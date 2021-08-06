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"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского каратиста Станислава Горуну с завоеванием бронзовой медали по карате в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского. 

"Поздравляю нашего каратиста из Львова Станислава Горуну с еще одной исторической "бронзой" для Украины в кумитэ в весе до 75 кг на играх в Токио. Ты - настоящий герой, боец и козак! В сборной Украины уже 14 наград. Болеем за наших!", - написал президент. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Как сообщалось, украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3. Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.

карате (24) Олимпиада (1136) спорт (2423)


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Топ комментарии
+15
да Гаврилюк нормальный Чел
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
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06.08.2021 17:08
+14
https://twitter.com/viktoriya_ptaha Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha
Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
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06.08.2021 16:57
+14
Да ну?
"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 1407
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06.08.2021 17:03
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https://twitter.com/viktoriya_ptaha Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha
Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
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06.08.2021 16:57 Ответить
да Гаврилюк нормальный Чел
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
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06.08.2021 17:08 Ответить
це один з небагатьох, що вийшов із ВР кращим, ніж туди зайшов
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06.08.2021 17:34 Ответить
После таких поздравлений возвращаться в Украину лучше поездом....
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06.08.2021 16:57 Ответить
Це чому?
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06.08.2021 17:56 Ответить
Ты шо тупой????? На поезде дешевле!
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06.08.2021 18:52 Ответить
а вот зеленский - НЕ КАЗАК(мягко говоря)
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06.08.2021 16:57 Ответить
Да ну?
"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 1407
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06.08.2021 17:03 Ответить
зезяки-гомосеки
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06.08.2021 17:12 Ответить
То кизяки!
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06.08.2021 17:35 Ответить
Уклоніст.
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06.08.2021 17:29 Ответить
Уклоніст.
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06.08.2021 17:29 Ответить
ДУРАК КАЦАП! ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!
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06.08.2021 19:00 Ответить
********** нариду - ты хотел сказать. Какие ж вы, зебилы, неграмотные😀
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07.08.2021 03:44 Ответить
дебильного нарИду , а не украинского народу
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07.08.2021 06:59 Ответить
Вроде и похвалил, и ничего такого не ляпнул, но ветеранам ООС подумалось: а мы что не настоящие?
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06.08.2021 16:59 Ответить
Ну, у оманского каратиста черный пояс есть.Он знает о чем говорит.
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06.08.2021 16:59 Ответить
youtube.com/watch?v=39gkMSWlSJI
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06.08.2021 17:00 Ответить
В воюющей стране героями уместнее называть воинов - защитников, волонтёров, медиков на передовой.... А не всякую тыловую публику за сомнительные "заслуги".....Зеленский, не бросайтесь словом "ГЕРОЙ". У Вас извращённое понятие о его значении....
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06.08.2021 17:00 Ответить
Молодець, Зеленський, що поздоровив, але ти, Зеленський, не козак і не боєць, ось у чому проблема.
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06.08.2021 17:01 Ответить
А Вам нужен такой боец? Не хватало еще что бы оно еще в голову удары пропускало....
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06.08.2021 17:03 Ответить
сагайдачный був з лвова
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06.08.2021 17:14 Ответить
Михайло Хміль,батько Богдана Хмельницького,був зі Львова.Був козаком.
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06.08.2021 17:26 Ответить
Сашко,ну якщо ти є правнуком самого Івана Сірка,то для тебе козак,син якого став найвідомішим гетьманом української історії-є «малим пивом».Хоча,твоя зневага до львівських,може свідчити і те,що твої предки є з Рязані.
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06.08.2021 18:36 Ответить
Сашко,Галичина була окупована Річчю Посполитою,тому про яке формування козацького куреня на цій теріторії можна говорити?Але Сашко,не кожному ж місті України стояв університет,але ж ми не говорим,що там де він був-всі мудрі,а там де його не було всі-дурні.Університет стояв в одному місті і жителі інших міст,де універу не було,з'їзжалися,щоб у ньому вчитися.Так само з Січчю-вона стояла,там де стояла,а люди,які мали можливість і бажання до неї з'їзжалися і ставали козаками.Тому не можна говорити,що житель з пропискою у Кропивницькому-автоматично є козаком,тому що Січ стояла на його території,а житель Галичини-ні,бо її тут не було.Січ мала двері відкриті для всіх,а не тільки для місцевих.І якщо в списках козацтва є два великих гетьмани родом з Галичини,то логічно думати,що там були тисячі галичан,просто їхні імена не збереглися.
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06.08.2021 21:14 Ответить
Сашко,то що тебе завезли в скотських вагонах на територію України і поселили в хату замордованого козака-не робе з тебе українця.Вкусися за хвіст,дурний кацап,а ми,галичани були українцями,є і будемо.І не тобі,завезений дід громський,вирішувати чи ми є козаками.😂Дзядовство нещасне,сраку тобі відмили і ти вже тут будеш свої розуми показувати?Та кому ти потрібен,та хто ти такий?Галадающий паволжья-твоє походження!😂
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06.08.2021 21:48 Ответить
можу на пьвовском - москаляку на гилляку!-
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06.08.2021 21:20 Ответить
На Львовськом не можу,але можу на галицькому діалекті,який є більш менш спільний для всієї території Галичини,а не тільки для Львова.Слухай:»сим сіла фастриґувати,а ту як пес бовкне,як сим взірву,тай теє рядно,тай си вздопчу.»Ми маєм діалект,тому що на відміну від решта території України,територія Галичини була найменше у совецькій окупації,яка мала токсичний вплив на українську ідентичність.
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06.08.2021 21:32 Ответить
Такий собі Євген Вікторович Пригожин після того, як тиждень почитав дописи "Патріотів ПОПа" на Цензорі, заявив, що буде закривати Лахту-2 "за професійною непридатністю".
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06.08.2021 17:13 Ответить
А ты - четырежды уклонившееся потерпевшее ссыкло...
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06.08.2021 17:18 Ответить
"Ты - настоящий герой, боец и козак!

