Киеву нужно подписать оборонное соглашение с США, чтобы быть под защитой без вступления в НАТО,- Чалый

Украине необходимо заключить оборонное соглашение с США, поскольку без него статус главного союзника США вне НАТО является пустым, считает посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

"У США есть оборонные соглашения, которые дают гарантии безопасности, например, с Южной Кореей или с Израилем, в частности, с Японией - вплоть до применения вооруженных сил США для защиты союзника. Очевидно, что это большие амбиции. Мы реалисты. Мы говорим сейчас хотя бы про элементы, которые дали бы возможность качественным изменениям в двустороннем сотрудничестве (Украины и США – ред) в сфере обороны. Именно для этого необходимо базовое оборонное соглашение", - заявил Чалый на пресс-брифинге "Проект Дорожной карты усиленного стратегического партнерства Украина - США", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что без наличия такого соглашения с США в сфере обороны и безопасности, статус Украины как главного союзника США вне НАТО "является пустым и вряд ли даст Украине результат, на который она рассчитывает в противостоянии российской агрессии".

Чалый также отметил, что "в преддверии визита Зеленского в США, еще есть время для усиления украинских позиций по возможности получения оборонного соглашения". "Визит можно использовать не только для встреч в Белом доме, а для встреч с главами или министрами, в том числе с Министерством обороны США", - сказал он.

В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического совета и посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур отметил, что "Украине нужны конкретные вещи, которые можно реализовать путем подписания с США подобного оборонного соглашения, при этом, дальше двигаться к членству в НАТО".

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