12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты. ФОТО
Участие в параде по случаю Дня Независимости будет принимать сводная механизированная колонна военнослужащих 36-й бригады морской пехоты на новых бронеавтомобилях "Козак-2".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто "Козак-2", которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем. Тренировка начали еще 25 июня, то есть одни из первых", - рассказали в подразделении.
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...козаки....
приводит Украину к тому, что свои территории нам нужно будет освобождать самим и только вооруженным путем,
но после этого в "процесс освобождения " непосредственно вынуждены будут втянутся те, кто пренебрегает прижать паРашу сейчас санкционным, относительно мирным путём ...
круг - замыкается