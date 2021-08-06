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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из 82-мм минометов, - Минобороны

Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из 82-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток, 6 августа, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

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Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Минобороны (9305) обстрел (26982) Донбасс (26955) боевые действия (3976) операция Объединенных сил (6766)


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Продовження режиму "тиші". Цікаво, для кого?
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06.08.2021 16:41 Ответить
для головноЯКБИкомандуючого....у його теплій ванні...
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06.08.2021 16:46 Ответить
Раша сдулась)))
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06.08.2021 16:51 Ответить
После 7 лет стояния раком у сепара наконец-то открылись глазаВійська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 722
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06.08.2021 17:16 Ответить
 
 