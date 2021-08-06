РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9142 посетителя онлайн
Новости Силовики
3 459 19

Надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии, - Дзюбинский

Надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии, - Дзюбинский

Реестр деклараций, которые граждане будут подавать во время налоговой амнистии, стартующей в сентябре этого года, должен быть закрытым. Чтобы не провоцировать всплеск ограблений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

"Мы стараемся действовать на опережение, поэтому уже работаем над мерами, которые помогут избежать такого варианта развития событий. В частности, отрабатываем криминальную среду на предмет выявления организованных групп, склонных к совершению таких преступлений, - рассказал он. - Кроме того, по нашему мнению, надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии. Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию. А делать ее публичной для общественности не стоит. Зачем кому-то знать, сколько у человека денег, которая недвижимость или автомобиль, если он не занимает должность в государственном органе? А вот преступники действительно могут такую ​​информацию использовать".

Дзюбинский не исключает, что возможны утечки информации и из закрытого реестра, но в этом случае проще отследить, как к преступникам попала информация. Если же все декларации будут в свободном доступе, с ними может ознакомиться любой и выбрать объект для совершения преступления.

Смотрите: Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

С полной версией интервью Вадима Дзюбинского можно ознакомиться тут.

Автор: 

ограбление (1369) Нацполиция (16436) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) электронное декларирование (1025) Дзюбинский Вадим (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
"Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию."

Они же бандюкам первые её и сольют, а за дополнительную плату рассортируют терпил по приоритетам.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:24
+10
Зачем? Ворюг надо знать в лицо
показать весь комментарий
06.08.2021 17:24
+8
Парадокс зелевласти... Так декларации и создавались с целью общественного доступа к ним. Первейший шаг к грабежу чиновниками казны это их засекреченность. Так отмените их вообще, нельзя быть немножко беременной.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию."

Они же бандюкам первые её и сольют, а за дополнительную плату рассортируют терпил по приоритетам.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:24 Ответить
Зачем? Ворюг надо знать в лицо
показать весь комментарий
06.08.2021 17:24 Ответить
Їх же десятки тисяч... І це лише тих, що обікрали нас по крупняку.
показать весь комментарий
06.08.2021 19:01 Ответить
Открытые декларации - это вообще, честно говоря, нонсенс. Нигде такой херни нет. Вопрос ответвенности за сохранение данных - это другой вопрос.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:27 Ответить
...есть, и в Украине будут..вор должен сидеть в тюрьме и с кофискацией...кто будет экспроприировать экспопроиатово нарожу пихуй, хоть менты, хоть бандюганы, хоть кто, но эта толстая прослойка говна в стране, должна сидеть голой- босой на шконках, от десятки, и по выходу конченные,под микроскоп контроля расходов взяты...
показать весь комментарий
06.08.2021 19:41 Ответить
Чего єто вдруг? Когда воровали и не стыдно было и никого не боялись!
показать весь комментарий
06.08.2021 17:34 Ответить
Грабувати народ було не лячно???)))
показать весь комментарий
06.08.2021 17:36 Ответить
Учитывая, что Налоговая по факту является ОПГ, то закрытие деклараций - иллюзия безопасности !
показать весь комментарий
06.08.2021 17:36 Ответить
Парадокс зелевласти... Так декларации и создавались с целью общественного доступа к ним. Первейший шаг к грабежу чиновниками казны это их засекреченность. Так отмените их вообще, нельзя быть немножко беременной.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:37 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
показать весь комментарий
06.08.2021 17:51 Ответить
Угу, а еще чтоб не кололо глаз сколько простая жена чинуши намолотила бабла. Откуда бабло? да какая .... вот 5 % и ... лесом.
Все бабло белое, пушистое, пахнет свежестью и тайдом. В любой банк мира переводи - главное бомагу тікнуть про оплату и закон.
А еще можно финт ушами. такую же сумму в кипр или другой офшор. Вряд-ли будут сравнивать.
показать весь комментарий
06.08.2021 18:58 Ответить
У нас представителей полиции и СБУ в новостях сколько было, которые в опг состояли.
показать весь комментарий
06.08.2021 19:17 Ответить
А что по закону его хотят сделать открытым? Но это же нарушения Конституционных прав гражданина!
показать весь комментарий
06.08.2021 19:52 Ответить
Серьезно? У чиновников открыто. Их пусть грабят. А у тебя закрыто.
показать весь комментарий
06.08.2021 21:42 Ответить
Треба зробити закритим реєстр декларацій, які подаватимуть громадяни від початку податкової амністії, - Дзюбинський - Цензор.НЕТ 6568
показать весь комментарий
06.08.2021 21:44 Ответить
мусорок прикинул, что можно подзаработать
показать весь комментарий
06.08.2021 22:19 Ответить
есть лохи, которые согласны бесплатно пересчитывать свои деньги и докладывать мусорам ?
показать весь комментарий
06.08.2021 22:21 Ответить
а на своем ли месте находится эта небритая толстая харя?
показать весь комментарий
07.08.2021 06:27 Ответить
какого хрена ??? жулье знает кого щипать, а честные люди должны знать коррупционеров в рожи...
показать весь комментарий
08.08.2021 09:21 Ответить
 
 