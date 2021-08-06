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12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты. ФОТО

Участие в параде по случаю Дня Независимости будет принимать сводная механизированная колонна военнослужащих 36-й бригады морской пехоты на новых бронеавтомобилях "Козак-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

12 бронеавтомобилей Козак-2 после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты 01

"От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто "Козак-2", которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем. Тренировка начали еще 25 июня, то есть одни из первых", - рассказали в подразделении.

12 бронеавтомобилей Козак-2 после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве. ФОТОрепортаж

12 бронеавтомобилей Козак-2 после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты 03

Автор: 

оборона (5201) парад (632) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+11
12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты - Цензор.НЕТ 2931

...козаки....
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06.08.2021 16:43
+4
не козак а кошак.
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06.08.2021 16:47
+4
так а одно другое не исключает ))))
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06.08.2021 16:55
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стисняюсь спросить, а скоко будет Оплотов и новых вертолётов???
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06.08.2021 16:38 Ответить
100500
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06.08.2021 18:25 Ответить
12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты - Цензор.НЕТ 2931

...козаки....
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06.08.2021 16:43 Ответить
не козак а кошак.
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06.08.2021 16:47 Ответить
так а одно другое не исключает ))))
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06.08.2021 16:55 Ответить
нє, то киця-бойовиця
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06.08.2021 17:29 Ответить
семилетняя "волынка" по поводу санкций к мордору

приводит Украину к тому, что свои территории нам нужно будет освобождать самим и только вооруженным путем,
но после этого в "процесс освобождения " непосредственно вынуждены будут втянутся те, кто пренебрегает прижать паРашу сейчас санкционным, относительно мирным путём ...
круг - замыкается
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06.08.2021 17:43 Ответить
Почему старого образца?где Козак 2 м1?
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06.08.2021 18:31 Ответить
Вот и ладненько...)
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06.08.2021 18:59 Ответить
После чего посадят всех причастных к производству и закупке этих бронемашин.Такая традиция.
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07.08.2021 11:04 Ответить
 
 