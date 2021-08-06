Польские пограничники за сутки задержали 71 нелегального мигранта на границе с Беларусью
Польские пограничники 4 августа задержали 62 нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон, со ссылкой на пресс-службу Подляшского пограничного отряда.
Телеканал RMF24 сообщил, что это рекордное количество нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья в течение суток. На следующий день сотрудники пограничного отряда задержали еще больше мигрантов, направлявшихся из Беларуси - 71.
4 августа среди задержанных был также украинец, который приехал по нескольким иностранцами. Его задержали за помощь в пересечении границы с нарушением правил.
Большинство нелегалов, задержанных на границе 4 августа, - граждане Ирака. Вчера из Беларуси направлялись, вероятно граждане Афганистана, уточнили пограничники. Всех мигрантов отправят в специальные охраняемые центры для иностранцев.
С начала года на польско-белорусской границе задержали 522 нелегальных мигрантов.
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Несложно предположить, что и Украине может достаться. Как минимум к этому нужно быть готовым
А я бы отправил их на картошку!!!
Канал опустеет полностью!!!
Границу нужно не охранять а защищать
Литовский правозащитник рассказал шокирующие факты о том, как лукашисты автоматными выстрелами загоняют мигрантов в Литву, , пишет https://www.delfi.lt/ru/news/live/kontroler-podelilsya-uvidennym-na-granice-belorusskie-pogranichniki-strelyali-v-vozduh-iz-avtomatov.d?id=87888531 delfi.lt .
Литовское телевидение демонстрирует кадры, как беженцев организованно доставляют до границы. Подобными роликами забит весь YouTube, - https://www.kommersant.ru/doc/4929157 пишет обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.
"По рации мы слышим вызов к 129 столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них - дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 ч. слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, беларуская сторона толкает мигрантов переходить границу, подгоняя автоматными очередями (выстрелы в воздух), поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и понуканием go, go go отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси", - рассказал контролер Валентинавичюс.
Противостояние на границе Беларуси и Литвы перешло на новый этап: https://charter97.org/ru/news/2021/8/6/432156/ опубликовало видео , где вооруженные люди со щитами «выталкивают» мигрантов из Беларуси в Литву.
Представляю себе реакцию жителей какой-нибудь селухи в районе Бельска Подляскего, где токо самьій старьій 100летний дед помнит акак вьіглядят цьігане - на появление семьи загорельіх чучмеков с клунками и многочисленньіми чумазьіми детьми.