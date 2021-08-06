"Бизнес ждет от правительства четкую дорожную карту и перечень источников, из которых будет финансироваться декарбонизация, - письмо UBTA премьеру..."

Центр экономического восстановления (ЦЭВ) и Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) обратились к правительству с просьбой начать разработку дорожной карты на выполнение заявленных обязательств НОВ-2 Украина - напомним, согласно проекту, Украина к 2030 году обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года. У ЕС цели меньше: там собираются снизить выбросы на 55%.



"Реализация столь значительной климатической амбиции Украины в размере 35% от выбросов 1990 года, требует детального планирования. Поэтому мы обратились к правительству с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты на базе межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов UBTA и ЦЭВ для подготовки качественного документа ", - заявили в ЦЭВ.



Эта цель является огромным риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения, предупреждают в ЦЭВ. Но она не будет достигнута, если не будут разработаны механизмы финансирования программы.

"Сейчас как у государства, так и у бизнеса, отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономических последствий зеленой трансформации. Это может привести к невыполнению цели или негативным последствиям для благосостояния граждан ", - говорится в письме правительства.



В ЦЭВ отметили, что украинское правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики. Поэтому обновленная версия НОВ-2 к Парижскому Соглашению зафиксировала амбициозность цели, однако уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37-42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимые меры.

Обнародованные встречные ожидания Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НОВ-2 государством такие: интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы; сохранение атомной генерации в объеме не меньшем, чем 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков; сохранение транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40-55 млрд м куб в год и недопущение завершения проекта Северного Потока - 2 как представляющего угрозу энергетической безопасности Украины; преодоление энергетической бедности; полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов; урегулирование военного конфликта с Российской Федерацией.



"UBTA и ЦЭВ поддержали позицию правительства относительно заявленных предпосылок относительно доступа Украины к экологическим финансам, сохранения и улучшения доступа к ключевым международных партнеров, соблюдения постоянной и последовательной политики и отсутствие ограничений, которые являются важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций", - указано в письме к Денису Шмыгалю, премьер-министру Украины, от 5 августа 2021 года.



На этапе формирования Второго национально определенного взноса (НОВ-2) Украины в Парижское климатическое соглашение UBTA и ЦЭВ провели исследование и предоставили Правительству "Отчет по определению Второго национального определенного взноса Украины в Парижское климатическое соглашение". В Отчете определены три сценария реализации целей с просчетом необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложены меры по реализации целей.



Напомним, ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.