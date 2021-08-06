12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты. ФОТО

Участие в параде по случаю Дня Независимости будет принимать сводная механизированная колонна военнослужащих 36-й бригады морской пехоты на новых бронеавтомобилях "Козак-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто "Козак-2", которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем. Тренировка начали еще 25 июня, то есть одни из первых", - рассказали в подразделении.

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