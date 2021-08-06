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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за COVID-вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall дают билеты на матчи с ФК "Шахтер", - Минздрав

В Киеве за COVID-вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall дают билеты на матчи с ФК

С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев. Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах", - цитируется замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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В настоящее время вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые состоятся на НСК "Олимпийский" в столице. Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

Минздрав призывает бизнес и власти других городов сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

Центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает каждый день без выходных по графику 11: 00-21: 00.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
как наркоманам.... первая доза всегда бесплатна.....
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06.08.2021 15:00
+6
Как и говорилось) Скоту нужна халява) Скоро начнут давать 5% скидки на пиво "рогань" в атб, и бесплатный одноразовый проездной в метро.
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06.08.2021 15:04
+5
что за бред? как прививка может брать борьбу с вирусом на себя? Вот в єтом всем посте - вся российская "наука" с "прогрессом"
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06.08.2021 15:17
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как наркоманам.... первая доза всегда бесплатна.....
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06.08.2021 15:00 Ответить
Бесплатны все дозы.
И никакой зависимости это не вызывает, так что харе бредить и манипулировать.
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06.08.2021 16:08 Ответить
Хе-хе. лапоть детектед
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06.08.2021 17:20 Ответить
А скоро начнут давать в рыло...😀
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06.08.2021 15:02 Ответить
та може й таке буде, як не щепився, розхворівся, та не вийшов на роботу та не провів виплату пенсій мільйонам....
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06.08.2021 15:04 Ответить
Поражаюсь инерционности мышления вакцинаторов- даже в средние века продавали индулигенции на каждом углу!
Надо уже продавать вакцину от импотенции, от бесплодия или там вакцина " большое счастье! на основе героина...
Дальше по потребности - вакцина учусь на отлично, от боли в суставах , от радикулита , от сглаза, от порчи итд итп...
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06.08.2021 16:01 Ответить
Поражаетесь вы по одной причине - и причина это - ваше собственное невежество. Хоть погуглите, почитайте общие принципы работы вакцин, чтобы этот бред не писать.
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06.08.2021 16:10 Ответить
Сомнительный приз. Особенно из-за матча с Александрией все так и ринутся колоться.
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06.08.2021 15:04 Ответить
Если бы Александрия вжарила бы шахту со счетом например 0:4, то по такому делу можно и уколоться
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06.08.2021 15:36 Ответить
у нас на работе первым дали 3 отгула ,,,
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06.08.2021 16:02 Ответить
Как и говорилось) Скоту нужна халява) Скоро начнут давать 5% скидки на пиво "рогань" в атб, и бесплатный одноразовый проездной в метро.
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06.08.2021 15:04 Ответить
Пусть так...несознательный скот хоть как-то нужно заинтересовать.
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06.08.2021 16:11 Ответить
100%
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06.08.2021 16:28 Ответить
Ашотакое? План провален?
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06.08.2021 15:05 Ответить
_Почему-то на ум приходят мысли о бесплатном сыре, хотя и не состою в секте антипрививочников.
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06.08.2021 15:05 Ответить
Да. Можешь поучаствовать в статистике:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью.
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06.08.2021 17:22 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

Я теж статистику наведу.

Кампанія з вакцинами в UK почалася 8 грудня 2020 (в неті є інфа).
Від 5 березня 2020 (коли зареєстрували 1-шу смерть) до 8 грудня 2020 померло 62 123 (9 місяців)
Від тієї дати до 2 серпня 2021 - 67 963 (8 місяців).

Можете і по інших країнах дивитися. Так, можуть аргументувати тим, що треба порівнювати з повним щепленням і наводити інші більш або менш вагомі фактори. Реальну картину складно отримати та й не дадуть.

Більше того, я критично ставлюся і до інфи від даного ресурсу, оскільки в смерті від ковіду записують дуже і дуже багатьох, сердечників, онкохворих і т.д.
Є лише ретельно проштовхувана тема, а достовірності якраз катма.
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07.08.2021 00:55 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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06.08.2021 15:12 Ответить
что за бред? как прививка может брать борьбу с вирусом на себя? Вот в єтом всем посте - вся российская "наука" с "прогрессом"
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06.08.2021 15:17 Ответить
У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 7746 https://censor.net/ua/user/160165 Вся российская "наука и прогресс" в вакцине "Спутник", от которого все нормальные страны отказываются.
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06.08.2021 15:24 Ответить
Які гарантії можеш дати ти, якщо навіть виробник за наслідки не відповідає?
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06.08.2021 15:26 Ответить
Цель России в том, чтоб подрывать мировой порядок, мировые демократии, уверенность людей в способности своих властей решать проблемы. Потребность России - подрывать доверие граждан демократических стран к тому, что говорит их власть, медиа. Это феноменальная ситуация, поскольку никто не знает, сколько по правде случаев заболеваний в России. Там вся информация только от официальных властей, но мы все интуитивно понимаем, что Россия, как и все страны на нашем континенте, стоит перед угрозой эпидемии.

