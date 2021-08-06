Враг дважды с начала суток нарушил перемирие, применяя 82-мм минометы и гранатометы. Боевых потерь нет, - Минобороны
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в близи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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