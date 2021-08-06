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Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка: "Под домом чужие, приходят видеосообщения о том, как за мной следят"

Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка:

Фигурант дела об убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка.

Об этом Дугарь сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов ..! Параллельно происходят определенные события со мной:

- замечаю (опять) на себе "глаза";
- срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах);
- чужие под домом;
- видеосообщения о том, как за мной следят", - говорится в сообщении.

Дугарь предполагает, что таким образом ее пытаются запугать и осуществить "давление на психологическое состояние".

"Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!" - написала она.

"Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными! Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих теми, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или теми, кто имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!" - подытожила Дугарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Автор: 

слежка (190) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+12
Белоруский телеканал NEXTA,белоруская журналистка Катерина Андреева на утро после убийства Шеремета дали маериал о том что Пашу завалил Лукадрочер..,тем более что именно Андревва написала книгу "Белорусский Донбасс" о спецназе Лукашеску убивавшем украинцев с лета 2014 года,типа ХТАМНЕТі Бульбашии...,среди того спецназа были и профессиональные ликвидаторы,с некоторых из них остапвшихся в живых,Андреевой удалось встретится,много подохло от метких пуль украинцев....,кстати офицеров среди них было немало,говорит Андреева...,а угнат самолет с Протасевичем на борту для хмыря мавзолейного проще пареной репы....,а то что Лукашску Мавзолейных хмырь у меня лично сомнений не вызывает...
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06.08.2021 17:11
+8
А нечего было вестись на переписку с ЗЄ.
Дай Бог тебе здоровья и силы духа
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06.08.2021 16:45
+5
Профессинальный батальон спецназа Белоруси умеющим делать ВСЕ ...взрывать автомобили танки и БТРы и украинкий ребенок медик с Рифмастером музыкантом завалили Пашу ... Анекдот для баранов с одной извилиной...
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06.08.2021 17:20
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А нечего было вестись на переписку с ЗЄ.
Дай Бог тебе здоровья и силы духа
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06.08.2021 16:45 Ответить
Агась, когда убьют, тогда и сообщите. Зеля подтвердит.
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06.08.2021 16:45 Ответить
Да...это очень подозрительно..и мне вот на комп приходят какие то сообщения то получите 100 000 то 500 000...кто бы это мог быть? а вчерась позвонили по телефону и говорят - отдай деньги ты должен
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06.08.2021 16:53 Ответить
Ви хоч правильно називаєте того, хто нас обстрілює, а то якісь бойовики, терористи і інша фігня.
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06.08.2021 16:55 Ответить
трошки переплутали теми....
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06.08.2021 16:57 Ответить
"фигурант дела об убийстве "... Та вашого абонента аж пре - а як це , Яно , вбити людину ?
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06.08.2021 17:07 Ответить
Белоруский телеканал NEXTA,белоруская журналистка Катерина Андреева на утро после убийства Шеремета дали маериал о том что Пашу завалил Лукадрочер..,тем более что именно Андревва написала книгу "Белорусский Донбасс" о спецназе Лукашеску убивавшем украинцев с лета 2014 года,типа ХТАМНЕТі Бульбашии...,среди того спецназа были и профессиональные ликвидаторы,с некоторых из них остапвшихся в живых,Андреевой удалось встретится,много подохло от метких пуль украинцев....,кстати офицеров среди них было немало,говорит Андреева...,а угнат самолет с Протасевичем на борту для хмыря мавзолейного проще пареной репы....,а то что Лукашску Мавзолейных хмырь у меня лично сомнений не вызывает...
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06.08.2021 17:11 Ответить
Основной вопрос зачем Аваков прикрывал белоруских киллеров?
Он сам агент прикрытия более высокого уровня?
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06.08.2021 19:49 Ответить
Аваков это выкормыш Бени, и протеже агента белоруского кгб- Боцмана-Малюты
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06.08.2021 23:07 Ответить
Профессинальный батальон спецназа Белоруси умеющим делать ВСЕ ...взрывать автомобили танки и БТРы и украинкий ребенок медик с Рифмастером музыкантом завалили Пашу ... Анекдот для баранов с одной извилиной...
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06.08.2021 17:20 Ответить
Мотив убить Шеремета были только у двоих Хмырей...Лукашеску и Путлереску...,Паша предатель и Белораши и РАБссии...уехал в Украину...значит предатель...,все банально просто....
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06.08.2021 17:25 Ответить
Якби в Україні рідна мова була в такому зародковому стані як в Білорусі, то ми б це протистояння програли.
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07.08.2021 11:30 Ответить
Белорусские спортсмены на Олимпаде в Японии уже трое не возвращенцы...,к Цимановской добавились еще двое,процесс пошел...,скорее всего Белорусь попадет под санкции Олимпийского комитета и всех спортивных соревнований включая футбол хоккей и т.д.
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06.08.2021 17:28 Ответить
Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать" - Цензор.НЕТ 6768 Хаккиисты пля...и что интересно... оба УБИЙЦЫ...
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06.08.2021 17:33 Ответить
невозвращенцы
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06.08.2021 20:27 Ответить
Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать" - Цензор.НЕТ 4035 Рожи позорные...
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06.08.2021 17:34 Ответить
Вагнергейт говорите?...ну ну...Виноват Рифмастер и медик Яна
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06.08.2021 17:40 Ответить
Нафига кого то искать
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06.08.2021 18:22 Ответить
Падай на яму. Вимикай телефони і не виходь з дому вдень. Якщо вдома тебе нема, то лізти будуть навряд, бо це зайве паливо. На дверях табличку про відіоспостереження. Виходь на зв'язок тільки десь далеко від дому і відразу вимикай т/ф і діставай акумулятор. ******* гаджети підтримують геолокацію навіть вимкнутими
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06.08.2021 19:47 Ответить
В украинской полиции сейчас сидит агент беларуского кгб и фсб, выкормыш Авакова- Боцман он же Малюта. Он и завалил
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06.08.2021 23:04 Ответить
Зачем эта дура со шмарклей переписывается?
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07.08.2021 11:26 Ответить
 
 