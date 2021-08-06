РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости Украина - НАТО
4 379 37

Киеву нужно подписать оборонное соглашение с США, чтобы быть под защитой без вступления в НАТО,- Чалый

Киеву нужно подписать оборонное соглашение с США, чтобы быть под защитой без вступления в НАТО,- Чалый

Украине необходимо заключить оборонное соглашение с США, поскольку без него статус главного союзника США вне НАТО является пустым, считает посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

"У США есть оборонные соглашения, которые дают гарантии безопасности, например, с Южной Кореей или с Израилем, в частности, с Японией - вплоть до применения вооруженных сил США для защиты союзника. Очевидно, что это большие амбиции. Мы реалисты. Мы говорим сейчас хотя бы про элементы, которые дали бы возможность качественным изменениям в двустороннем сотрудничестве (Украины и США – ред) в сфере обороны. Именно для этого необходимо базовое оборонное соглашение", - заявил Чалый на пресс-брифинге "Проект Дорожной карты усиленного стратегического партнерства Украина - США", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что без наличия такого соглашения с США в сфере обороны и безопасности, статус Украины как главного союзника США вне НАТО "является пустым и вряд ли даст Украине результат, на который она рассчитывает в противостоянии российской агрессии".

Чалый также отметил, что "в преддверии визита Зеленского в США, еще есть время для усиления украинских позиций по возможности получения оборонного соглашения". "Визит можно использовать не только для встреч в Белом доме, а для встреч с главами или министрами, в том числе с Министерством обороны США", - сказал он.

В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического совета и посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур отметил, что "Украине нужны конкретные вещи, которые можно реализовать путем подписания с США подобного оборонного соглашения, при этом, дальше двигаться к членству в НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время США и европейским союзникам определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

