?.. вижу в тебе вывих мозгов..
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06.08.2021 15:21 Ответить
Блискавична швидкість розслідуваня!

І семи років не сплило!
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06.08.2021 14:41 Ответить
Шо она несёт? Какая эспертиза? Для у становления факта чего? Что там вообще они расследуют уже годы? Дурь какая-то
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06.08.2021 14:42 Ответить
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3203
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06.08.2021 14:42 Ответить
**** БЛ...!
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06.08.2021 17:38 Ответить
Вони ненавиділи свою (не свою) державу і себе, тому й голосували за капітуляцію, хаос, знищену економіку і свою ганьбу.
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06.08.2021 16:57 Ответить
Будут допрошены все причастные-и путлер,*****,тоже будет допрошен?!***** зелёная все никак не придумает как шефу с Банковой подлизнуть.фу-противно!
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06.08.2021 14:45 Ответить
После Йолвайска Путлер срочно засекретил потери РАБссии в том бою...видать Порошенко дал просраться Мавзолейному быдлу нехило...
Красиво об этом сказали тогда Немцов и псковский депутат Лев Шлосберг...,мы обосрались по полной в Украине,а гибель Псковской дивизии ВДВ,это позор навсегда...,Льва Шлосберга тоггда жестоко избили за ПРАВДУ...,но он выжил...
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06.08.2021 14:47 Ответить
Даже если сегодня вы поедете в деревню Выбуты Псковской области на местное клабище вас не пустят даже с РАБссинским паспортом...кладбище закрыто для посещений...,а их там лежит тьма...раз такая секретность...
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06.08.2021 14:55 Ответить
и кто там будет фигурировать? обсосы мокшанские? может обсос гиркин-стрелков? И что вы там нарасследуете? попали в окружение из-за входа мокшанских войск? может осбстрелы с территории моржовии расследуете? ну или что то типа того?
та нет - опять Порошенко насрал вам в штаны!
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06.08.2021 14:56 Ответить
Крыса Гиркин хоть и гнида позорная но сказал честно когда был у Максима Калашникова в Ютьюбе...:мы на Донбассе обосрались...
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06.08.2021 14:59 Ответить
виновные в гибели солдат должны понести ответственность, говнокомандующие мрази
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06.08.2021 15:15 Ответить
Як завжди меле шо попало...
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06.08.2021 16:18 Ответить
Всі підозрювані будуть допитані???
Шо - і Шойгу теж? І навіть Ху#ло?
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06.08.2021 17:35 Ответить
Це потрібно було давно зробити
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06.08.2021 18:53 Ответить
 
 