Польские пограничники за сутки задержали 71 нелегального мигранта на границе с Беларусью

Польские пограничники 4 августа задержали 62 нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон, со ссылкой на пресс-службу Подляшского пограничного отряда.

Телеканал RMF24 сообщил, что это рекордное количество нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья в течение суток. На следующий день сотрудники пограничного отряда задержали еще больше мигрантов, направлявшихся из Беларуси - 71.

4 августа среди задержанных был также украинец, который приехал по нескольким иностранцами. Его задержали за помощь в пересечении границы с нарушением правил.

Большинство нелегалов, задержанных на границе 4 августа, - граждане Ирака. Вчера из Беларуси направлялись, вероятно граждане Афганистана, уточнили пограничники. Всех мигрантов отправят в специальные охраняемые центры для иностранцев.

С начала года на польско-белорусской границе задержали 522 нелегальных мигрантов.

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