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В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак

В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак

Украинские спортсмены на Олимпиаде и в дальнейшем будут выигрывать медали и танцевать гопак, даже если "кому-то завидно".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец, комментируя олимпийское золото борца Жана Беленюка и реакцию российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Прекрасное выступление нашего украинского спортсмена, гражданина Украины, который безгранично любит Украину. Мы все об этом знаем. И это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому-то завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем танцевать в дальнейшем наш гопак, и не только в этом году", - подчеркнула замминистра.

Напомним, 30-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, после решающего поединка станцевал гопак.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

Также смотрите: "Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) Беленюк Жан (59) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+25
Зачем опускаться до ответов умалишённой???
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06.08.2021 17:36
+25
Для чего вы Минспорта обращает внимание на визг обдолбанной мартышки?
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06.08.2021 17:37
+18
Яка така Росія ,щось не чув про таку команду !!!)))))
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06.08.2021 17:45
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Зачем опускаться до ответов умалишённой???
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06.08.2021 17:36 Ответить
Если бы еще ответили хоть нормально. Эта фашистсткая пропагандонша исходила желчью, насмехалась и пыталась унизить как Беленюка, из-за его цвета кожи и происхождения, так и украинцев и украинские традиции. Вот был бы хороший повод лишний раз публично макнуть кацапов в их же фашистское дерьмо,. Но нет, все на что хватило Минспорта это беззубый ответ ни о чем. Лучше бы промолчали и не опускались до ответов всяким бешеным свинособакам.
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06.08.2021 17:58 Ответить
Не трогайте бедный унитаз. Ее ершику бедняжке оказывается по 2 ляма в месяц ипотеки выплачивать приходится. Вот она валютчицей и помогает как может.
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07.08.2021 11:34 Ответить
а в дєрєвнє Гадьукіно дожді...

В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 914
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06.08.2021 17:36 Ответить
А мимо шли фашисты, вспороли живот собаки и забрали деньги...
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06.08.2021 17:38 Ответить
Спустившись с пятого этажа и,увидив вспоротую собаку без денег,женщина вприсядку начала догонять поганых фашистов...
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06.08.2021 18:23 Ответить
Для чего вы Минспорта обращает внимание на визг обдолбанной мартышки?
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06.08.2021 17:37 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! ------Радимо москалям "бариню" виконувати ,або циганочку з виходом !!!)))
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06.08.2021 17:41 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Да нехай они хоть танец живота там пляшут, нам какое дело?
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06.08.2021 17:43 Ответить
Дима.Да все что могут эти свинособаки и скотобеевы,так это станцевать "калинку-малинку"...Я не удивлюсь,что они помимо борща еще и гопак назовут исконно кацапским танцем.
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06.08.2021 20:49 Ответить
...оні самі нє замєтілі, як стали з нею розмовляти
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06.08.2021 17:52 Ответить
Яка така Росія ,щось не чув про таку команду !!!)))))
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06.08.2021 17:45 Ответить
Так московити ж США "воюють", США - сракабанька 31-17
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06.08.2021 17:48 Ответить
Угу, але чомусь про одну українську на московії більше розмов, ніж в Україні про 17 московитських.
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06.08.2021 17:45 Ответить
Тому що вони без нас - ніхто.
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06.08.2021 17:55 Ответить
Російська імперія ,як власне і Росія ,з"явились на мапі світу лише після анексіі України !!! Україна була перлиною Російської імперіі !!!))))
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06.08.2021 17:57 Ответить
США - 31, помойка -17. Есть вопросы?
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06.08.2021 17:54 Ответить
На мнение опущенного кацапа тут всем насрать. Страна 404
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06.08.2021 17:55 Ответить
Хде раися? Без флага и имени, сброд свинособак
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06.08.2021 18:31 Ответить
Мінспорта геть здуріло, з унітазами спілкується.
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06.08.2021 17:47 Ответить
********* уже даже не пропагандист , она мерзкий и вонючий тролль.В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 6074
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06.08.2021 18:05 Ответить
А смысл Минспорту отвечать на бред скамейкиной?
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06.08.2021 18:13 Ответить
Та де ж оті Вірського та Верьовкі. Поіхали б в аеропорт, зустріли Беленюка - станцювали б, заспівали. На весь світ Скабеевой у пику. Не тільки ж у Жеки Кошового на подпевках державним колективам виступать!
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06.08.2021 18:16 Ответить
В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 5250
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06.08.2021 18:35 Ответить
В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 8852. .. Краща композиція . 10 балів !!! Без варіантів .
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06.08.2021 18:43 Ответить
Какая прелесть
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07.08.2021 11:39 Ответить
На гавкання СКабаки взагалі не потрібно відповідати аж ніяким чином. Гавкає- ну так нехай гавкає,то її робота,як і любої повії, за гроші.
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06.08.2021 19:34 Ответить
Сабака лает, а караван идет. Вот как нужно реагировать на трёп раши.
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06.08.2021 20:14 Ответить
Не переймайся - это для нее "гимнастика ума по-расейски", т.с. "личное клеймо скабей-качества" (сокращено для придания маркетингового присмака).
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06.08.2021 23:20 Ответить
Похоже, что в данном случае это не "... кому-то завидно", а фонтанирование желчи из чрева скобеевой, вызванное перееданием, перенасыщением расейской пропагандой, как ответная реакция организма, который не обманешь, природа все-таки. Как знаток, хоть и небольшой, индивидуумов, пораженных сим дерьмом, каторое, как показала практика, даже закаленной и неприхотливой от природы расейской "душе" противопоказано, если, конечно, ставить целью здоровое, наполненное оптимизмом развитие личности (на данном этапе - утробы расейскоподданой). Но, похоже, такие особи имеют другие приоритеты и быть проводниками теперешней пропаганды, им намного соблазнительнее, особенно принимая во внимание, что насильно навязываемая украинцам расейская культура уровня Лаврова-матершинника (почти характерная особенность) и разносимая "по ушам" другими интеллект-индивидуалами из Думы РФ.
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06.08.2021 23:16 Ответить
 
 