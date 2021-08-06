В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак

Украинские спортсмены на Олимпиаде и в дальнейшем будут выигрывать медали и танцевать гопак, даже если "кому-то завидно".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец, комментируя олимпийское золото борца Жана Беленюка и реакцию российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Прекрасное выступление нашего украинского спортсмена, гражданина Украины, который безгранично любит Украину. Мы все об этом знаем. И это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому-то завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем танцевать в дальнейшем наш гопак, и не только в этом году", - подчеркнула замминистра.

Напомним, 30-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, после решающего поединка станцевал гопак.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

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