Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из 82-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток, 6 августа, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

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Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.