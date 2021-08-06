Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка: "Под домом чужие, приходят видеосообщения о том, как за мной следят"

Фигурант дела об убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней ведется слежка.

Об этом Дугарь сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов ..! Параллельно происходят определенные события со мной:



- замечаю (опять) на себе "глаза";

- срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах);

- чужие под домом;

- видеосообщения о том, как за мной следят", - говорится в сообщении.

Дугарь предполагает, что таким образом ее пытаются запугать и осуществить "давление на психологическое состояние".

"Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!" - написала она.

"Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными! Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих теми, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или теми, кто имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!" - подытожила Дугарь.

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