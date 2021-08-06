"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского каратиста Станислава Горуну с завоеванием бронзовой медали по карате в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поздравляю нашего каратиста из Львова Станислава Горуну с еще одной исторической "бронзой" для Украины в кумитэ в весе до 75 кг на играх в Токио. Ты - настоящий герой, боец и козак! В сборной Украины уже 14 наград. Болеем за наших!", - написал президент.

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Как сообщалось, украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3. Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.