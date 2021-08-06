"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского каратиста Станислава Горуну с завоеванием бронзовой медали по карате в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Поздравляю нашего каратиста из Львова Станислава Горуну с еще одной исторической "бронзой" для Украины в кумитэ в весе до 75 кг на играх в Токио. Ты - настоящий герой, боец и козак! В сборной Украины уже 14 наград. Болеем за наших!", - написал президент.
Как сообщалось, украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3. Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.
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Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
- а я - настоящий трус, пианист и препуций!
Болеем за наших!"
- и за беню, и за татарова, и за ермака, они еще героистей, бойчее и козаковей!!!"
(бредятина зе без купюр и пи-пи)
це була б подвійна гордість, і за президента якого поважають у всьому світі, і за
своїх спортсменів - переможців у Токіо
умнее бы был - не разевал бы клюв, но оно же 4 раза головнокомандуещее не умеет понимать.
клюв и хрип...