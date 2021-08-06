В Киеве за COVID-вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall дают билеты на матчи с ФК "Шахтер", - Минздрав

С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев. Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах", - цитируется замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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В настоящее время вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые состоятся на НСК "Олимпийский" в столице. Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

Минздрав призывает бизнес и власти других городов сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

Центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает каждый день без выходных по графику 11: 00-21: 00.