- а я - настоящий трус, пианист и препуций!
Болеем за наших!"

- и за беню, и за татарова, и за ермака, они еще героистей, бойчее и козаковей!!!"
(бредятина зе без купюр и пи-пи)
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06.08.2021 17:52 Ответить
Присоединяюсь!
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06.08.2021 17:57 Ответить
на каком основании это чмо малоразмерное тыкает олимпийскому призеру и состоявшемуся адвокату?шлемазл пискограйный
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06.08.2021 18:10 Ответить
хто б йому йолупу ганчірку до рота засунув
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06.08.2021 19:23 Ответить
Знову Чмо піариться...
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06.08.2021 19:24 Ответить
Якби він так сказав і Проханичу,зустрівши його біля виходу із Печерського іудосуду,то ій Богу, отримав би "Респект" від міліонів українців!
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06.08.2021 20:06 Ответить
Медалі бувають і https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiyske-zoloto-izrayilyu-vyklykaye-superechky-pro-yevreysku-identychnist/31397343.html з гіркотою .
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06.08.2021 20:37 Ответить
Краще б зараз Порох поздоровляв з посту президента України наших спортсменів -
це була б подвійна гордість, і за президента якого поважають у всьому світі, і за
своїх спортсменів - переможців у Токіо
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06.08.2021 21:55 Ответить
Краще вже гівно ковтнути... Може тому і медалей не маємо?!! Зебілятино?!!
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07.08.2021 00:03 Ответить
буба таки не понимает шо оно 4 раза не украинец.

умнее бы был - не разевал бы клюв, но оно же 4 раза головнокомандуещее не умеет понимать.
клюв и хрип...
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07.08.2021 04:47 Ответить
Похвала от Клоуна многого стоит....😊
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07.08.2021 08:20 Ответить
 
 