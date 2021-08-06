Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из 82-мм минометов, - Минобороны
С начала текущих суток, 6 августа, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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Чайка Київ
показать весь комментарий06.08.2021 16:41 Ответить Мне нравится 4
Вася Шевченко #371210
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Семен Семин #480696
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Люцифер
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