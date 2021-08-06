Киеву нужно подписать оборонное соглашение с США, чтобы быть под защитой без вступления в НАТО,- Чалый
Украине необходимо заключить оборонное соглашение с США, поскольку без него статус главного союзника США вне НАТО является пустым, считает посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.
"У США есть оборонные соглашения, которые дают гарантии безопасности, например, с Южной Кореей или с Израилем, в частности, с Японией - вплоть до применения вооруженных сил США для защиты союзника. Очевидно, что это большие амбиции. Мы реалисты. Мы говорим сейчас хотя бы про элементы, которые дали бы возможность качественным изменениям в двустороннем сотрудничестве (Украины и США – ред) в сфере обороны. Именно для этого необходимо базовое оборонное соглашение", - заявил Чалый на пресс-брифинге "Проект Дорожной карты усиленного стратегического партнерства Украина - США", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что без наличия такого соглашения с США в сфере обороны и безопасности, статус Украины как главного союзника США вне НАТО "является пустым и вряд ли даст Украине результат, на который она рассчитывает в противостоянии российской агрессии".
Чалый также отметил, что "в преддверии визита Зеленского в США, еще есть время для усиления украинских позиций по возможности получения оборонного соглашения". "Визит можно использовать не только для встреч в Белом доме, а для встреч с главами или министрами, в том числе с Министерством обороны США", - сказал он.
В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического совета и посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур отметил, что "Украине нужны конкретные вещи, которые можно реализовать путем подписания с США подобного оборонного соглашения, при этом, дальше двигаться к членству в НАТО".
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а зрители в цирке ,смотрю,не покидают насиженных мест.конечно им приятнее было смотреть на оппазажёппу,но зелень тоже потребляют
нас не вставляет,иди в мордоре рассказывай
иди домой,лапотников агитируй.може чо и получится.нефиг на украинских сайтах подслушивать и подглядывать
Я вважаю цей крок більш потужнім і реалістичним. Скласти угоду з тими, хто нині згоден на неї і лишити можливість вступу для любої країни, що розташована на берегах Балтійського, Чорного, Егейського і Середземноморського басейнів, створивши умови вступу легші, ніж для вступу у НАТО.. Тут немає великих (крім Туреччини і Італії), країн типу ФРН та Франції, то ж і керувати буде нікому. Україна зможе тоді протиставити Росії потугу, яка хоч і не володіє (поки що, якщо Ізраїль не захоче приєднатись до цієї конфедерації) атомною зброєю, але Україна може оголосити про її створення/особливо тактичної, на яку не розповсюджується положення договору про нерозповсюдження атомної зброї. А Україні фактично, стратегічна зброя й не потрібна. Вистачить тактичної, якщо її розмістити на півночі кордону України і мордору, якщо по Будапештському меморандуму не буде позитивних зрушень. Туреччина отримує шанс вступити у цю конфедерацію раніше, ніж вона вступить у НАТО. І не відомо ще, чи вона взагалі захоче після цього вступати у НАТО. Тоді і значення для Росії Криму, як авіаносця, який неможливо потопити стане примарним і пришвидшить його/Криму/ повернення Україні. Особливо, якщо Україна погодиться на оголошення Криму повністю цивільною зоною, вільною від зброї/Це буде внесок України у компроміс, щоб полегшити Росії можливість приєднатись до компромісу/.
Під цензуру соцмережі потрапив допис із посиланням на репортаж з військового меморіального цвинтаря на Львівщині, де урочисто перепоховали воїнів дивізії "Галичина". Його Facebook вважає таким, що не порушує стандарти спільноти.
30 липня адміністратори отримали повідомлення про те, що "через порушення стандартів спільноти сторінці загрожує скасування публікування. Також для неї діють обмеження, зокрема на поширення контенту".
Facebook приховав зі сторінки допис із репортажем "https://gazeta.ua/articles/regions/_iz-zolotim-levikom-na-rukavi-perepohovali-voyakiv-diviziyi-ss-galichina/1044351 Із золотим левиком на рукаві": перепоховали вояків дивізії СС "Галичина ".
Редакція оскаржила рішення щодо блокування публікації та отримання порушення через неї через автоматичну форму зворотного зв'язку. Крім того, написала техпідтримці Facebook, де також заявила, що рішення щодо цієї публікації було помилковим. Також повідомили про факт на електронну пошту представниці Facebook в Україні Катерині Крук. Відповідей не отримали.
В 2013 году Крук проходила практику в Верховной Раде, а затем принимала участие в Евромайдане, в том числе рассказывала о происходящем в Twitter на английском языке и писала материалы для иностранных изданий. За активную деятельность в этом направлении она получила престижную премию Freedom Award «Для людей Майдана» от Атлантического совета США.
В последующие годы Крук училась в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия), а также работала советником по политическим вопросам в Украине в Европарламенте. С июня 2016 года она занимала пост советника по соцмедиа в Верховной Раде.
Также Екатерина Крук была экспертом в проекте https://www.stopfake.org/ StopFake , который борется с российской пропагандой и фейковой информацией о событиях в Украине, и сотрудничала с рядом международных изданий: BBC, CNN, Al Jazeera, France 24, Channel 4, The Guardian, New Eastern Europe, 6 PISM.
https://youtu.be/nd9lxtBHndM