В Киеве за COVID-вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall дают билеты на матчи с ФК "Шахтер", - Минздрав
С 6 августа 2021 года за вакцинацию от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) можно получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев. Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах", - цитируется замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В настоящее время вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые состоятся на НСК "Олимпийский" в столице. Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.
Минздрав призывает бизнес и власти других городов сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.
Центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает каждый день без выходных по графику 11: 00-21: 00.
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И никакой зависимости это не вызывает, так что харе бредить и манипулировать.
Надо уже продавать вакцину от импотенции, от бесплодия или там вакцина " большое счастье! на основе героина...
Дальше по потребности - вакцина учусь на отлично, от боли в суставах , от радикулита , от сглаза, от порчи итд итп...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью.
Я теж статистику наведу.
Кампанія з вакцинами в UK почалася 8 грудня 2020 (в неті є інфа).
Від 5 березня 2020 (коли зареєстрували 1-шу смерть) до 8 грудня 2020 померло 62 123 (9 місяців)
Від тієї дати до 2 серпня 2021 - 67 963 (8 місяців).
Можете і по інших країнах дивитися. Так, можуть аргументувати тим, що треба порівнювати з повним щепленням і наводити інші більш або менш вагомі фактори. Реальну картину складно отримати та й не дадуть.
Більше того, я критично ставлюся і до інфи від даного ресурсу, оскільки в смерті від ковіду записують дуже і дуже багатьох, сердечників, онкохворих і т.д.
Є лише ретельно проштовхувана тема, а достовірності якраз катма.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Есть такая психологичаская особенность - люди начинают доверять не только правдивой, но и знакомой информации. Если они даже слышали многократно, что что-то является неправдой, это повышает их доверия к этой неправдивой информации - как вода камень точит: РФ повторяет, повторяет, повторяет - запускает новое, не пошло что-то - давайте другое.
У нас то как раз и подрывать ничего не надо У нас власть "руки из жопы" и "тут можна прибарахлицца, внукам хватит"
Во-вторых, любую информацию нужно проверять по меньшей мере в трех альтернативных источниках. И желательно, чтобы это были не просто интернет, телевидение - не поленитесь обратиться к экспертам, людям, которые разбираются в этих вопросах. Ибо один раз - это случайность, два - совпадение, а три - это система.
Если есть три подтверждения, в принципе, можете начинать верить в эту информацию. И главное - помнить, что сегодня любые информационные атаки, хайп всегда направленны и многоцелевые. Нужно пытаться разобраться в каждой ситуации как можно глубже.
В мире больше 50% верующих и только 12 % неверующих, т.е только у каждого 10-го
критический взгляд
А уряди країн самі підривають довіру.
грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ.
главная цель не заработать.чтоб её узнать,жмите сюда https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 цель вакцинации
Мойша , вы отстали от жизни- справки штампую!...