НАТО (9968) США (26506) Чалый Валерий (473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Украине то нужно, а США это нужно? Не пхоже. Хотя винить их в этом не стоит - в большинстве своем это наши проблемы.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:39
+4
Нужно,но с зекрысой никто вообще ничего подписывать в этот раз не собирается ,а следующий раз будет когда "рак на горе свистнет "
показать весь комментарий
06.08.2021 15:39
+4
байдэн очень мудрый старый политик . прошедший все ступени к вершине власти в сша --- он насквозь видит ***** и зельца и знает все от цру --- поэтому вова-квартальный только откроет рот --- байдэн скажет я знаю --- у тебя вова каламойский гуляет на свободе . а фирташ трясется чтобы австрия не выдала его в штаты --- ты вова телик смотриш . ты разве вова не видел сколько калламойский накупил недвижимости в сша за ворованые деньги из ПРИВАТБАНКА --- ПОТОМ ДОБАВИТ ---вова ты подумай- те . народу ****** за комуналку платить . а у тебя километр дороги без тэндэра стоит в два раза дороже чем в европе и сша . а загалом вова ты вова неплохой парень если бы остался в 95м квартале и не послушал калламойского и не полез в президенты --- а тэпэр маемо тэ що маемо или ты садиш калломойского или тебя вова поведут к прокурору на допрос . а может вова ты успееш сдрыстнуть или в израиль или в италию --- в бензоколонке уже занято . там януковоща ***** пристроил
показать весь комментарий
06.08.2021 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А США это зачем?
показать весь комментарий
06.08.2021 15:34 Ответить
Что б хотябы шажек сделать для возвращения на международную арену, как уже второй президент обещает это сделать после провала в международной политике штатов в 2014.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:37 Ответить
Що за виття з мокшанських боліт?)
показать весь комментарий
06.08.2021 15:38 Ответить
чалый чего не пописал? , поучать оно всегда проще....
показать весь комментарий
06.08.2021 15:34 Ответить
Вопрос только в том, а американцам это надо? Байден, на которого было столько надежд, хочет дальнейшего сближения с Украиной в сфере безопасности или все его мысли заняты борьбой с Китаем и как бы воткнуть в эту схему Рашку и ЕС, и нам тут места не остаётся, судя по эпопее с СП-2?
показать весь комментарий
06.08.2021 15:35 Ответить
Что нужно ОПе знает только Ермак. Ермак знает что нужно тупину. 26% избирателей в Украине знают что во всем виноват Порох. А вот что нужно подписать досконально знает бородатая бабушка зеледента, ведь она еще не получила троекратный откат за приватизацию Привата.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:38 Ответить
Украине то нужно, а США это нужно? Не пхоже. Хотя винить их в этом не стоит - в большинстве своем это наши проблемы.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:39 Ответить
Нужно,но с зекрысой никто вообще ничего подписывать в этот раз не собирается ,а следующий раз будет когда "рак на горе свистнет "
показать весь комментарий
06.08.2021 15:39 Ответить
Тупі попуредники до цього не змогли додуматися??!
показать весь комментарий
06.08.2021 15:48 Ответить
додумались давно...но мудрый нарит решил в глаза ***** заглянуть.и сменил попередников на шапито.
а зрители в цирке ,смотрю,не покидают насиженных мест.конечно им приятнее было смотреть на оппазажёппу,но зелень тоже потребляют
показать весь комментарий
06.08.2021 16:46 Ответить
С кем подписывать,один был шапочный вор,второй липецкиий инвестор приторговывавший путинскими автомобилями,третий членорояльный косоворотчик окруженный кремлядской агентурой,появится нормальный подписант,подпишут.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:52 Ответить
"появится нормальный подписант,подпишут" - Не підпишуть. Треба слідкувати за подіями і висловами державних діячів. Чи то Столтенберг, чи то хтось із Держдепу нещодавно заявив, що навіть якщо Україна виконає всі зобов'язання, це не означатиме її швидке прийняття до НАТО. Для цього має бути політична воля Заходу. Що означає цей вислів? А те, що ні колективний Захід взагалі, ні США зокрема наразі такої волі не мають. Тобто, приймати Україну не хочуть, здебільшого, через небажання дратувати хутіна. А якби вони керувалися принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син", то Україну , попри корупцію та інші проблеми , вже давно прийняли б в НАТО, як Болгарію та Румунію, де корупція не менша за нашу.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:19 Ответить
Ты настолько мерзкий манкурт -власовец,ты хуже открытых врагов с оружием в руках александровых и башировых, негодяй , 30 иудиных ржублей тебе станут поперек глотки...
показать весь комментарий
06.08.2021 20:04 Ответить
"появится нормальный подписант,подпишут" - Не підпишуть. Треба слідкувати за подіями і висловами державних діячів. Чи то Столтенберг, чи то хтось із Держдепу нещодавно заявив, що навіть якщо Україна виконає всі зобов'язання, це не означатиме її швидке прийняття до НАТО. Для цього має бути політична воля Заходу. Що означає цей вислів? А те, що ні колективний Захід взагалі, ні США зокрема наразі такої волі не мають. Тобто, приймати Україну не хочуть, здебільшого, через небажання дратувати хутіна. А якби вони керувалися принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син", то Україну , попри корупцію та інші проблеми , вже давно прийняли б в НАТО, як Болгарію та Румунію, де корупція не менша за нашу.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:20 Ответить
шо,кацапа,нашел у себя в столе замызганную методичку "фсеаниадинакавые"?
нас не вставляет,иди в мордоре рассказывай
показать весь комментарий
06.08.2021 16:48 Ответить
Понюхай мавзолейный труп вставит,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:06 Ответить
знакомый ход...переложить все на оппонента .ты раньше как назывался?не узнаю тебя в гриме
показать весь комментарий
06.08.2021 17:10 Ответить
Плохой ход,делать вид будто не заметил,как уродца путина назвали педофилом - выдать свою сущность алкомодвинца.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:45 Ответить
кацапа путина уже пол раиськи ненавидит .но это отнюдь не отменяет твоего кацапизма.
иди домой,лапотников агитируй.може чо и получится.нефиг на украинских сайтах подслушивать и подглядывать
показать весь комментарий
06.08.2021 17:50 Ответить
Так,підписання оборонної угоди із США Україні потрібно як повітря. Але,на превеликий жаль, із сьогоднішнім керівництвом країни,це навряд чи вдасться зробити. Зробили подеякі держдурдіячі із країни "цирк на дроті".
показать весь комментарий
06.08.2021 16:21 Ответить
Або терміново активізувати створення конфедерації міжмор`я і проголосити про це на весь світ. Особливо у пику мордорові.
Я вважаю цей крок більш потужнім і реалістичним. Скласти угоду з тими, хто нині згоден на неї і лишити можливість вступу для любої країни, що розташована на берегах Балтійського, Чорного, Егейського і Середземноморського басейнів, створивши умови вступу легші, ніж для вступу у НАТО.. Тут немає великих (крім Туреччини і Італії), країн типу ФРН та Франції, то ж і керувати буде нікому. Україна зможе тоді протиставити Росії потугу, яка хоч і не володіє (поки що, якщо Ізраїль не захоче приєднатись до цієї конфедерації) атомною зброєю, але Україна може оголосити про її створення/особливо тактичної, на яку не розповсюджується положення договору про нерозповсюдження атомної зброї. А Україні фактично, стратегічна зброя й не потрібна. Вистачить тактичної, якщо її розмістити на півночі кордону України і мордору, якщо по Будапештському меморандуму не буде позитивних зрушень. Туреччина отримує шанс вступити у цю конфедерацію раніше, ніж вона вступить у НАТО. І не відомо ще, чи вона взагалі захоче після цього вступати у НАТО. Тоді і значення для Росії Криму, як авіаносця, який неможливо потопити стане примарним і пришвидшить його/Криму/ повернення Україні. Особливо, якщо Україна погодиться на оголошення Криму повністю цивільною зоною, вільною від зброї/Це буде внесок України у компроміс, щоб полегшити Росії можливість приєднатись до компромісу/.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:32 Ответить
хочешь оторвать поляков и балтов от евросоюза и затащить в непонятно шо с Украиной?и у них ьсамих спрашивал?они уже строят дороги в межморье,только в обход Украины...
показать весь комментарий
06.08.2021 16:50 Ответить
Ця ідея не нова, її приписують ще польському маршалу Пілсудському. Правда там мова йшла про тримор`я. Справа в тому, що члени конфедерації можуть бути одночасно членами інших союзів. До речі, євросоюз теж конфедерація, так що ніякого протиріччя між євросоюзом і міжмор`ям нема. Членство у конфедерації і її цілі визначаються її статутом. І вона може стати альтернативою членства і в євросоюзі і в НАТО. А у військовій сфері уже 6 років існує литовсько-польсько-українська бригада https://**********.com.ua/2021/05/upershe-za-shist-rokiv-isnuvannya-mizhnarodna-brygada-lytpolukrbryg-vyjde-na-taktychni-navchannya/ Так, що ніхто нікого нікуди на силу не тягне. Ми ж не Росія.
показать весь комментарий
06.08.2021 18:23 Ответить
так отож...шоб до нього прєднатись,требе шоб хто-небудь його створив...и поки що це ніяк не альтернатива,а так,пусті балачки.які лише відволікають від написаной у Констітуції цілі.
показать весь комментарий
06.08.2021 18:36 Ответить
тут борчиня переборолася

Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий - Цензор.НЕТ 9588Під цензуру соцмережі потрапив допис із посиланням на репортаж з військового меморіального цвинтаря на Львівщині, де урочисто перепоховали воїнів дивізії "Галичина". Його Facebook вважає таким, що не порушує стандарти спільноти.
30 липня адміністратори отримали повідомлення про те, що "через порушення стандартів спільноти сторінці загрожує скасування публікування. Також для неї діють обмеження, зокрема на поширення контенту".
Facebook приховав зі сторінки допис із репортажем "https://gazeta.ua/articles/regions/_iz-zolotim-levikom-na-rukavi-perepohovali-voyakiv-diviziyi-ss-galichina/1044351 Із золотим левиком на рукаві": перепоховали вояків дивізії СС "Галичина ".
Редакція оскаржила рішення щодо блокування публікації та отримання порушення через неї через автоматичну форму зворотного зв'язку. Крім того, написала техпідтримці Facebook, де також заявила, що рішення щодо цієї публікації було помилковим. Також повідомили про факт на електронну пошту представниці Facebook в Україні Катерині Крук. Відповідей не отримали.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:40 Ответить
Екатерина Крук родилась в Ровно, где закончила государственную гуманитарную гимназию. Затем училась во Вроцлаве (Польша) и Центрально-Европейском университете в Будапеште (Венгрия). Ее специальность - «Зарубежные службы».

В 2013 году Крук проходила практику в Верховной Раде, а затем принимала участие в Евромайдане, в том числе рассказывала о происходящем в Twitter на английском языке и писала материалы для иностранных изданий. За активную деятельность в этом направлении она получила престижную премию Freedom Award «Для людей Майдана» от Атлантического совета США.
В последующие годы Крук училась в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия), а также работала советником по политическим вопросам в Украине в Европарламенте. С июня 2016 года она занимала пост советника по соцмедиа в Верховной Раде.
Также Екатерина Крук была экспертом в проекте https://www.stopfake.org/ StopFake , который борется с российской пропагандой и фейковой информацией о событиях в Украине, и сотрудничала с рядом международных изданий: BBC, CNN, Al Jazeera, France 24, Channel 4, The Guardian, New Eastern Europe, 6 PISM.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:42 Ответить
байдэн очень мудрый старый политик . прошедший все ступени к вершине власти в сша --- он насквозь видит ***** и зельца и знает все от цру --- поэтому вова-квартальный только откроет рот --- байдэн скажет я знаю --- у тебя вова каламойский гуляет на свободе . а фирташ трясется чтобы австрия не выдала его в штаты --- ты вова телик смотриш . ты разве вова не видел сколько калламойский накупил недвижимости в сша за ворованые деньги из ПРИВАТБАНКА --- ПОТОМ ДОБАВИТ ---вова ты подумай- те . народу ****** за комуналку платить . а у тебя километр дороги без тэндэра стоит в два раза дороже чем в европе и сша . а загалом вова ты вова неплохой парень если бы остался в 95м квартале и не послушал калламойского и не полез в президенты --- а тэпэр маемо тэ що маемо или ты садиш калломойского или тебя вова поведут к прокурору на допрос . а может вова ты успееш сдрыстнуть или в израиль или в италию --- в бензоколонке уже занято . там януковоща ***** пристроил
показать весь комментарий
06.08.2021 17:01 Ответить
А.....а.....смысл???......они скоро просто сами ....попадают!!! Просто усаживайтесь поудобне....и.....не переключайтесь на другой канал! Га-га- га-га, гы-гы-гы-гыыы!!! Ну что не день, то ржака....
https://youtu.be/nd9lxtBHndM
показать весь комментарий
06.08.2021 19:41 Ответить
Тож потрібно, щоб ЛЕДІ ЛЕДУНУ це всунула у мозок!!!
показать весь комментарий
06.08.2021 20:03 Ответить
проснулись на седьмом году войны...
показать весь комментарий
07.08.2021 01:32 Ответить
 
 