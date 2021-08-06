В деле "ПриватБанка" вскоре будет информация по итогам международного поручения, - и.о. главы САП Грищук

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук рассчитывает на получение в ближайшее время информации по результатам международно-правового поручения в деле "ПриватБанка" (Киев).

"Что касается "Привата"... Там есть несколько эпизодов, они являются перспективными. По одному из них идет выполнение международно-правового поручения. В ближайшее время, надеюсь, получим по нему информацию", - сказал Грищук на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Напомним, 23 февраля 2021 года Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.