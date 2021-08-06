Надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии, - Дзюбинский
Реестр деклараций, которые граждане будут подавать во время налоговой амнистии, стартующей в сентябре этого года, должен быть закрытым. Чтобы не провоцировать всплеск ограблений.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
"Мы стараемся действовать на опережение, поэтому уже работаем над мерами, которые помогут избежать такого варианта развития событий. В частности, отрабатываем криминальную среду на предмет выявления организованных групп, склонных к совершению таких преступлений, - рассказал он. - Кроме того, по нашему мнению, надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии. Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию. А делать ее публичной для общественности не стоит. Зачем кому-то знать, сколько у человека денег, которая недвижимость или автомобиль, если он не занимает должность в государственном органе? А вот преступники действительно могут такую информацию использовать".
Дзюбинский не исключает, что возможны утечки информации и из закрытого реестра, но в этом случае проще отследить, как к преступникам попала информация. Если же все декларации будут в свободном доступе, с ними может ознакомиться любой и выбрать объект для совершения преступления.
С полной версией интервью Вадима Дзюбинского можно ознакомиться тут.
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Они же бандюкам первые её и сольют, а за дополнительную плату рассортируют терпил по приоритетам.
Все бабло белое, пушистое, пахнет свежестью и тайдом. В любой банк мира переводи - главное бомагу тікнуть про оплату и закон.
А еще можно финт ушами. такую же сумму в кипр или другой офшор. Вряд-ли будут сравнивать.