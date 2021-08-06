Олимпийские призеры в Украине получат от $55 тыс. до $125 тыс. награды

Украинцы пока завоевали на Олимпиаде в Токио 13 медалей.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, информирует Цензор.НЕТ.

В Министерстве отметили, что пока у Украины - 13 олимпийских медалей: 1 "золото", 3 "серебра" и 9 "бронзовых" наград.

"За выигранные призовые места и медали на ХХХII Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за олимпийское "золото" - 125 000 долларов, за "серебро" - 80 000 долларов, за "бронзу" - 55 000 долларов", - сказано в сообщении.

Также в Министерстве отметили, что в бюджете на 2021 год на подготовку украинских спортсменов к участию в Паралимпийских играх выделено 1,3 млрд грн.

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