Есть такая психологичаская особенность - люди начинают доверять не только правдивой, но и знакомой информации. Если они даже слышали многократно, что что-то является неправдой, это повышает их доверия к этой неправдивой информации - как вода камень точит: РФ повторяет, повторяет, повторяет - запускает новое, не пошло что-то - давайте другое.
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06.08.2021 15:32 Ответить
уверенность людей в способности своих властей решать проблемы

У нас то как раз и подрывать ничего не надо У нас власть "руки из жопы" и "тут можна прибарахлицца, внукам хватит"
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06.08.2021 15:35 Ответить
Мені плювати на мету твоєї расії. Довгострокові гарантії - де? А ніде, нема їх. Йди лісом разом зі своєю расією. Я про неї тіки тут і бачу від тебе і Ко.
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06.08.2021 15:38 Ответить
Во-первых, надо четко понимать, что любая цель информационной атаки - изменить наше эмоциональное состояние: напугать, разозлить, подтолкнуть к каким-то решениям. Как только мы ознакомились с каким-то сообщением, услышали новость и у нас резко изменился эмоциональное состояние, - почти 100% это признак того, что нас атаковали в информационном плане. Поэтому надо успокоиться и критически посмотреть на сообщение: это то, чего не хватает украинскому обществу - критического взгляда на ситуацию. Чем больше информация жареная, сенсационная - тем больше подозрений она у нас должна вызвать.
Во-вторых, любую информацию нужно проверять по меньшей мере в трех альтернативных источниках. И желательно, чтобы это были не просто интернет, телевидение - не поленитесь обратиться к экспертам, людям, которые разбираются в этих вопросах. Ибо один раз - это случайность, два - совпадение, а три - это система.
Если есть три подтверждения, в принципе, можете начинать верить в эту информацию. И главное - помнить, что сегодня любые информационные атаки, хайп всегда направленны и многоцелевые. Нужно пытаться разобраться в каждой ситуации как можно глубже.
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06.08.2021 15:43 Ответить
: это то, чего не хватает украинскому обществу -



В мире больше 50% верующих и только 12 % неверующих, т.е только у каждого 10-го
критический взгляд
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06.08.2021 16:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/160165 Москалі не всесильні.Для США наприклад,загрозу несе Китай,причому набагато більшу,ніж москалі.

А уряди країн самі підривають довіру.
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07.08.2021 01:05 Ответить
Там и по смыслу и по лексике угар полный. Один термин "иммуна дефицита" чего стоит...
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06.08.2021 15:27 Ответить
У чувака в методичке лютый полет фантазии, хотя если представить, что ковидло мутирует до способностей ВИЧа, который будет передаваться воздушно-капельным, а не через пиписку, то перспективы у человечества, как у вида, так себе
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06.08.2021 15:29 Ответить
А вот через год, когда вспыхнет новый вирус,

грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ.
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06.08.2021 16:05 Ответить
грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ

главная цель не заработать.чтоб её узнать,жмите сюда https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 цель вакцинации
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06.08.2021 18:26 Ответить
Идиотизм …..
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06.08.2021 15:48 Ответить
Яша, вы все вакцину варите?
Мойша , вы отстали от жизни- справки штампую!...
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06.08.2021 16:06 Ответить
Билеты берите но не колитесь . Теперешние вакцины уже не еффективны , вирус научился их обходить .
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06.08.2021 18:49 Ответить
Хе-хе.

У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 9410
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06.08.2021 19:15 Ответить
У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 6010
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06.08.2021 19:28 Ответить
Надо водку давать с пивом. И селёдку.
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06.08.2021 23:00 Ответить
А ще в 2019 році ніхто би в цей абсурд не повірив би.Цікаво.що далі придумають?
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07.08.2021 01:00 Ответить
 
 